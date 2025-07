Tại buổi họp báo thông tin về vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long khiến 35 người tử vong, 4 người mất tích, trước câu hỏi về khả năng khởi tố vụ án, thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết mới có kết quả điều tra ban đầu. Để có kết luận, cơ quan chức năng cần khám nghiệm hiện trường, tử thi, phương tiện, lấy lời khai nhân chứng, xác minh và điều tra tất cả các nội dung liên quan.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thông tin tại buổi họp báo

"Chúng tôi cần thêm thời gian để tiếp tục điều tra sâu thì mới có báo cáo đầy đủ và có thể trả lời về vấn đề này. Từ chiều đến đêm qua và sáng nay, toàn bộ các lực lượng chức năng đều tập trung vào công tác cứu hộ cứu nạn" - thượng tá Cù Quốc Thắng nói.

"Nếu có dấu hiệu thì sẽ xử lý theo quy đinh. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc, đúng pháp luật, vi phạm đâu sẽ xử lý đến đấy"- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn kỹ thuật đối với các tàu thuyền hoạt động trên vịnh Hạ Long, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, cho biết tại Nghị quyết 4088 của UBND tỉnh đã có quy định về các nội dung này, đảm bảo an toàn cao hơn quy phạm của đăng kiểm. Quyết định 43 của UBND tỉnh về quản lý tàu du lịch cũng khuyến khích 15 tiêu chí về an toàn và chất lượng của tàu du lịch, cao hơn quy chuẩn quốc gia.

Hiện, 100% tàu du lịch trên vịnh Hạ Long có chất lượng an toàn đảm bảo cao hơn tiêu chuẩn quy định. Đơn cử, tàu Vịnh Xanh đạt tiêu chuẩn về hệ số an toàn và ổn định là 2,3 (trong khi tiêu chuẩn của đăng kiểm là hơn 1).

Về vấn đề du khách có bắt buộc mặc áo phao hay không, theo ông Bùi Hồng Minh, quy định hiện hành, chỉ có hành khách trên phương tiện vận chuyển khách ngang sông mới bắt buộc mặc áo phao trong suốt hành trình. Còn đối với các phương tiện thông thường khác, chỉ phải mặc áo phao khi có nguy cơ mất an toàn, theo hướng dẫn của thuyền trưởng.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, tại buổi họp báo

"Trong vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58, có đến gần 90% nạn nhân khi được tìm thấy đều có mặc áo phao. Tức là trước đó thuyền trưởng đã có cảnh báo với các hành khách về việc mắc áo phao, sẵn sàng ứng phó với sự cố" - ông Minh khẳng định.

Cũng theo ông Bùi Hồng Minh, việc cấp phép cho phương tiện hoạt động trên biển được thực hiện theo quy định. Trong trường hợp này, các điều kiện cần đảm bảo bao gồm an toàn về kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; chứng chỉ và các điều kiện cần đạt đối với thuyền viên; và các điều kiện về thời tiết.

"Chúng tôi căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Nhiều năm nay, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cảng vụ có hợp đồng riêng với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, với 3 bản tin/ngày, căn cứ đó có hướng quản lý, cấp phép xuất bến đối với tàu thuyền sao cho phù hợp" - theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

"Hôm qua 19-7, bản tin dự báo thời tiết được cập nhật lúc 6 giờ 30 phút và lúc 10 giờ đều thông báo vịnh Hạ Long có gió giật cấp 2, cấp 3, không có cảnh báo gì thêm. Đến 13 giờ 30, bản tin bổ sung cảnh báo có dông lốc, trong khi đó tàu xuất bến vào lúc 12 giờ 45 phút. Ngay sau khi nhận được thông tin về giông lốc trong bản tin bổ sung, cảng vụ đã thông báo dừng cấp phép toàn bộ các phương tiện tàu du lịch, đồng thời thông tin trên nhóm có các chủ tàu để các chủ tàu chủ động với các tình huống xấu"- Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh nói.

Quang cảnh buổi họp báo

Vẫn theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hồng Minh, tối 19-7, một số tàu ven bờ vẫn tiếp tục hoạt động, do vào lúc 15 giờ đã có thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về việc thời tiết đã trở lại bình thường. Do đó, theo quy định hiện nay thì việc hoạt động gần bờ không làm ảnh hưởng, gây nguy cơ đến du khách.

Sau khi có chỉ đạo của Trung ương, công văn của Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tạm dừng cấp phép rời cảng, bến đối với các phương tiện vận chuyển khách trên địa bàn.

Ngoài ra, các quy định về quy trình cảnh báo và hướng dẫn tàu thuyền xử lý khi có hiện tượng thời tiết bất thường được triển khai thực hiện thường xuyên, đảm bảo an toàn. Cụ thể, khi nhận được thông tin dông lốc, thời tiết bất lợi cho tàu thuyền hoạt động trên biển, ngay lập tức các thuyền trưởng sẽ nhận được thông tin, sau đó triển khai việc đưa tàu về nơi tránh trú an toàn, hướng dẫn hành khách trên tàu chủ động khi gặp sự cố.

"Chúng tôi sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát lại quy trình để có hướng dẫn cụ thể hơn trong từng tình huống, để các thuyền trưởng có thể chủ động hơn, không lúng túng trong việc thực hiện quy trình, hướng dẫn"- ông Minh cho biết.