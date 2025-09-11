Sự việc cháu T.M.T. (SN 2014, ở Đắk Lắk) bị xe rác tông tử vong trong sân trường, xảy ra hôm 6/9 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (Đắk Lắk) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đau đớn tột cùng sau khi mất đi đứa con trai ngoan ngoãn, chị Nguyễn Thị Bé Thi (sinh năm 1990, mẹ của cháu T.) hiện rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, thông báo cho gia đình, đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của nhà trường.

Trao đổi trên VietNamNet, chị Thi cho biết sau vụ việc, chị Thi có đến trường để lo các thủ tục hương khói cho con thì được một số thầy giáo mời vào xem camera. Tuy nhiên, chị Thi chỉ được xem đoạn camera ghi lại cảnh cháu T. đang vác một bình nước lọc đi đến vị trí đuôi xe tải chở rác. Nhà trường cũng cho biết camera chỉ quan sát tới đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Khi mẹ nạn nhân yêu cầu cung cấp hình ảnh chỗ con trai bị tai nạn thì các thầy cô trả lời là không có. Chị Thi bày tỏ, tại sao trong khuôn viên trường học lại không có hệ thống camera đủ để bao quát hết các hoạt động? Chị mong muốn mọi việc được làm rõ để con ra đi thanh thản.

Liên quan đến vụ việc, sáng 11/9, một lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên cho hay hiện chưa có kết luận về vụ việc. Theo vị lãnh đạo, ngay khi xảy ra sự việc, một số thầy cô đã khẩn trương cùng tài xế đưa cháu T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, song cháu không qua khỏi. Đơn vị đã điều xe cứu thương đưa thi thể cháu T. về nhà, đồng thời thuê một bác sĩ đi cùng để lo cho mẹ của em. Nhà trường cũng cử 4 người và một phó hiệu trưởng đến phối hợp, lo hậu sự cho nam sinh xấu số.

Vị lãnh đạo nói thêm, do khuôn viên nhà trường rất rộng nên có nhiều chỗ chưa được lắp camera. Khu vực xe rác thường dừng để gom rác cũng là một trong những điểm không có camera. Nhà trường đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để nhanh chóng khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó chia sẻ trên báo Người Lao Động, chị Thi cho biết bản thân là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con, phải nương nhờ nhà ngoại. T. là con trai lớn của chị Thi, cháu bé được nhận xét là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, sống tự lập, được mọi người quý mến.

Đầu năm học vừa qua, nghe mọi người nói Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên là môi trường đào tạo tốt nên chị gửi con vào học.

Tối 5/9 vừa qua, khi chị Thi gọi điện cho thầy giáo thì được báo là T. đã đi ngủ. Đến khoảng 6 giờ 40 phút ngày 6/9 thì thầy giáo gọi điện, báo tin T. bị ngã gãy chân. Vì đường sá xa xôi, 3 tiếng sau chị Thi mới lên tới Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột. Đến nơi, chị Thi ngã quỵ khi biết con đã tử vong trước khi vào viện.