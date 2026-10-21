Vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Bị cáo Nguyễn Đức Anh kháng cáo xin giảm án

Trưa 21/10, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại trong vụ thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai, cho biết, bị cáo Nguyễn Đức Anh đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

"Là luật sư trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, tôi tôn trọng quyền kháng cáo của bị cáo. Tuy nhiên, việc xem xét giảm nhẹ hình phạt phải đặc biệt cân nhắc tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi, hậu quả không thể khắc phục và quyền lợi của những người bị hại.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình. Nếu mỗi người biết tôn trọng tính mạng người khác, biết dừng lại trước khi hành động thì đã không có những bi kịch đau lòng như vậy.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh cùng đại diện gia đình bị hại tại phiên tòa - Ảnh: NVCC

Khoan hồng là chính sách nhân đạo của pháp luật, nhưng phải đúng người, đúng trường hợp và có căn cứ. Đối với những hành vi đặc biệt nghiêm trọng, việc quyết định hình phạt không chỉ nhằm xử lý người phạm tội mà còn phải bảo đảm tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, cảnh tỉnh những ai coi thường pháp luật, xem nhẹ mạng sống con người và lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Một bản án có thể được xem xét lại, nhưng 3 sinh mạng đã mất thì không bao giờ có thể trở về", luật sư Thanh cho hay.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Nguyễn Đức Anh tỏ ra bình thản. Khi được HĐXX hỏi có điều gì muốn trình bày, bị cáo chỉ trả lời ngắn gọn: “Không có gì để nói”.

Theo cáo trạng, do bị Đ.T.P.A. (17 tuổi) chia tay, trong cuộc nhậu vào chiều tối 2/9, Đức Anh nói với nhóm bạn về ý định giết người yêu để trả thù.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh nghe HĐXX tuyên án - Ảnh: PV

Sau cuộc nhậu, Đức Anh nhờ một người bạn chở đi và nói dối rằng mình đi đòi nợ. Trên đường đi, bị cáo quay về phòng trọ lấy hung khí. Sau đó, Đức Anh nhờ bạn chở đi quanh nhà P.A. 3 lần để tìm cách đột nhập. Thấy vậy, người bạn can ngăn và chở Đức Anh về nhà.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình chạy xe máy quay lại nhà P.A và tìm cách trèo vào nhà. Khi bị cha của người yêu cũ phát hiện và dọa báo công an, Đức Anh quay xuống.

Lúc này, Đức Anh phát hiện có thể trèo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. nên đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi).

Sau khi mở cửa tầng 2 rồi đi xuống tầng trệt, Đức Anh bị ông Q. phát hiện. Bị cáo rút hung khí truy sát ông Q., sau đó lần lượt tấn công vợ và 2 con của ông.

Vụ án khiến vợ và 2 con ông Q. (11 tuổi và 1 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng ông Q. bị thương nặng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.