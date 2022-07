Vụ con dâu "khai tử" bố mẹ chồng ở Hà Nội: Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Ngày 5/7, liên quan đến vụ án "Con dâu khai tử bố mẹ chồng khi còn sống", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định số 01, ngày 30/6/2022 về việc "Hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự" số 236, ngày 14/7/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, xảy ra tại TP.Hà Nội.

Cụ thể; thông báo ngày 30/6/2022 được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ gửi tới cụ Đỗ Văn Hợp, cụ Nguyễn Thị An (cùng hơn 90 tuổi, phường Nhật Tân, Tây Hồ), Công an quận Tây Hồ cho biết, 2 cụ Hợp, An đã tố giác bà Vũ Thị Viễn (con dâu của 2 cụ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tố giác các ông Nguyễn Minh Thân – nguyên cán bộ địa chính phường Nhật Tân, ông Đặng Mạnh Hà – nguyên Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, ông Nguyễn Quang Ngọc – nguyên cán bộ địa chính phường Nhật Tân (hiện là Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê), ông Nguyễn Thế Hùng – chuyên viên Văn phòng Quản lý đô thị quận Tây Hồ, ông Lê Quang Chính – nguyên Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, ông Nguyễn Văn Thành – nguyên cán bộ Tư pháp phường Nhật Tân (hiện là Chủ tịch HĐND phường Nhật Tân) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai cụ già đi đến tòa nhiều lần

Cụ Hợp, cụ An tố giác ông Nguyễn Thanh Tú – nguyên Trưởng phòng công chứng số 3 (nay là trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Tú) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Sau khi xác minh, căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Tối 5/7, trao đổi với chúng tôi, người thân của hai cụ Hợp và cụ An, cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo về việc không khởi tố vụ án, ông Hợp và bà An rất bức xúc và sốc vì quá trình đấu tranh nhiều năm nhưng kết quả không đạt được như mong đợi.

Vì sao không khởi tố?

Nội dung cụ Hợp, An tố giác bà Viễn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ giải quyết, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 55, ngày 3/8/2015 với lý do "Hành vi của Vũ Thị Viễn không có dấu hiệu của tội phạm hình sự".

Giấy tờ liên quan đến vụ việc

Đối với nội dung 2 cụ Hợp, An tố giác các ông Chính, Thành đã được UBND quận Tây Hồ và UBND TP Hà Nội giải quyết, có hướng dẫn nếu 2 cụ không đồng ý với kết quả giải quyết trên có thể khởi kiện hành chính.

Đối với nội dung 2 cụ tố giác ông Nguyễn Thanh Tú, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Tú không cấu thành tội phạm hình sự.

Đây là vụ việc đã xảy ra nhiều năm, sau nhiều động thái tố tụng thì đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Ngày 14/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Phòng Công chứng số 3, TP.Hà Nội. Ngày 14/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chưa xác định được hậu quả cụ thể. Ngày 17/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục giải quyết. Đến ngày 30/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự với lý do hành vi của công chứng viên Nguyễn Thanh Tú không cấu thành tội phạm hình sự.

https://afamily.vn/vu-con-dau-khai-tu-bo-me-chong-o-ha-noi-quyet-dinh-khong-khoi-to-vu-an-hinh-su-2022070523501736.chn