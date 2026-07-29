Bệnh viện phủ nhận nguyên nhân tử vong của bệnh nhi là do ăn uống trong phòng ICU

Bệnh viện Ang Thong (Thái Lan) ngày 27/7 đã tổ chức họp báo làm rõ vụ bé sơ sinh 5 ngày tuổi tử vong sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhân viên y tế tổ chức ăn uống ngay trong khu điều trị tích cực dành cho trẻ sơ sinh (NICU).

Tại buổi họp báo, ông Thaweechok Rotaramphakul, đại diện Sở Y tế tỉnh Ang Thong, cùng bà Parichat Tirawat, Giám đốc Bệnh viện Ang Thong, đã công bố kết quả xác minh ban đầu và trình bày toàn bộ quá trình điều trị của bệnh nhi.

Theo bệnh viện, mẹ của em bé mắc bệnh tiểu đường, lượng đường huyết cao hơn mức khuyến nghị trong thai kỳ, khiến thai nhi phát triển quá lớn với cân nặng khi sinh 4.305 gram và chào đời trước thời hạn.

Vụ bé 5 ngày tuổi tử vong sau buổi tiệc tùng của bác sĩ trong phòng hồi sức tích cực: Bệnh viện tổ chức họp báo, mẹ xót xa ôm tro cốt con ngủ - áº¢nh 1.

Sau sinh, em bé được chẩn đoán mắc tình trạng tăng áp động mạch phổi nặng và có nguy cơ nhiễm trùng huyết, nên được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) để điều trị. Bệnh viện cho biết đội ngũ y bác sĩ đã điều trị theo đúng phác đồ chuyên môn, đồng thời thường xuyên thông báo cho gia đình về tình trạng bệnh, mức độ nghiêm trọng cũng như nguy cơ tử vong.

Đại diện bệnh viện khẳng định nguyên nhân khiến bé tử vong là do tình trạng tăng áp động mạch phổi nghiêm trọng - căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao - chứ không phải do sự việc ăn uống trong phòng NICU.

Liên quan đến những hình ảnh gây tranh cãi, bệnh viện thừa nhận có việc nhân viên tổ chức tiệc chia tay một bác sĩ chuyển công tác ngay trong khu vực NICU. Tuy nhiên, đơn vị khẳng định không có bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa những người tham gia buổi tiệc với em bé.

Ông Thaweechok cho biết bệnh viện đã thành lập hội đồng điều tra để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc tổ chức ăn uống trong khu NICU, đồng thời xem xét đối chiếu với các quy định hiện hành để quyết định hình thức xử lý kỷ luật nếu phát hiện sai phạm.

Trong khi đó, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Thái Lan Somruek Chuengsaman cho biết Bộ Y tế đã mở cuộc điều tra với hai nội dung riêng biệt: quá trình điều trị đối với bệnh nhi và việc nhân viên tổ chức ăn uống trong khu hồi sức tích cực.

Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy quá trình chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhi được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh các nhân viên tại NICU đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn như rửa tay, đeo găng và đóng lồng ấp sau mỗi lần thực hiện thủ thuật.

Đối với vụ việc ăn uống, Bộ Y tế xác định đây là buổi tiệc chia tay một bác sĩ chuyển đơn vị công tác. Do khu vực ăn uống được bố trí không đủ chỗ, một số người đã đứng tràn sang khu vực gần phòng bệnh. Buổi tiệc có khoảng 2-3 bác sĩ và 10-15 điều dưỡng tham gia.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Thái Lan nhận định việc tổ chức ăn uống trong khu vực ICU dành cho trẻ sơ sinh là hành vi không phù hợp. Cơ quan này đã thành lập hội đồng điều tra và dự kiến sẽ công bố kết quả trước ngày 31/7.

Trước băn khoăn của dư luận về việc ăn uống trong NICU có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các bệnh nhi hay không, ông Somruek - một bác sĩ nhi khoa - cho rằng xét trên góc độ chuyên môn, hoạt động này nhiều khả năng không gây ảnh hưởng trực tiếp đến những trẻ đang nằm trong lồng ấp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần chờ kết luận chính thức từ hội đồng điều tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Người mẹ ôm tro cốt con ngủ vì quá nhớ thương

Trong chương trình Hone Krasae phát sóng ngày 27/7, cha mẹ bé trai sơ sinh tử vong sau 5 ngày chào đời đã lần đầu lên tiếng về những nghi vấn xung quanh cái chết của con, đồng thời khẳng định họ không cáo buộc bữa tiệc trong phòng ICU là nguyên nhân trực tiếp khiến em bé qua đời mà chỉ mong cơ quan chức năng điều tra minh bạch.

Theo lời người mẹ, trong thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) của Bệnh viện Ang Thong, tình trạng của bé từng có nhiều tín hiệu khả quan. Gia đình được bệnh viện thông báo em bé đáp ứng điều trị, đã giảm thuốc và giảm hỗ trợ hô hấp, đồng thời có kế hoạch chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, chiều 20/7, khi mang đồ dùng đến thăm con, hai vợ chồng phát hiện bệnh viện tổ chức tiệc chia tay và chào đón nhân sự ngay trong khu vực NICU. Theo họ, khu vực tổ chức tiệc chỉ được ngăn với nơi đặt lồng ấp của các bệnh nhi bằng một tấm rèm nhựa trong suốt. Gia đình cho biết họ bị từ chối vào thăm con vì bệnh viện đang tổ chức buổi tiệc, trong khi nhân viên phục vụ vẫn liên tục mang thức ăn, hoa và đi lại trong khu vực này.

Người mẹ kể đã trực tiếp hỏi bác sĩ và điều dưỡng liệu việc tổ chức ăn uống như vậy có làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho các bệnh nhi hay không. Theo lời bà, bác sĩ điều trị giải thích em bé nằm trong lồng ấp vô trùng nên sẽ không bị ảnh hưởng, đồng thời cho rằng nếu xảy ra nhiễm trùng thì chủ yếu xuất phát từ các thiết bị y tế hoặc ống thở. Dù vậy, cha mẹ bé vẫn băn khoăn vì họ nhìn thấy nhân viên phục vụ ra vào khu vực điều trị mà không đeo khẩu trang, trong khi chính cha mẹ khi vào thăm con phải thay giày, rửa tay và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đến sáng 21/7, bệnh viện gọi điện báo tình trạng của em bé chuyển biến nguy kịch và yêu cầu cha mẹ đến ngay. Gia đình cho biết họ thắc mắc vì bệnh viện nói con đã trở nặng từ tối hôm trước nhưng không thông báo sớm để họ có thể ở bên con. Khi có mặt tại bệnh viện, người mẹ cho biết bà nhìn thấy nhiều điều dưỡng ngồi bên ngoài trước khi bác sĩ đến cấp cứu. Sau quá trình hồi sức, em bé được xác nhận đã tử vong vào khoảng 10h45 cùng ngày.

Người cha cho biết bác sĩ giải thích nguyên nhân là bé bị nhiễm trùng huyết cấp tính. Tuy nhiên, gia đình băn khoăn khi giấy báo tử ban đầu ghi nguyên nhân tử vong là tăng áp động mạch phổi, trong khi kết quả khám nghiệm pháp y sau đó lại ghi suy hô hấp và suy tuần hoàn. Gia đình cho biết sẽ chờ kết luận điều tra chính thức để biết nguyên nhân tử vong của con.

Vụ bé 5 ngày tuổi tử vong sau buổi tiệc tùng của bác sĩ trong phòng hồi sức tích cực: Bệnh viện tổ chức họp báo, mẹ xót xa ôm tro cốt con ngủ - áº¢nh 2.

Xuyên suốt cuộc phỏng vấn, cha mẹ em bé nhiều lần nhấn mạnh họ không khẳng định việc tổ chức tiệc trong khu ICU là nguyên nhân trực tiếp khiến con tử vong. Điều họ mong muốn là cơ quan chức năng làm rõ liệu hoạt động này có ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc bệnh nhi hay không, cũng như xác định vì sao một buổi tiệc lại được phép diễn ra trong khu vực điều trị tích cực dành cho trẻ sơ sinh.

Người cha cũng nghẹn ngào chia sẻ rằng sau khi hỏa táng, vợ anh đêm nào cũng ôm hũ tro cốt của con để ngủ vì không còn được ôm con nữa. Anh cho biết điều duy nhất gia đình mong muốn là con trai được đối xử công bằng và vụ việc được làm sáng tỏ.

Đồng hành cùng gia đình, bà Paveena Hongsakul, Chủ tịch Quỹ Paveena Hongsakul vì Phụ nữ và Trẻ em, cho biết quỹ đã hỗ trợ đưa vụ việc đến cơ quan chức năng và đề nghị điều tra độc lập nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong của em bé. Bà cũng kêu gọi Bộ Y tế Thái Lan ban hành quy định nghiêm ngặt hơn, chấm dứt việc tổ chức ăn uống trong các khu ICU trên toàn quốc.

Luật sư đại diện gia đình cho rằng cần tách biệt hai vấn đề. Theo ông, nguyên nhân tử vong của em bé phải được kết luận dựa trên kết quả điều tra và giám định y khoa, trong khi việc tổ chức tiệc trong khu ICU, nếu vi phạm quy định về an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn, vẫn cần được xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Trong chương trình cũng có một người dân địa phương gọi điện chia sẻ rằng khoảng hai năm trước từng chứng kiến bệnh viện này tổ chức tiệc và lễ cúng trong một khu ICU khác. Tuy nhiên, đây chỉ là lời kể cá nhân và hiện chưa được cơ quan chức năng xác minh.

Nguồn: Thai PBS, Thairath, MGR Online