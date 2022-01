Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Công an triệu tập người mẹ

Liên quan vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội với 9 chiếc đinh găm vào sọ, ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập mẹ bé gái để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết chưa có quyết định tạm giữ người mẹ. Những thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Công an có mặt tại bệnh viện nơi bé gái đang được điều trị.

"Qua đấu tranh đã có thông tin ban đầu, cơ quan công an đang kết luận vụ việc, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của ban Giám đốc Công an thành phố thì chúng tôi sẽ công bố. Chúng tôi mới triệu tập mẹ cháu bé để lấy lời khai chứ không phải tạm giữ hình sự như một số thông tin đăng tải", lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất thông tin thêm.

Liên quan đến tình hình sức khỏe bé gái Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng của bệnh nhi Đ.N.A. nghi bị bạo hành vẫn rất nặng. Bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Nhi.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé Đ.N.A. trong tình trạng nguy kịch, phim chụp X-quang cho thấy có đinh trong sọ, tiên lượng tử vong cao.

Theo BS Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, ngày 17/1, bé A. được mẹ đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ này cho biết, do từ chiều gọi không thấy con tỉnh nên chị đưa con gái đến viện.

Bệnh nhi được đặt ống, chụp phim chẩn đoán. Kết quả hộp sọ bé có hình ảnh cản quang. Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ hôn mê nghi viêm màng não.

"Do tình trạng bệnh diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, chúng tôi đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất", BS Kiên nói.

Đêm 18/1, có mặt tại bệnh viện, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (32 tuổi bác dâu cháu Ngọc A.) tỏ ra vô cùng đau xót, lo lắng cho bệnh tình của cháu gái. Chị Huyền Anh cho hay, cháu Ngọc A. là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Cách đây nửa năm, bố mẹ bé A. ly hôn nên cháu gái mình sống cùng mẹ. Hai người con đầu sống cùng người chồng.

Sau khi ly hôn, bé A. về sống với mẹ nhưng từ đây, bé liên tục xảy ra chuyện. Gia đình đã nhiều lần không muốn làm lớn chuyện vì muốn để mẹ cháu về cùng chồng nuôi dạy các cháu nên người để các cháu không chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên mọi người không truy vấn sâu những việc này.

"Lần đầu cháu bị dị vật trong mũi nhưng mẹ cháu cứ bảo cháu bị bệnh lý. Lần thứ 2, tôi đang ở nhà nhận được tin cháu bị ngộ độc được chuyển lên BV Thạch Thất nhưng do quá nặng cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đặc biệt, thời điểm cháu được đưa đến BV Đa khoa Thạch Thất để cấp cứu, có 1 người đàn ông đi cùng chở cháu bé và mẹ cháu. Thậm chí, mẹ cháu còn làm rơi cả cháu bé trong quá trình đưa con đi cấp cứu", chị Huyền Anh nói.

Chị Huyền Anh cho biết, hoàn cảnh gia đình vợ chồng em trai tuy khá khó khăn, nhưng gia đình bên nội luôn hỗ trợ để 2 vợ chồng nuôi con. Gia đình đã rất nhiều lần khuyên can mẹ cháu về với bố để nuôi dạy con cái. Chính vì thương các cháu nên gia đình thường xuyên vun đắp để người em dâu quay trở về gia đình nhưng không thành.

"Gia đình đã nhiều lần khuyên bảo mẹ cháu về để nuôi dạy con cái nhưng mẹ cháu quyết tâm theo nhân tình. Hiện tại, mẹ cháu còn đang mang thai con của nhân tình", chị Huyền Anh cho biết thêm.

https://afamily.vn/vu-be-gai-3-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-o-ha-noi-cong-an-trieu-tap-nguoi-me-20220119122554899.chn