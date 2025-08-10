Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994; thường trú phường Bạch Mai; nơi ở hiện nay: chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an.

Đặng Chí Thành là người đàn ông trong video hành hung dã man phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hai gia đình xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh chị T.

Người phụ nữ bị gã đàn ông hành hung tại sảnh chung cư. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. về việc chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ người đánh chị T. là Đặng Chí Thành.

Người nhà nạn nhân kể lại, khoảng 22h40 ngày 9/8, N.T.T. gọi điện báo tin bị một người đàn ông chặn lại và đánh ngay tại sảnh chung cư khi vừa đưa con trai đi chơi về. Khi người nhà chị T. xuống can ngăn, người đàn ông đe doạ "đã biết địa chỉ và sẽ giết cả nhà”.

Chị T. đang ở bệnh viện thăm khám, tinh thần không tốt, đau nhức toàn thân. Sau khi chứng kiến mẹ bị đánh, con chị T. (3 tuổi) trong trạng thái hoảng loạn, khóc nhiều, không dám ra ngoài. Gia đình phải gửi cậu bé về nhà nội trông nom.