Vụ "gã đàn ông gạ con gái người tình gửi ảnh khỏa thân": Vì sao đàn bà 1 lần "đò" yêu hay tái hôn nhất định không được vội!

Đàn bà đã qua 1 lần "đò" không chỉ mang trong mình những vết thương chưa liền sẹo mà còn cả "cái kết" của cuộc hôn nhân trước còn đó, là những đứa con của mình. Chẳng thể vì con mà không dám yêu nhưng rõ ràng họ cần lựa chọn kĩ càng hơn trước rất nhiều...

Vụ việc cậu con trai tố người tình của mẹ nhắn tin gạ gẫm em gái chưa đầy 16 tuổi gửi ảnh khỏa thân gần đây đã khiến nhiều người suy nghĩ. Gã đàn ông kia có thực là kẻ biến thái hay không thì chưa rõ nhưng sự thực ngoài cuộc sống này vẫn có những câu chuyện như thế.

Khi người phụ nữ yêu không đúng người, cái họ nhận về không chỉ là 1 cuộc tình đau thương mà còn cả những tổn thương rất lớn cho chính những đứa con của mình.

Ở trong trường hợp này là một đứa con trai bị trầm cảm và phải ra khỏi nhà, 1 đứa con gái với những thương tổn về tinh thần còn đó. Ngoài ra, còn bao nhiêu câu chuyện đau lòng hơn thế trong đời sống, những gã đàn ông biến thái xâm hại hoặc bạo hành những bé gái (bé trai) chính là con của người tình.

Bởi thế, phụ nữ đã ly hôn nhất định bước tiếp phải chọn kĩ.

Không phải là tình yêu của tuổi mới lớn lúc chưa vướng bận gì, yêu chỉ là yêu thôi mà đây là tình yêu của 1 lần vấp ngã. Cú ngã của hôn nhân nó không giống như bất cứ thứ thất tình nào khác. Đó là những thương tổn sâu sắc, là 1 lần vỡ mộng và... đứa trẻ mang theo.

Đàn ông sau ly hôn thường lập gia đình mới rất nhanh nhưng có nhiều người phụ nữ vẫn ở đó với thứ tình trạng hôn nhân không thay đổi: Ly hôn. Là vì họ còn có con bên mình, có được người đàn ông yêu thương mình đã là chuyện khó. Kiếm được người yêu con mình là chuyện khó hơn. Nhưng nhất định họ phải tìm được người đủ tốt mới yêu hoặc gắn bó... Bởi ngoài việc 1 gã đàn ông tồi có thể làm cho vết thương tròng lòng họ cứa sâu hơn thì việc để gã ta khiến con mình bị tổn thương sẽ là điều người mẹ khó tha thứ cho mình hơn.

Phụ nữ nào cũng cần tình yêu, gái đã 1 lần "đò" càng cần để cho tâm hồn họ được phơi phới trở lại, để những ưu phiền hôm qua chỉ như gió thoảng mây bay vì họ đang bận yêu, bận hạnh phúc với cuộc tình hiện tại.

Thế nhưng, con mình có yêu quý người đàn ông ấy hay không, người mình yêu có yêu con mình như con không lại là những câu hỏi lớn cho mối quan hệ có nên bắt đầu không?

Mang theo những đứa trẻ bên mình, cái nhìn của phụ nữ cũng trở nên tinh tường hơn. Có những người thoáng đãng hơn họ nghĩ rằng làm sao bắt được đàn ông yêu 1 đứa trẻ không phải là máu mủ của họ. Và phụ nữ chọn cách chấp nhận rằng cuộc tình này chỉ là bên ngoài, không có mối liên hệ nào tới đứa trẻ. Tất nhiên đó cũng là 1 cách nhưng yêu rồi muốn nhiều hơn thế, muốn có vòng ôm trong đêm, muốn có người đàn ông trong nhà... và rồi liệu có ai đó tặc lưỡi cho 1 mối quan hệ có vẻ không hẳn an toàn ấy?

Ảnh minh họa

Có thể sẽ có những câu chuyện như cậu trai kia kể, cậu ấy rời khỏi nhà mang theo sự tổn thương sâu sắc và lời gạ gẫm đầy biến thái dành cho cô con gái từ người tình của mẹ. Cũng thật khó nói nếu câu chuyện đi xa hơn.... như bao nhiêu vụ án đau lòng vô cùng đã từng xảy ra về việc những đứa trẻ bị người tình (hoặc cha dượng) hãm hiếp hoặc giết chết.

Nếu là thương tổn cho chính người phụ nữ đó, nó có thể vá víu chằng chịt, có thể chồng lên nhau, có thể mất lòng tin ở đàn ông, nhưng rồi đến lúc gặp đúng người nó lại có thể liền sẹo. Nhưng nếu điều gì xảy ra cho con mình nó sẽ là sự... ám ảnh mãi mãi và ảnh hưởng cả cuộc đời phía trước của con.

Vì thế, đàn bà đã qua 1 lần "đò", qua 1 lần đổ vỡ mang theo bên mình những đứa trẻ việc gì có thể vội, nhưng yêu đương nhất định không được vội. Thời trẻ chọn 3 phần lý trí, 7 phần bản năng thì thời nay phải chọn bằng 10 phần lý trí.

Nhưng cũng ai đó lại bảo người chứ đâu phải gỗ đá, tình yêu đâu phải thứ có thể đong đếm rõ ràng hoặc tính toán thiệt hơn. Nhưng câu hỏi nhất định phải tự hỏi cho rõ "Họ có yêu quý con mình không?". Điều đó lại trả lời tương đối dễ, tình yêu với 1 đứa trẻ và phản ứng của trẻ con ngược lại là thứ bạn nhìn rõ nhất. Nên dù mọi thứ có vẻ mơ hồ nhưng đây lại là 1 chiếc cân tình yêu tương đối chuẩn xác. Người đàn ông vì tình yêu với bạn mà yêu luôn cả đứa trẻ của bạn theo cách cha con, đó có thể là 1 tình yêu tương đối vững bền.

Vợ chồng đấy, mấy mặt con đấy vẫn còn đứt gánh, không ai có thể khẳng định 100% an toàn nhưng dùng trái tim và cả đầu óc của mình 1 chút phụ nữ sẽ nhận ra đâu là chân ái, ai là người tốt nhất để mình có thể gắn bó.

Cũng có người lại nói, gái trẻ còn đang chưa chọn được bến đỗ tốt. Phụ nữ đã 1 lần "đò" đâu dễ có cửa. Ừ thì cứ cho là thế đi. Nhưng có 1 điều tương đối rõ ràng thế này: Sau khi đã qua 1 lần đò dù có đau khổ nhường nào bạn sẽ hiểu rằng dù bạn có vật vã vì quá khứ nhưng nếu không có tình yêu bạn vẫn có thể sống tốt. Và nhất định phải biết sống độc thân 1 cách hạnh phúc rồi mới hãy đi bước nữa hoặc đi sâu hơn vào 1 mối quan hệ yêu đương gắn kết.

Khi bạn chưa biết cách sống 1 mình, chưa biết cách yêu mình thì bạn muôn đời vẫn là kẻ phụ thuộc. Và nô lệ thì hiếm có được hạnh phúc vì thiếu sự tự do. Tự do trong tinh thần, tự do trong tình yêu và tự do trong niềm vui vô tận.

Vì thế đừng lấn cấn bước vào 1 cuộc tình. Đừng vội vàng yêu ai đó để lấp đầy chỗ trống. Đừng để ai đó quá dễ dàng chen chân vào cuộc sống có đứa trẻ của mình ở đó.

Chậm mà bình yên hay hạnh phúc trong sự lo lắng hiểm nguy? Chỉ có bạn mới là người biết rõ. Làm người đàn bà tính toán cũng được, nhưng bạn cần hạnh phúc và con bạn cần được an toàn.