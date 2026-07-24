Tối 23/7, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái được cho là Á hậu Mỹ Duyên xuất hiện trong trạng thái loạng choạng, có biểu hiện giống say xỉn và dùng gạch ném vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Theo thông tin được người đăng tải chia sẻ, đoạn video được ghi lại tại khu vực này và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.





Trưa 24/7, chúng tôi đã có mặt tại con hẻm trên đường Nguyễn Trãi để ghi nhận thực tế. Theo quan sát, cửa kính phía trước căn nhà vẫn còn lưu lại một số vết trầy xước được cho là xuất hiện sau vụ việc xảy ra vào tối hôm trước.

Trao đổi với chúng tôi, một người hàng xóm chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, thời điểm cô gái đến trước căn nhà, nam thanh niên sinh sống tại đây không có mặt. "Cô gái tới đập cửa rầm rầm, ở đây mọi người cũng có nói là đi về đi. Cô gái đó cũng không có gọi hay la hét, chỉ đứng bấm bấm điện thoại rồi không được nên kích động" , người hàng xóm kể lại.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc gây xôn xao

Trên cánh cửa ra vào vẫn còn lưu lại nhiều vết xước do vật cứng gây ra

Theo lời nhân chứng, ban đầu cô gái dùng đôi guốc gõ vào cửa kính nhưng không có phản hồi. Sau đó, cô đi tìm một viên gạch lớn hơn để tiếp tục đập phá. "Tối qua thấy cô gái này tới xong đứng ngoài một hồi thì lấy guốc gõ. Một hồi không được, cô mới đi kiếm viên gạch ném kính ở dưới, rồi lấy cục gạch ném lên lầu một. Nói chung người ở đây cũng nói: 'Đâu có nó ở nhà đâu mà cứ làm vậy hoài' nên cô gái bỏ đi ", người hàng xóm cho biết.

Theo chia sẻ của người dân, nam thanh niên sinh sống một mình tại căn nhà nói trên.

Con hẻm nhỏ dẫn vào bên trong căn nhà

Nhiều người dân sinh sống trong con hẻm xôn xao bàn tán về vụ việc xảy ra đêm qua (23/7)

Liên quan đến sự việc nói trên, trong sáng cùng ngày Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đã cử cán bộ đến hiện trường thu thập chứng cứ, đang làm rõ vụ việc.

Theo đó, nhiều cán bộ công an đã có mặt tại khu vực căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh để thu thập thông tin, xác minh vụ việc. Qua đó, công an ghi nhận cửa kính căn nhà có nhiều vết trầy xước. Hiện công an đang tiếp tục thu thập thông tin, mời người đăng tải video lên làm việc để phục vụ quá trình xác minh. Bên cạnh đó, công an cũng mời làm việc với chủ căn nhà trên.

Đến trưa 24/7, tài khoản Facebook của Á hậu Mỹ Duyên đăng tải bài viết lên tiếng về vụ việc. Người đẹp thừa nhận mình là cô gái xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Mỹ Duyên cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cô có sử dụng đồ uống có cồn nên đã không kiểm soát được hành vi trong lúc đùa giỡn với bạn thân. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định bản thân không sử dụng chất cấm như một số tin đồn đang lan truyền.

"Tôi xin nhận lỗi về những hành động chưa phù hợp trong video. Sau sự việc, tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và đã chủ động xin lỗi bạn của mình. Bạn ấy cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua cho tôi. Hiện tại, tôi chỉ mong được yên ổn để tiếp tục cuộc sống và công việc.

Tôi rất mong mọi người có thể dừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc suy diễn thêm về sự việc. Đoạn clip có thể chỉ là vài giây giải trí với mọi người nhưng thực sự đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân của tôi. Mong mọi người thông cảm và cho tôi cơ hội sửa sai" , người đẹp viết.