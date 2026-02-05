Vụ cô giáo sửa bài thi để “dìm” điểm học sinh: Quyết định của nhà trường

Sự việc cô T.T.K.N. (giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tự ý sửa bài thi từ đúng thành sai để hạ điểm của nhiều học sinh đã khiến dư luận bất bình.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, mới đây, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ra quyết định kỷ luật cô N. bằng hình thức cảnh cáo. Giáo viên này cũng sẽ không được nhà trường phân công nhiệm vụ giảng dạy.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đang xem xét, bố trí và phân công nhiệm vụ khác phù hợp đối với nữ giáo viên.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ ra quyết định kỷ luật cô N. bằng hình thức cảnh cáo. (Ảnh: Thanh Niên)

Lãnh đạo nhà trường thông tin thêm, tổ kiểm tra đã chấm lại toàn bộ bài thi do cô N. giảng dạy, 19 bài bị can thiệp hạ điểm đã được điều chỉnh đúng điểm số. Kết quả chấm lại được phụ huynh thống nhất và đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu.

Về việc phụ huynh đặt nghi vấn cô N. sửa bài, hạ điểm học sinh có liên quan đến việc các em không học thêm, theo nhà trường, qua xác minh ban đầu chưa phát hiện nữ giáo viên tổ chức dạy thêm tại nhà.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, thời gian qua, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ phản ánh việc cô N. tự ý sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I của học sinh từ đúng thành sai để hạ điểm. Theo đó, có gần 20 bài thi của học sinh các lớp 3C và 4B nghi bị sửa.

Cô N. sau đó đã bị nhà trường tạm đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.

Bài thi của các học sinh bị cô giáo sửa bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời để làm sai kết quả.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, khi giải trình với nhà trường, nữ giáo viên cho rằng vì trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao, sợ các em chủ quan trong học tập nên cô N. đã can thiệp vào bài làm của học sinh với mục đích “nhắc nhở” tinh thần học tập. Nữ giáo viên cũng phủ nhận việc sửa bài thi liên quan đến việc học sinh có hay không học thêm tại nhà mình.