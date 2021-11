Vụ bác sĩ bị tố hiếp dâm đồng nghiệp ở Huế: "Tôi sẽ chiến đấu đến cùng"

Chiều muộn ngày 10/11, kết thúc phiên xét xử phúc thẩm chiều 10/11, TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương 5 năm 2 tháng tù giam cho các tội danh "cố ý gây thương tích" và "giữ người trái pháp luật".

Bị hại trong vụ án là chị D.H.T.T (24 tuổi, điều dưỡng cùng công tác với bác sĩ Phương).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan nói về mức hình phạt sau phiên tòa phúc thẩm

Có mặt tại tòa sau 1 ngày cố gắng vì sức khỏe yếu ớt, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - mẹ bị cáo Lê Quang Huy Phương cho biết, tòa án đã hủy tội danh hiếp dâm đối với bị cáo Lê Quang Huy Phương (đồng nghĩa bác sĩ Phương không phạm tội hiếp dâm) tuy nhiên bà Lan không đồng tình với mức án dành cho 2 tội danh còn lại.

"Tôi nhận thấy không công bằng cho con của tôi, không đúng với tội trạng mà con tôi phải mang bản án, tôi sẽ chiến đấu tiếp tục đến cùng", bà Lan chia sẻ và cho rằng phiên tòa hôm nay có bất thường, không đúng với bản chất của vụ án.

Tranh luận gay gắt về kết luận giám định

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, sau nhiều ngày xét xử và nghỉ nghị án, TAND TP Huế nhận định bản Kết luận giám định Pháp y về tình dục của Trung tâm Pháp y của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kết luận chị T. đa tổn thương phần mềm trên thân thể: mặt, cổ, ngực lưng gây bầm tụ máu, dập cơ… thương tích là 9%.



Tuy nhiên, theo Thông tư của Bộ Y tế, thì không có quy định xếp tỷ lệ thương tích đối với thương tích bầm tím, sưng nề nhưng giám định viên đã áp dụng 1 vùng bầm tím sưng nề tương đương với 1 vết sẹo là không đúng quy định. Do đó, HĐXX sơ thẩm không chấp nhận bản KLGĐPY ngày 25/9/2019 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế, chấp nhận Kết luận giám định pháp y về 31%.

Sau đó, HĐXX tuyên Phương 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", 1 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm" và 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Giữ người trái pháp luật". Tổng hợp hình phạt bị cáo Phương bị tuyên là 6 năm 8 tháng tù.



Bị cáo Phương

Sau phiên tòa sơ thẩm, Phương kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, VKSND TP Huế kháng nghị việc cấp sơ thẩm bác kết luận giám định thương tích 9%

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phương giữ nguyên nội dung kháng cáo. Theo lời trình bày của Phương, ngay từ đầu Phương đã không đồng ý với bản cáo trạng của VKSND TP Huế. Phương thừa nhận chỉ đánh T. 1 lần mấy bạt tai vì T. đánh vào bụng Phương.

Quá trình xét hỏi, HĐXX phúc thẩm đã hỏi giám định viên Nguyễn Hoài An: "Cấp sơ thẩm không chấp nhận 9%, ý kiến của ông như thế nào?".

Ông An đáp: "Việc xét 9% này, chúng tôi đã lý giải, báo cáo HĐXX lần trước. Sở Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế và Viện Giám định quốc gia trả lời bằng văn bản, chúng tôi xin không nhắc lại".

Tham gia xét hỏi, luật sư Đỗ Văn Nhặn cũng hỏi ông An trong bản ảnh mà VKS trình chiếu trước đó, có một số thương tích đã chuyển màu vàng (chắc chắn không để lại sẹo), vậy ông An căn cứ vào cơ sở khoa học nào, quy định nào để đánh giá những vết đã chuyển màu vàng sẽ để lại sẹo, để xếp tỷ lệ tổn thương cơ thể trong khi bệnh nhân đang điều trị.

Ông An nói rằng màu vàng đó là tổn thương bầm dập cơ, thoái hóa, để lại sẹo trong giống như mình chai lâu ngày. Và theo ông An, tổn thương không thành sẹo vẫn là tổn thương.

"Tại phiên tòa ngày 27/11/2020, trước khi kết thúc phần tranh luận, chủ tọa có quay lại hỏi ông một lần nữa: Trong thông tư 20 có quy định nào quy định các vết thương bầm tụ máu dập cơ có xếp tỉ lệ tổn thương cơ thể không. Ông có nhớ ông đã trả lời trước tòa như thế nào không?", luật sư Nhặn hỏi.

Ông An giải thích: "Cái này chúng tôi đã trả lời, nếu ông nhớ thì ông nhắc lại".

Luật sư Nhặn đã nhắc lại câu trả lời của ông An tại phiên tòa sơ thẩm: "Đối chiếu với thông tư 20 thì không có nhưng chúng tôi sử dụng biện pháp tương đương mặc dù đối chiếu thông tư không có quy định cụ thể nhưng rõ ràng tổn thương bầm tụ máu là có thật (bút lục 1928)".

Quá trình thẩm vấn giám định viên, luật sư Nhặn còn dẫn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới việc vì sao chị T khai không bị đánh vào ngực nhưng lại có tổn thương ở ngực; cơ quan điều tra có cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế không; có phải thời điểm đó do áp lực mạng xã hội nên việc giám định nóng vội, chưa chính xác không…

Tham gia xét hỏi giám định viên, luật sư Trương Quốc Hòe hỏi ông An về công văn 447 của Viện giám định pháp Quốc gia. Công văn này có nội dung cho rằng Kết luận giám định thương tích 9% của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế là đúng. "Công văn 447 có phải là hoạt động tố tụng trong vấn đề ra quyết định ban hành giám định pháp y không?".

Ông An đáp: "Cái này do HĐXX đánh giá". Sau đó, ông An từ chối câu hỏi công văn 447 có thay thế được KLGĐ pháp y hay không.

Các luật sư tại phiên tòa

Trong phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND TP Huế chấp nhận tỷ lệ tổn thương cơ thể 9% tại bản KLGĐ pháp y về tình dục của Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế, xác định Phương gây thương tích cho chị T. là 37% để tăng hình phạt đối với bị cáo; bác kháng cáo của bị cáo.

Trước quan điểm của VKS, khi trình bày bản luận cứ bảo vệ cho Phương, các luật sư đã đưa ra các lập luận, chứng cứ, đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ về tội "Hiếp dâm", hủy bản án sơ thẩm để mở cuộc điều tra lại để giám định lại thương tích…

Trong phần tranh tụng, luật sư Hoàng Văn Hướng nói: "3 luật sư đã chỉ ra rất chi tiết từng bút lục, từng quy định của pháp luật trong khi vị công tố đưa ra quan điểm rất dài nhưng không có một nội dung nào đối đáp lại với luật sư".

Bị caó Phương

Theo ghi nhận, luật sư đã đề nghị VKS đối tụng căn cứ, qui trình giám định pháp y; nạn nhân khai không bị đánh vào bụng, ngực thì lấy vết thương ở bụng, ngực ở đâu ra; đề nghị cung cấp chứng cứ vật chất…

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy ngày 9/9/2021 chị T. có đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và rút kháng cáo. Căn cứ các quy định pháp luật, HĐXX phúc thẩm đình chỉ vụ án đối với tội "Hiếp dâm" do người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu khởi tố.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương 5 năm 2 tháng tù giam.