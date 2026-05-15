Vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM: Hiệu trưởng xin thôi chức

Ngày 15-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, TPHCM, cho biết UBND phường đang hoàn tất báo cáo gửi lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan về công tác nhân sự tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

UBND phường Bến Cát đã nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đối với cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Hiện phường đang thực hiện công tác nhân sự để bổ nhiệm hiệu trưởng mới của trường.



Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nơi xảy ra vụ việc giáo viên phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay.

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho hay bản thân là người chủ động xin thôi chức vụ và đề nghị được chuyển sang công tác khác. Theo cô Hạnh, nhiệm kỳ của cô tại trường cũng sẽ kết thúc vào ngày 19-5 tới.



Cô Hạnh cho biết chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, nhà trường liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc khiến dư luận và phụ huynh bức xúc.

Các vụ việc xảy ra liên tiếp khiến phụ huynh lo lắng về an toàn của học sinh.

Cụ thể, tháng 1-2026, phụ huynh phản ánh việc thịt heo không đảm bảo chất lượng được đưa vào bếp ăn của trường. Đến tháng 3-2026, xuất hiện phản ánh học sinh phải đứng ngoài nắng sau giờ tan học. Gần đây nhất là vụ giáo viên phạt học sinh bằng cách yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin về vụ việc 5 học sinh lớp 3.6 bị cô giáo L.T.M phạt bằng hình thức cho tự chích kim tiêm vào tay vì vi phạm nội quy lớp học.

Qua làm việc, giáo viên này cho biết đã mua kim tiêm để sử dụng cho con bị bệnh rồi để quên trên bàn giáo viên. Trong lúc nhắc nhở học sinh, cô nói: "Bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim chích vào tay mình, chứ cô không tiêm vào tay các em".

Hội đồng kỷ luật nhà trường sau đó xác định cô L.T.M vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo. Nhà trường đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và phân công giáo viên này phụ trách Phòng Thiết bị.