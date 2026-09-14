Vụ án mạng ở TPHCM: Nghi phạm từng có quan hệ tình cảm với con gái của nạn nhân

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ N.T.H. (25 tuổi, ngụ xã Phước Hải) để điều tra về hành vi giết người. H. bị bắt trong đêm khi đang lẩn trốn tại phường Long Hương.

Hiện trường vụ tai nạn tối 14/9.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 18 giờ 20 ngày 13/9, ông T. (72 tuổi, ngụ xã Phước Hải) đang xem tivi trong nhà thì H. cầm dao xông vào tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu, vợ ông T. từ phía sau nhà chạy lên và cũng bị nghi phạm tấn công, gây thương tích ở vùng đầu. Anh N.V.L. (con rể ông T.) từ trên lầu chạy xuống can ngăn và bị H. gây thương tích ở tay và chân.

Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Anh L. cùng mẹ vợ được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã dỡ bỏ phong tỏa để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an xã Phước Hải và các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng và truy xét nghi phạm.

Đến khuya 13/9, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ H. khi người này đang lẩn trốn tại phường Long Hương. Nghi phạm sau đó được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.

Ngày 14/9, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết hai nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị tích cực và bước đầu đã qua nguy kịch. Anh L. bị thương ở tay, chân, trong đó có tổn thương gân tay. Mẹ vợ anh L. bị thương ở vùng đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo người dân xung quanh khu vực, gia đình nạn nhân có 4 người, trong đó có 2 con gái. Một người mới lấy chồng cách đây khoảng 4 tháng. H. từng có quan hệ tình cảm với con gái nạn nhân nhưng sau đó đã chia tay.

Thời điểm xảy ra vụ án, những người con của ông T. không có mặt tại nhà. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã dỡ bỏ phong tỏa để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của nghi can H. để xử lý theo quy định.