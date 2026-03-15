Vụ "bóc phốt" qua lại giữa phụ huynh và đại diện cha mẹ học sinh căng nhất lúc này: Ai sai, ai đúng?

Một câu chuyện liên quan đến quỹ lớp giữa một phụ huynh và hội trưởng hội phụ huynh tại Thái Nguyên mới đây đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Chỉ từ việc xin bảng kê chi tiết các khoản thu chi, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều.

Theo nội dung được một bà mẹ chia sẻ, khi được yêu cầu đóng quỹ lớp, chị nhắn tin cho hội trưởng hội phụ huynh đề nghị được gửi file kê khai chi tiết để nắm rõ quỹ lớp đã chi vào những hoạt động nào. Người mẹ này cho rằng, Bộ GD&ĐT nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của ban phụ huynh là cầu nối giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, thu chi cần minh bạch rõ ràng. Cho nên, yêu cầu của chị là chính đáng

Tuy nhiên, phản ứng của hội trưởng hội phụ huynh sau đó khiến chị bất ngờ.





Những tin nhắn gây chú ý

Cụ thể, người này trả lời "nhiều hoạt động em ạ" và cho biết, bản thân không phải là người trực tiếp giữ quỹ lớp, đồng thời nói rằng các khoản thu chi đã được thông báo trong buổi họp phụ huynh và trên nhóm lớp. Vì phụ huynh nói trên không tham gia họp và cũng không có trong nhóm lớp nên không nắm được thông tin.

Ngoài ra, hội trưởng hội phụ huynh cũng cho biết cuối mỗi học kỳ giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng hợp và in chi tiết các khoản thu chi để phụ huynh theo dõi. Người này nhấn mạnh rằng việc mình tham gia ban phụ huynh hoàn toàn vì trách nhiệm với lớp học của con chứ không có lợi ích cá nhân.

Căng thẳng càng gay gắt khi một người khác trong hội phụ huynh đăng tải một bài viết trên trang cá nhân nhắc đến sự việc. "Con học cấp 2 mấy năm không thấy đi họp phụ huynh, nhắn tin đòi quỹ lớp thì đòi gửi chi tiết thu chi rồi mới nộp. Em cũng đến lý nhưng cũng phải khuyên chị lớp đó tìm bảng thu chi chi tiết gửi cho phụ huynh" , người này viết.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ít lâu sau, người mẹ đã đăng lại toàn bộ nội dung tin nhắn trao đổi giữa hai bên lên mạng xã hội kèm lời lẽ gay gắt, chê bai ngoại hình và bình luận ám chỉ hội trưởng phụ huynh "mập mờ" quỹ lớp.

Từ mâu thuẫn tưởng nhỏ nhặt như tiền quỹ lớp, căng thẳng đẩy đến đỉnh điểm với hàng ngàn bình luận tranh cãi.

"Tại anh, tại ả"?

Một số ý kiến cho rằng việc phụ huynh yêu cầu bảng kê chi tiết là điều bình thường. Theo quan điểm này, bất cứ khoản tiền nào được thu từ phụ huynh cũng cần có thông tin minh bạch. Việc gửi lại bảng kê khi phụ huynh hỏi không phải điều quá khó khăn, nhất là khi bản thân ban phụ huynh cũng khẳng định đã có bảng tổng hợp thu chi.

Minh bạch tài chính là nguyên tắc cơ bản, đặc biệt trong môi trường giáo dục. Cách trả lời của hội trưởng hội phụ huynh trong tin nhắn có phần căng thẳng, dễ khiến đối phương cảm thấy bị chỉ trích.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại nhìn nhận câu chuyện ở góc độ khác. Theo họ, việc phụ huynh không tham gia họp phụ huynh và cũng không tham gia nhóm lớp khiến quá trình trao đổi thông tin bị gián đoạn. Khi các thông báo đã được gửi trong nhóm chung, việc yêu cầu ban phụ huynh phải giải thích riêng có thể gây thêm áp lực cho những người đang làm việc tự nguyện.

Ban phụ huynh vốn không phải là bộ phận chuyên trách, phần lớn chỉ là những phụ huynh tình nguyện hỗ trợ lớp. Vì vậy, nếu muốn nắm thông tin đầy đủ, phụ huynh nên chủ động tham gia các kênh liên lạc chung của lớp hoặc nhờ người thân tham dự họp thay khi bận rộn.

Theo nội dung trao đổi được chia sẻ, người mẹ chỉ nhắn tin hỏi về các khoản chi khi lớp tiếp tục thông báo đóng tiền quỹ. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách đặt vấn đề như vậy dễ gây hiểu lầm. Nhiều ý kiến cho rằng nếu phụ huynh thực sự quan tâm đến quỹ lớp, việc tìm hiểu các khoản thu chi nên được thực hiện từ sớm hoặc theo dõi thông tin trong các kênh liên lạc chung của lớp. Việc đợi đến khi lớp thông báo thu tiền rồi mới yêu cầu bảng kê chi tiết có thể khiến ban phụ huynh cảm thấy bị chất vấn đột ngột, đặc biệt khi trước đó phụ huynh này không tham gia họp lớp và cũng không theo dõi thông tin trong nhóm chung.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến trung dung cho rằng cả hai phía đều có phần chưa khéo léo trong cách xử lý. Theo họ, việc phụ huynh yêu cầu bảng kê là hợp lý, nhưng cách trao đổi trên mạng xã hội sau đó đã khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn cần thiết. Ở chiều ngược lại, ban phụ huynh cũng có thể chủ động gửi lại bảng tổng hợp thu chi khi phụ huynh hỏi để tránh hiểu lầm, bởi minh bạch tài chính luôn là yếu tố quan trọng trong các hoạt động tập thể.

Những vấn đề liên quan đến quỹ lớp vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm. Trong nhiều năm qua, không ít tranh cãi đã nổ ra xung quanh việc thu-chi quỹ lớp, đặc biệt khi thông tin không được chia sẻ đầy đủ hoặc cách trao đổi giữa các bên thiếu sự khéo léo.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự minh bạch và giao tiếp rõ ràng. Khi các khoản thu chi được công khai từ đầu, kèm theo bảng tổng hợp dễ theo dõi, phần lớn tranh cãi có thể được tránh. Ở chiều ngược lại, việc phụ huynh chủ động theo dõi thông tin từ lớp, tham gia nhóm liên lạc hoặc giữ kết nối với giáo viên chủ nhiệm cũng giúp giảm bớt những hiểu lầm không đáng có.

Dù quan điểm khác nhau, phần lớn ý kiến đều cho rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo môi trường học tập tốt cho học sinh. Vì vậy, thay vì tranh cãi căng thẳng trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng các bên nên trao đổi trực tiếp để giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và minh bạch hơn.