Mới đây, thông tin cơ quan chức năng TP Hải Phòng thu giữ, tiêu hủy hơn 5 tấn giá đỗ sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine, số giá đỗ này vẫn tươi sau 1 tháng kể từ khi phát hiện, khiến người dân rúng động sợ hãi.

Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, cơ quan chức năng phát hiện số giá đỗ trên được sản xuất bằng cách ngâm hóa chất 6 Benzylaminopurine hay còn gọi là nước kẹo và ủ trong hơn 700 lu nhựa tại hai cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Công Biên và ông Nguyễn Văn Thịnh, cùng ở thôn Đại Lương, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.

Nước kẹo vốn là chất kích thích tăng trưởng tế bào, được sử dụng trong nông nghiệp với mục đích bảo quản hoặc kích thích chồi non. Tuy nhiên, theo quy định, chất này không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Điều này khiến người dân vô cùng lo lắng, liệu ăn phải giá đỗ chứa chất hóa chất 6-Benzylaminopurine sẽ nguy hiểm thế nào? Làm sao để nhận biết giá đỗ sạch và giá đỗ ngâm tẩm hóa chất? Giới chuyên gia mới đây đã có những chia sẻ kịp thời đến người dân.

Ăn giá đỗ chứa hóa chất 6-Benzylaminopurine nguy hiểm thế nào?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), hóa chất 6-Benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng tế bào cho cây. Bởi vậy, nhiều gian thương đã sử dụng nó để ngâm giá đỗ, giúp giá đỗ mọc nhanh, dáng đẹp. Trong trồng trọt, chúng được sử dụng để cây mọc nhanh, xanh tươi, bén rễ nhanh hơn. Nhiều nơi sử dụng hóa chất này để phủ xanh đất chống xói mòn, giúp cây sinh trưởng.

Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định: “6-Benzylaminopurine không được sử dụng đối với thực phẩm”.

Chung quan điểm, PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cho biết thêm, tại Việt Nam, 6-Benzylaminopurine không thuộc Danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

Vậy chất này khi đi vào cơ thể nguy hiểm thế nào? Theo PGS.TS Trần Hồng Côn, hóa chất 6-Benzylaminopurine tác động lâu dài chứ không phải thấy ngay khi ăn. Nó ngấm ngầm đi vào các cơ quan. Có người bị viêm kết mạc nếu dính vào mắt, dính vào da gây viêm da. Khi hít phải, nó có thể làm tổn thương phổi, viêm phổi. Khi ăn, chất này đi vào gan, thận làm suy giảm chức năng, trầm trọng thêm các bệnh lý vốn có.

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine nhưng sản xuất thực phẩm. Tuy nhiên, chất này vẫn được dùng bất hợp pháp vì giá thành thấp, đem lại lợi nhuận cao.

Làm thế nào để nhận biết giá đỗ chứa hóa chất 6-Benzylaminopurine?

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên mua ở những cửa hàng uy tín, nhận biết qua các dấu hiệu nhìn bằng mắt thường:

- Giá sạch mọc tự nhiên, thân mảnh, gầy, phát triển không đều. Rễ dài 3-7 cm, nhiều lông tơ, lá mầm nhỏ màu xanh nhạt, thường dính vỏ đậu. Giá dùng hóa chất có thân to, mập, đều, không cong; rễ ngắn, thân trắng bệch, mọng nước, nhìn không tự nhiên.

- Khi ăn, giá hóa chất xốp khô, không thơm, vị nhạt, nhiều nước khi nấu, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường nhiều ngày không hỏng. Giá sạch màu trắng ngà hoặc hơi xanh, có mùi đậu, nhanh úng hỏng sau 1-2 ngày để ngoài trời.

- Ngoài ra, khi cắt thân nếu thấy nhiều nước, xốp bất thường, có thể giá đỗ đã dùng hóa chất. Có thể ngâm nước muối loãng vài phút để quan sát màu, mùi giá.