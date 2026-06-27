Liên quan đến vụ việc người đàn ông dẫn bạn gái quen qua mạng cùng nhóm bạn đi ăn hải sản rồi bị "bỏ bom" với hóa đơn 16 triệu đồng gây xôn xao dư luận, theo thông tin trên báo Dân trí anh H. (chủ quán hải sản tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết sự việc đã được giải quyết.

Theo đó, vào chiều 26/6, một phụ nữ đại diện nhóm thực khách đã thanh toán số tiền 8 triệu đồng. Anh H. cho hay, người thân của bạn nữ đã gọi điện cho quán, nói rằng bạn nữ vẫn còn là sinh viên, còn những người đi cùng đều đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn.

Sau khi trao đổi, phía quán đồng ý hỗ trợ, nhận 8 triệu và khép lại sự việc vừa qua để tập trung kinh doanh. Trong tin nhắn do chủ quán cung cấp, nữ khách hàng cho biết, cô và các bạn được người đàn ông rủ đi ăn hải sản nhưng không lường trước được mọi chuyện.

Đại diện nhóm đã chuyển khoản số tiền 8 triệu đồng cho quán.

Thông tin trên VietNamNet cho biết thêm, chủ quán cũng mong cộng đồng mạng dừng công kích những người liên quan. Theo chủ quán, trong bữa ăn, người đàn ông có biểu hiện hoàn toàn bình thường. Người này gọi món, trò chuyện, phát trực tiếp trên mạng xã hội, giao lưu với nhóm bạn. Chỉ đến khi thanh toán, anh ta mới có biểu hiện bất thường. Mọi người cũng chỉ được biết người đàn ông có dấu hiệu không ổn định về tâm lý sau khi làm việc tại cơ quan công an.

Cũng theo chủ quán, lực lượng công an đã liên hệ với gia đình của người đàn ông và được thông tin rằng bố mẹ của người này không còn sống cùng, không còn liên quan và không có trách nhiệm thanh toán khoản tiền trên.

Về những thông tin lan truyền trên mạng cho rằng quán cấu kết với nhóm khách dàn dựng vụ việc để trục lợi, phía nhà hàng lên tiếng bác bỏ, khẳng định không có nhà nào đang kinh doanh bình thường lại tự dựng chuyện rồi mời công an vào làm việc.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, múa tay chân, la hét kêu đau.

Hóa đơn 16 triệu đồng với rất nhiều loại hải sản cao cấp.

Trước đó, chia sẻ trên báo Dân trí, chủ quán cho biết tối 24/6, người đàn ông tên T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) cùng nhóm 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em đến quán ăn. Họ gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, bọ biển loại to,... Khoảng 30 phút sau thì người đàn ông bất ngờ có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, kêu đau bụng, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Những vị khách đi cùng thì lần lượt rời khỏi quán.

Khi nhà hàng đưa hóa đơn thì người đàn ông không thanh toán. Sự việc được trình báo công an địa phương và người đàn ông được đưa về trụ sở làm việc.

Theo thông tin trên báo Lao Động, Công an phường Việt Trì cho biết, T. quen một cô gái qua mạng xã hội rồi mời cô gái cùng nhóm bạn đi ăn rồi xảy ra sự việc. Quá trình làm việc, T. có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản.