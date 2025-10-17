Vụ chồng đại gia của "mỹ nhân phim giờ vàng" bị bắt: Phát hiện sổ đen bao nuôi, mua dâm bằng tiền lừa đảo

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn... Năm 2019, cô bí mật kết hôn với doanh nhân Chiêm Hạo Lễ chỉ sau vài tháng hẹn hò. Chẳng ai ngờ, chồng đại gia của Vương Lệ Khôn lại là kẻ làm giàu bất chính, sống giàu sang và trụy lạc trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác.

Vương Lệ Khôn điêu đứng vì bê bối của chồng đại gia

Phanh phui vụ lừa đảo 27.000 tỷ của chồng Vương Lệ Khôn

Tháng 2/2023, Chiêm Hạo Lễ bị tố lừa đảo 200 người, với tổng số tiền 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng). Theo người tố cáo, chồng Vương Lệ Khôn đã đánh vào nhu cầu muốn mua nhà gần trường học tốt của các bậc phụ huynh để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phẫn nộ hơn bao giờ hết là trong số nạn nhân của Chiêm Hạo Lễ, có 1 bà cụ cao tuổi bị lừa 2,9 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng), tới khi qua đời vẫn chưa đòi lại được tiền và ra đi trong uất hận.

Vương Lệ Khôn được tiết lộ có tham gia sử dụng số tiền phi pháp mà chồng kiếm được. Chiêm Hạo Lễ đã dùng tiền lừa đảo để mua sắm quà tặng như đồ hiệu xa xỉ, trang sức đắt giá, nhà và xe cho nữ diễn viên Trung Quốc. Cụ thể, Vương Lệ Khôn đã được Chiêm Hạo Lễ tặng căn biệt thự 47 triệu NDT (tương đương 116 tỷ đồng), xe Rolls-Royce Phantom có giá 1,4 triệu USD (khoảng 33,9 tỷ đồng). Sau khi Chiêm Hạo Lễ bị bắt vào tháng 2/2023, Vương Lệ Khôn cũng bị thẩm tra và bị tịch thu các tài sản nói trên.

Chồng "nữ thần mặt mộc Cbiz" đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người

Theo tờ Sohu, trước khi bị bắt, Chiêm Hạo Lễ đã kịp tẩu tán gần như sạch sẽ số tiền lừa đảo. Do đó, người bị hại gần như không thể lấy lại tiền từ chỗ đại gia này. Còn Vương Lệ Khôn lại phủi sạch mối quan hệ với Chiêm Hạo Lễ, khẳng định cô không nắm giữ hay biết về tung tích số tài sản mà Chiêm Hạo Lễ đã giấu.

Thời gian qua, Vương Lệ Khôn ráo riết tìm luật sư giúp cô thoát cảnh liên đới đến vụ lừa đảo của chồng. Nữ diễn viên không muốn rơi vào phải trả nợ thay chồng, và bảo toàn được khối tài sản riêng lẫn danh tiếng. Cô được cho biết vô cùng hối hận khi không tìm hiểu kỹ quá khứ của Chiêm Hạo Lễ trước khi lấy doanh nhân này để rồi rơi vào cảnh ê chề. Nguồn tin cho biết mẹ chồng Vương Lệ Khôn rất bất mãn với thái độ vô tình vô nghĩa, bỏ chạy khi chồng gặp nạn của con dâu nhưng không thể làm gì cô. Bất chấp những chỉ trích của Chiêm Hạo Lễ và nhà chồng, nữ diễn viên vẫn phũ phàng dứt áo ra đi vì sợ bị liên lụy.

Vương Lệ Khôn tháo chạy, đòi ly hôn Chiêm Hạo Lễ sau khi chồng bị bắt

Chiêm Hạo Lễ dùng hàng trăm tỷ tiền lừa đảo để mua dâm, bao nuôi dàn mỹ nữ Cbiz

Ngày 9/8/2024, Chiêm Hạo Lễ bị xét xử. Trước tòa, đại gia này gây sốc khi thừa nhận rằng anh đã dùng 1 phần tiền lừa đảo được để mua dâm, giao dịch tình ái và bao nuôi lâu dài nhiều người đẹp trong showbiz. Chiêm Hạo Lễ cho biết anh trả từ 10.000 NDT đến 100.000 NDT (từ 35 triệu đến 350 triệu đồng) cho các giao dịch mua dâm.

Tính đến thời điểm bị bắt vào năm 2023, tổng số tiền Chiêm Hạo Lễ chi vào các hoạt động mại dâm trái phép đã lên đến hàng triệu tệ (tương đương hàng chục tỷ đồng). Tuy nhiên, đây là con số chưa tính những lần Chiêm Hạo Lễ mua sắm quà tặng xa xỉ, chuyển tình phí hàng tháng cho dàn nhân tình đại gia này bao nuôi trong showbiz. Nếu tính tổng cộng, con số doanh nhân này chi ra phải lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Phía cảnh sát cũng trình lên tòa cuốn sổ đen ghi lại chi tiết các giao dịch mua dâm của Chiêm Hạo Lễ, được phát hiện trong quá trình khám nhà và văn phòng làm việc. Trong cuốn sổ, đại gia bê bối ghi không sót danh tính và số tiền phải trả cho các cô gái trong nhiều năm qua. Cơ quan chức năng đã triệu tập điều tra và xử lý rất nhiều nữ diễn viên có hành vi mua bán dân trái phép với Chiêm Hạo Lễ.

Chồng Vương Lệ Khôn khai nhận đã dùng tiền lừa đảo để mua dâm, chu cấp cho các cô bồ mỹ nhân trong showbiz

Trong đó, nữ diễn viên Giả Thanh và Triệu Anh Tử được tiết lộ chính là 2 người tình nhận bao nuôi lâu dài của Chiêm Hạo Lễ trong showbiz. Sau khi Chiêm Hạo Lễ lừa đảo thành công, doanh nhân này đều chuyển cho 2 nữ diễn viên nói trên mỗi người 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng).

Triệu Anh Tử và Giả Thanh bị tố bán dâm, nhận tình phí của Chiêm Hạo Lễ

Đời tư bê tha của chồng khiến Vương Lệ Khôn nhục nhã, sốc nặng và quyết tâm hoàn tất thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt. Cô cũng kê khai tài sản của mình để chứng minh bản thân không hề bao che, sử dụng tài sản phi pháp do chồng doanh nhân kiếm được qua con đường lừa đảo hàng trăm người. Trong bản kê tài sản, người đẹp đứng tên duy nhất căn hộ ở Bắc Kinh (Trung Quốc), mua vào năm 2011. Phương tiện di chuyển chỉ có 1 chiếc xe đa dụng MPV. Toàn bộ tài sản giá trị của Lệ Khôn đều có trước hôn nhân với Chiêm Hạo Lễ.

Vương Lệ Khôn kê khai tài sản để chứng minh bản thân không sống giàu sang trên đồng tiền phi pháp mà chồng đại gia lừa đảo được

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo