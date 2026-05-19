Vụ kiện ở nhà hàng lẩu nổi tiếng phơi bày tư duy "lệch lạc" của 1 gia đình!

Đêm muộn, tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Trung Quốc, một đứa trẻ chạy trong nhà hàng rồi va vào nhân viên đang bê nồi lẩu dầu cay nóng. Hậu quả, em bé bị bỏng độ hai ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Sau tai nạn, phát biểu của phụ huynh mới là điều khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Người mẹ nói: "Trong quán lúc đó có mỗi bàn nhà tôi, con chạy vài vòng thì có sao đâu? Nhân viên bê nồi lẩu nóng lẽ ra phải tự tránh".

Nghe qua tưởng chỉ là lời biện minh trong lúc hoảng loạn, nhưng phía sau câu nói ấy lại lộ ra một cách nghĩ khiến nhiều người giật mình.

Điều đầu tiên là phụ huynh này dường như cho rằng ít người đồng nghĩa với an toàn.

Theo lời người mẹ, nếu quán đông khách, chị sẽ giữ con lại không cho chạy. Nghĩa là việc có quản con hay không phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh. Đông người thì cảnh giác, ít người thì buông lỏng.

Nhưng nguy hiểm đâu hoạt động theo logic đó.

Nồi lẩu dầu cay đang sôi sẽ không bớt nóng chỉ vì nhà hàng vắng khách. Nhân viên phục vụ cũng không thể bê nồi lẩu chậm lại chỉ vì có ít người trong quán. Một cú va chạm vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhiều người cho rằng đây là kiểu tư duy an toàn theo cảm tính, chỉ cẩn thận khi thấy rõ rủi ro trước mắt, còn khi môi trường có vẻ thoải mái thì lập tức chủ quan.

Điều thứ hai gây tranh cãi là việc phụ huynh gần như mặc định trách nhiệm ngăn con chạy thuộc về… hoàn cảnh hoặc người khác. Trong khi thực tế, việc quản lý trẻ nhỏ ở nơi công cộng vốn là trách nhiệm đầu tiên của cha mẹ. Đặc biệt ở những nơi như nhà hàng lẩu – nơi có sàn trơn, bếp nóng, nhân viên liên tục bê đồ ăn và nước dùng đang sôi.

Theo phía nhà hàng, nhân viên đã nhắc phụ huynh ít nhất ba lần về việc để trẻ chạy trong khu vực phục vụ vì nguy hiểm. Tuy nhiên, lời nhắc dường như không được chú ý đúng mức.

Chi tiết này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng tai nạn không hoàn toàn là một sự cố bất ngờ, mà là rủi ro đã được cảnh báo từ trước.

Một số chuyên gia tâm lý cũng phân tích phản ứng của phụ huynh dưới góc độ "cơ chế tự bảo vệ". Khi con gặp chuyện, cảm giác tội lỗi quá lớn khiến nhiều cha mẹ vô thức đẩy trách nhiệm sang người khác để giảm áp lực tâm lý cho bản thân.

Thay vì đối diện với suy nghĩ giá như mình giữ con lại, họ sẽ dễ nghĩ theo hướng nếu nhân viên cẩn thận hơn, nếu nhà hàng an toàn hơn… Điều này không hẳn xuất phát từ ác ý, mà là phản ứng tâm lý khá phổ biến của con người khi xảy ra biến cố.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dù có thể đồng cảm với sự hoảng loạn của cha mẹ, trách nhiệm vẫn cần được nhìn nhận rõ ràng. Bởi trong câu chuyện này, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn vẫn là hành vi chạy nhảy của đứa trẻ trong khu vực có nguy cơ cao.

Không ít người cũng chỉ ra một thực tế ngày càng phổ biến hiện nay: nhiều phụ huynh vô tình biến nhà hàng, quán ăn thành sân chơi tạm thời cho trẻ nhỏ. Trong lúc người lớn ngồi ăn uống, trò chuyện, trẻ được tự do chạy khắp nơi mà thiếu sự quan sát sát sao.

Đến khi xảy ra va chạm, phản ứng đầu tiên thường là chất vấn nhân viên hoặc cơ sở kinh doanh: “Tại sao không trông chừng?”, “Tại sao không đảm bảo an toàn?”. Trong khi đó, sự an toàn của trẻ nhỏ ở nơi công cộng đôi khi bắt đầu từ điều đơn giản nhất: ánh mắt của cha mẹ luôn dõi theo con mình.

Nhiều cư dân mạng bình luận rằng bài học lớn nhất từ vụ việc không nằm ở chuyện ai phải bồi thường bao nhiêu tiền, mà là cách người lớn dạy trẻ về giới hạn và sự nguy hiểm. Nếu hôm nay trẻ được phép chạy trong nhà hàng vì ít người, ngày mai trẻ cũng sẽ nghĩ mình có thể phá vỡ quy tắc ở bất kỳ nơi nào miễn thấy không sao đâu.

Và điều đáng sợ nhất không phải một tai nạn bất cẩn, mà là khi trẻ lớn lên với tâm lý chỉ cần hoàn cảnh thuận lợi thì có thể bỏ qua nguyên tắc an toàn.

(Theo QQ)