Vụ chầu chực xuyên đêm nộp hồ sơ vào lớp 10: Yêu cầu trả lại phí ghi danh, xem xét xử phạt trường

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã quyết định thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh.

Sở GD&ĐT cũng đã tiếp nhận nội dung Trường THPT Phan Bội Châu báo cáo, trong đó có việc, nhà trường đã ban hành thông báo tuyển sinh năm học 2026–2027 theo hình thức trực tuyến trên website và facebook của đơn vị.

Trong quá trình triển khai, do số lượng đăng ký lớn, một số phụ huynh lo lắng về khả năng hoàn tất thủ tục đã chủ động liên hệ qua điện thoại, kênh trực tuyến của nhà trường để được hỗ trợ.

Phụ huynh đội mưa, xếp hàng chờ lấy số nộp hồ sơ cho con ở Trường THPT Phan Bội Châu (Hà Nội)

Trên cơ sở các cuộc trao đổi này, nhà trường có hướng dẫn một số phụ huynh gặp khó khăn trong việc khai báo hồ sơ trực tuyến đến trường để được hỗ trợ thao tác. Nhà trường cho biết đã thu khoản phí ghi danh theo thông báo và thông tin rõ việc hoàn trả trong trường hợp học sinh không trúng tuyển.

“Việc một số phụ huynh đến trường trong cùng thời điểm và chia sẻ thông tin cho nhau qua các nhóm liên lạc đã dẫn đến tình trạng tập trung đông người trong thời gian ngắn tại khu vực cổng trường, ảnh hưởng đến trật tự và gây dư luận không tốt”, Trường THPT Phan Bội Châu lí giải.

Đến 9h ngày 3/3, trường đã phối hợp với Công an phường làm việc trực tiếp với phụ huynh đồng thời tổ chức tuyên truyền, giải thích và chấm dứt tình trạng tập trung đông người, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.

Xem xét xử phạt trường học

Sở GD&ĐT Hà Nội, xác định việc Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh là chưa đúng với nội dung hướng dẫn của Sở.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đồng thời thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn.

Nhà trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp và rà soát, thông báo và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu cho phụ huynh, học sinh theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Sở.

Kiến nghị Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường THPT Phan Bội Châu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; giao các phòng chuyên môn thuộc sở và đề nghị phối hợp với cơ quan cơ quan an ninh địa bàn tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục của nhà trường, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và không để tái diễn vi phạm.

Như Tiền Phong đưa tin, đêm 2/3 đến sáng 3/3, hàng trăm phụ huynh đến xếp hàng vạ vật trước cổng trường THPT Phan Bội Châu, Hà Đông (Hà Nội) chờ lấy số nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10. Đến 8 giờ sáng, trường mới mở cổng nhưng có tới 300 phụ huynh ghi danh vào các tờ giấy để xếp hàng. Nhà trường thông báo chỉ giải quyết đến số 200 trong buổi sáng, các số còn lại đợi sang buổi chiều.

Xếp hàng xuyên đêm, chờ nộp hồ sơ là cảnh từng xảy ra tại Hà Nội cách đây vài năm. Sau đó, ngành Giáo dục đã chấn chỉnh, yêu cầu các trường tuyển sinh trực tuyến, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, năm nay, Trường THPT Phan Bội Châu lại để tái diễn tình trạng này.