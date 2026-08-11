Vụ du khách bị tàu hỏa hất văng điện thoại: Xử phạt chủ quán cà phê

Ngày 11/8, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác minh, làm rõ và xử lý chủ cửa hàng bán cà phê trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý bà N.T.D., 63 tuổi, chủ một quán cà phê tại khu vực “ cà phê đường tàu “, về hành vi “Bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt”.

Động thái này được thực hiện trong quá trình lực lượng chức năng xác minh vụ một nữ du khách nước ngoài ngồi sát đường ray quay video, bị đoàn tàu va trúng điện thoại.

Trước đó, ngày 10/8, qua nắm thông tin trên không gian mạng về vụ việc xảy ra tại khu vực “cà phê đường tàu”, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy khoảng 13h30 ngày 7/8, tại khu vực trước số nhà 14B, nhà 28C Tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhóm 4 du khách nước ngoài, chưa xác định được nhân thân, đứng tại khu vực đường sắt Hà Nội - TP.HCM để quay clip khi tàu chạy qua.

Trong lúc quay, một nữ du khách ngồi sát đường ray, dùng điện thoại ghi hình. Khi đoàn tàu đi qua, người này bị tàu va vào điện thoạ i khiến thiết bị văng ra và hư hỏng. Vụ việc không gây thương tích cho nữ du khách. Sau sự việc, do không bị thương, nữ du khách không đến cơ quan công an trình báo và tự rời khỏi hiện trường.

Trong quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm việc với các hộ kinh doanh tại khu vực. Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý chủ quán cà phê về hành vi bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp tục phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nắm lịch tàu chạy, bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên tuyến đường sắt qua địa bàn.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhất là các hộ kinh doanh cà phê dọc tuyến.

Phòng CSGT đề nghị các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa, bàn ghế trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Người dân và du khách không đứng, ngồi, chụp ảnh, quay phim trong phạm vi đường ray và hành lang an toàn giao thông đường sắt để bảo đảm an toàn, phòng ngừa tai nạn.