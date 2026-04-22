Liên quan đến vụ việc ca sĩ Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại TPHCM, trao đổi với báo Dân Trí sáng 22/4 người tố cáo cho biết, ngày 21/4, bác sĩ thẩm mỹ N.L.T. đã đến một bệnh viện tư nhân trên địa bàn TPHCM thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Kết quả ghi nhận, bệnh nhân có tình trạng dập trầy mi mắt, xây xát nhẹ vùng tay.

Theo lời kể của bác sĩ T., rạng sáng 21/4, chị bị tấn công khi đang đứng trước cửa quán bar trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Sài Gòn) để chờ taxi về với một người bạn khác. Vì có quen biết nhau trước nên lúc đầu, chị T. tưởng ca sĩ Trung Quân chỉ đùa giỡn. Tuy nhiên sau đó, chị bị tấn công nhiều cái vào vùng mặt mà không rõ nguyên nhân.

"Lúc bị đánh, tôi hoảng quá nên không nghe rõ Trung Quân nói gì, còn hỏi "sao anh đánh em". Sau khi có người can ngăn, anh ta có đứng lại xin lỗi trước khi về", bác sĩ T. kể.

Bác sĩ Phạm Minh Trường chia sẻ thông tin về vụ việc vợ mình bị hành hung gây thương tích. Ảnh: Chụp màn hình

Theo bác sĩ Phạm Minh Trường (chồng chị T.), anh sẽ cho vợ đến Trung tâm Pháp y TPHCM để giám định cụ thể tình trạng chấn thương. Bản thân người chồng rất bức xúc, chỉ mong nhận được lời xin lỗi công khai và chân thành từ phía ca sĩ Trung Quân với vợ mình, các vấn đề khác sẽ tuân theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo thông tin trên báo Vietnamnet, Công an phường Sài Gòn xác nhận, đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại một địa điểm trên địa bàn.

Thông tin ban đầu xuất phát từ bài đăng trên trang cá nhân của ông Pham Minh Trường (bác sĩ thẩm mỹ tại TPHCM), tố cáo Trung Quân Idol (tên thật là Bùi Nguyễn Trung Quân) đã hành hung vợ ông, là bác sĩ N.L.T., vào rạng sáng cùng ngày tại một nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.

Theo nội dung chia sẻ, bác sĩ Th. cùng một nhóm bác sĩ dự tiệc tại nhà hàng, nơi Trung Quân Idol cũng có mặt.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, nam ca sĩ được cho là tiếp cận nữ bác sĩ, đề nghị ở lại tiếp tục cuộc vui nhưng người này không đồng ý. Sau đó, nhóm nữ bác sĩ đưa bác sĩ Th. ra xe để ra về.

Bài đăng cho rằng, trong lúc này, Trung Quân Idol đã mất kiểm soát hành vi và hành hung bác sĩ Th.

Theo bác sĩ Trường, vợ ông bị thương ở mặt và tay, tinh thần hoảng loạn. Người này cũng đăng tải hình ảnh được cho là nội dung tin nhắn xin lỗi của Trung Quân Idol, với lời giải thích “say quá mất kiểm soát”. Đồng thời cho biết đang tiến hành trích xuất camera an ninh, lập vi bằng để trình báo cơ quan công an.