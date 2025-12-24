Vụ học sinh đang học bị gọi ra quét rác giữa trời nắng: Yêu cầu kỷ luật phó hiệu trưởng

Ngày 24-12, UBND xã Vạn Đức cho biết đã hoàn tất xác minh đơn phản ánh liên quan đến ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh.

Kết quả xác minh cho thấy ông Trung có nhiều vi phạm trong quản lý, điều hành và công tác kiểm tra nội bộ, gây ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh và danh dự giáo viên.

Trường THCS Ân Thạnh, nơi xảy ra sự việc

Theo phản ánh của phụ huynh, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2-10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho học sinh ra sân quét dọn vì khu vực trực nhật buổi sáng còn rác, lá cây; đồng thời yêu cầu giáo viên dạy bù vào tiết 5 sáng 6-10.

Ngoài ra, trong một tiết học Khoa học tự nhiên lớp 6A1, ông Trung vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học, sau đó yêu cầu cô H.T.B.H. dừng tiết dạy, lên văn phòng làm việc, khiến giáo viên và học sinh lo lắng, căng thẳng.

Qua xác minh, UBND xã Vạn Đức kết luận việc ông Trung yêu cầu các lớp dừng tiết học giữa chừng để dọn vệ sinh đã vi phạm quy định về thời gian lao động của học sinh, xâm phạm quyền học tập. Việc kiểm tra tiết dạy đối với cô H. không nằm trong kế hoạch đã được phê duyệt, không có quyết định kiểm tra, không thông báo trước cho giáo viên, vi phạm trình tự, thủ tục kiểm tra nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Đáng chú ý, ông Trung chưa được Hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền nhiệm vụ kiểm tra nhưng vẫn tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm; quá trình kiểm tra không đúng thành phần, không lập biên bản tại thời điểm kiểm tra, vi phạm nghiêm trọng quy trình chuyên môn.

UBND xã Vạn Đức nhận định các hành vi trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi học tập của học sinh; đồng thời xâm phạm danh dự, uy tín của giáo viên đang giảng dạy tại các lớp liên quan. Ngoài ra, nhiều giáo viên phản ánh trong các cuộc họp, ông Trung có thái độ to tiếng, quát nạt, lời nói thiếu chuẩn mực; một số hành vi đã được chính ông Trung thừa nhận.

Từ các vi phạm nêu trên, Chủ tịch UBND xã Vạn Đức yêu cầu Trường THCS Ân Thạnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Lê Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, với vai trò người đứng đầu để xảy ra nhiều vi phạm; đồng thời đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

UBND xã cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xem xét kỷ luật Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung; đồng thời kiểm điểm bà Nguyễn Thị Thanh Toàn, giáo viên, thành viên Ban kiểm tra nhà trường, do không thực hiện đúng quy trình khi kiểm tra, lập biên bản đối với giáo viên.