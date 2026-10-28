Vụ 5 hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Gia Lai chỉ đạo khắc phục sai sót

Ngày 28/10, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo UBND phường Quy Nhơn Nam khắc phục ngay những sai sót trong việc bố trí nhân sự phó hiệu trưởng và kế toán tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu phường bố trí chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp đối với những trường hợp hiệu trưởng trường cũ bị bố trí xuống làm giáo viên chưa đúng quy định, trừ trường hợp có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Đối với nhân sự kế toán, các trường bố trí 2 kế toán cũng đã cắt giảm, bảo đảm còn 1 kế toán mỗi trường theo định hướng của tỉnh.

“ Ngoài ra tỉnh chỉ đạo UBND phường Quy Nhơn Nam kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi để xảy ra sai sót trong quá trình sắp xếp, bố trí nhân sự tại các trường, đồng thời báo cáo giải trình lên UBND tỉnh ”, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin đến báo chí.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo phường Quy Nhơn Nam kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi để xảy ra sai sót trong quá trình sắp xếp, bố trí nhân sự tại các trường

Sau sắp xếp, phường Quy Nhơn Nam cắt giảm mạnh số lượng trường lớp và nhân sự. Cụ thể giảm từ 13 cơ sở giáo dục xuống còn 6; số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống còn 19 người; nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống còn 8 người.

Tuy nhiên, phường này áp dụng sai quy định pháp luật khi vận dụng Điều 29 Nghị định 259 (quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm mới viên chức quản lý) để không bố trí 5 hiệu trưởng đương nhiệm làm phó hiệu trưởng ở trường mới, mà chuyển xuống làm giáo viên.

Trong khi Công văn 10275 của UBND tỉnh Gia Lai trước đó hướng dẫn rõ, trường hợp hiệu trưởng không được bố trí bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường mới thì xem xét giới thiệu bổ nhiệm hiệu trưởng ở trường khác, bổ nhiệm chức vụ tương đương hoặc bố trí làm phó hiệu trưởng của cơ sở giáo dục mới.

Việc UBND phường tự ý bỏ qua công văn này dẫn đến hàng loạt bất cập. Cụ thể:

Bà H.T.H.T. và bà M.H.T.Q. là hiệu trưởng cũ các Trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bị đưa xuống làm giáo viên sau khi sáp nhập thành Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

Bà C.T.H.N. nguyên hiệu trưởng THCS Quang Trung cũ, còn 1 năm 10 tháng công tác không đủ thời gian bổ nhiệm lại hiệu trưởng nhưng bị cắt luôn suất phó hiệu trưởng, sai định hướng sau khi Trường THCS Quang Trung sáp nhập với THCS Ghềnh Ráng thành Trường THCS Quang Trung mới.

Ông N.A.V. và bà N.T.T.H. hai hiệu trưởng cũ của Trường THCS Ngô Mây và THCS Nguyễn Huệ đều không được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng với lý do không đủ tuổi bổ nhiệm mới sau khi sáp nhập thành Trường THCS Ngô Mây mới.

Việc gạt bỏ các hiệu trưởng cũ làm phó hiệu trưởng dẫn đến việc bổ nhiệm các phó hiệu trưởng khác tại các trường mới cũng hoàn toàn sai với quy trình chỉ đạo của tỉnh.

Ngoài ra, UBND phường còn thực hiện chưa đúng khi tự ý bố trí 2 nhân viên kế toán tại Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây, trong khi luật định mỗi cơ sở chỉ được bố trí 1 kế toán.