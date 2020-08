Vụ bỏ rơi con sơ sinh trong khe tường ở Hà Nội: Xóm trọ bàng hoàng, không ai biết nữ sinh mang bầu

Liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, sau 2 ngày xác minh, sàng lọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã xác định được mẹ của cháu bé.

Cơ quan công an đã làm rõ danh tính người mẹ bỏ rơi cháu bé sơ sinh ở Gia Lâm.

Theo đó, người mẹ của cháu bé sơ sinh tên là N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam.



Trước đó vào khoảng 17h50' ngày 18/8, người dân đang sinh sống tại ngõ Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bàng hoàng nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Sau đó, họ phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Lúc này, người dân đã phải khoan, đục tường để giải cứu cháu bé ra ngoài rồi cùng lực lượng chức năng đưa bé đi cấp cứu.



Khu trọ xảy ra vụ việc.

Chiều 21/8, tìm đến khu nhà trọ tại ngõ này, nhiều người thuê trọ đa phần là sinh viên đều rất bất ngờ khi biết tin chính nữ sinh ở khu nhà trọ lại có hành động như vậy với con đẻ của mình.

Nhiều người trong khu trọ bất ngờ khi nghe tin nữ sinh mang thai. Một chủ tiệm tạp hoá gần ngôi nhà trọ cho biết, nữ sinh trên thường mặc áo váy rộng nên mọi người không hay biết chuyện mang thai.



"Con bé vẫn thường ra cửa hàng của tôi mua rau, mua xúc xích, bim bim... Ngoài việc học hình như đi làm thêm. Nhiều hôm về muộn thì mua mì tôm, xúc xích rồi đi về. Khi nghe mọi người bàn tán chuyện tôi rất bất ngờ. Nghĩ lại thấy hay mặc quần áo rộng chứ không nghĩ con bé mang bầu", vị chủ quán này kể.

Hình ảnh người dân khoan tường cứu sống cháu bé.

Theo một sinh viên kể, vào chiều tối ngày 20/8, chủ nhà trọ yêu cầu ai ở phòng trọ người nấy không được ra ngoài, công an sẽ đến làm việc.

Ngay sau đó, công an đến kiểm tra đồng thời xác định được một nữ sinh thuê trọ trên tầng 3 tại đây chính là mẹ cháu bé nên đã đưa cô gái về trụ sở làm việc.

Sự việc diễn ra khiến nhiều sinh viên thuê trọ vô cùng bất ngờ bởi từ trước đó mọi người không hề hay biết tin nữ sinh trên mang thai. Hàng ngày, nữ sinh cũng sống khép kín, mặc váy rộng và đi làm về muộn nên mọi người ít gặp.

Tại cơ quan công an H. khai lý do vứt con sau khi sinh là vì có thai ngoài ý muốn, do tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình.