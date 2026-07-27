Vụ 2 nữ sinh y khoa livestream cợt nhả, lan truyền động thái thách thức mới nhất?

Chỉ vì vài phút bốc đồng trên mạng khi phiên livestream vỏn vẹn 10 người xem, hai nữ sinh viên ngành y đã phải trả giá đắt bằng chính tương lai nghề nghiệp của mình. Đáng nói, khi làn sóng phẫn nộ chưa kịp lắng xuống, trên mạng lại xuất hiện tài khoản tự nhận là nhân vật chính với những bài đăng mang thái độ thách thức, tiếp tục "thêm dầu vào lửa".

Livestream chửi thề cực sốc, dọa "tiêm thuốc độc" gây phẫn nộ

Tối 26/7, mạng xã hội Việt Nam bùng nổ làn sóng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái trẻ mặc trang phục nhân viên y tế đang phát trực tiếp trên nền tảng TikTok. Điều đáng nói, bối cảnh diễn ra buổi livestream lại chính là quầy đón tiếp bệnh nhân của một cơ sở y tế.

Trong suốt buổi phát sóng, hai cô gái liên tục dùng các kính lọc (filter) nhí nhảnh, cười đùa, chửi thề và thể hiện thái độ thiếu nghiêm túc. Đỉnh điểm của sự việc là khi tương tác với người xem, một trong hai cô gái đã thản nhiên thốt ra phát ngôn gây sốc rằng sẽ "tiêm thuốc độc" cho người đang bình luận.

Dù diễn ra trong không gian ngành y, nơi đòi hỏi sự chuẩn mực, cẩn trọng và lòng nhân ái cao nhất, những hành vi và lời nói cợt nhả này đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và bất an về thái độ, đạo đức của những người đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Sự thật về phiên livestream: Chỉ vỏn vẹn 10 người xem

Sự việc nhanh chóng bị đẩy đi xa sau khi đoạn clip ngắn được cắt ra và chia sẻ lại trên nhiều hội nhóm lớn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng vào thời điểm diễn ra buổi livestream thực tế, lượng tương tác chỉ có khoảng 10 người xem trực tiếp.

Cũng ngay trong đêm 26/7, trang Facebook chính thức của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo khẩn, xác nhận sự việc xảy ra tại quầy đón tiếp của bệnh viện. Đồng thời, phía bệnh viện đính chính hai cá nhân trong clip không phải cán bộ hay nhân viên chính thức, mà là hai sinh viên thực tập thuộc một cơ sở đào tạo y khoa.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lập tức làm việc với cơ sở đào tạo, chấm dứt ngay lập tức việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này và bàn giao về nhà trường để xử lý nghiêm theo quy định. Phía bệnh viện cũng khẳng định đây là hành vi cá nhân, hoàn toàn không phản ánh tác phong hay đạo đức phục vụ của đội ngũ y bác sĩ tại đơn vị.

Xuất hiện tài khoản tự nhận là nhân vật chính, đăng bài thách thức cộng đồng mạng?

Những tưởng sau án phạt trả về nhà trường và sự lên án mạnh mẽ từ dư luận, người trong cuộc sẽ có thái độ ăn năn, hối lỗi. Thế nhưng mới đây, trên nền tảng TikTok lại xuất hiện tài khoản có tên @ebehaykhoc**** tự nhận là 1 trong 2 nữ sinh trong vụ việc, liên tục đăng tải các bài viết với lời lẽ gây phẫn nộ.

Tài khoản này chia sẻ các bài viết ngắn với dòng trạng thái gay gắt.

Dù chưa rõ đây là tài khoản chính chủ của nữ sinh hay chỉ là một tài khoản "mạo danh" được tạo ra nhằm mục đích câu tương tác, "bẩn" sóng truyền thông, nhưng những phát ngôn thách thức này đã đẩy làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng lên đỉnh điểm. Vô số bình luận chỉ trích thái độ ngoan cố, thiếu ý thức nhận sai và thiếu tôn trọng nghề nghiệp tiếp tục hướng về phía tài khoản này.

Y khoa là một ngành nghề đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Mỗi lời nói, hành động của người làm y tế dù là sinh viên thực tập đều tác động trực tiếp đến niềm tin của nhân dân đối với hệ thống y tế. Việc mang không gian làm việc chuyên môn ra làm trò đùa livestream, chửi thề hay dọa "tiêm thuốc độc" là hành vi khó có thể chấp nhận về mặt đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, vụ việc cũng phơi bày lỗ hổng trong tư duy sử dụng mạng xã hội của một bộ phận trẻ hiện nay: coi nhẹ hậu quả từ những phát ngôn "sống ảo", bất chấp chuẩn mực để đổi lấy vài lượt tương tác.