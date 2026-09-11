Sự việc 2 nữ sinh lớp 9 điều khiển xe máy, bị tai nạn giao thông khiến 1 em tử vong, 1 em bị thương, xảy ra trưa ngày 10/9 tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nạn nhân tử vong trong vụ việc là em Võ Huỳnh Trà V. (SN 2012, trú tổ dân phố Dân Phú, phường Sông Cầu). Em V. là người cầm lái chiếc xe máy. Nạn nhân bị thương là em Huỳnh Thị Kim O. (bạn học của V.). 2 em là học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Thánh Tông (tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 11/9, UBND phường Sông Cầu cho biết công an phường đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định trong quá trình điều khiển xe máy, em V. đã cúi xuống chỉnh dép bên trái, dẫn đến mất tập trung và tự ngã.

Bà Trương Thị Ngọc Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tông, cho biết đây là vụ việc rất đau lòng. Nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 học sinh gặp nạn.

Vị hiệu trưởng thông tin, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt học sinh không điều khiển xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi và chưa đủ điều kiện theo quy định. Nhà trường không nắm được việc nữ sinh V. điều khiển xe máy đi học do em này gửi xe bên ngoài, không đưa phương tiện vào khuôn viên trường.

Chiếc xe máy 2 nữ sinh điều khiển, tự gây tai nạn. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, báo Công an nhân dân đưa tin, vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 10/9, sau khi tan học ca học buổi sáng, em V. điều khiển xe máy mang BKS 78D1-288.94 chở theo em O. rời trường về nhà. Khi đến đoạn đường bê tông dốc Vũng Chào (thuộc tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu) thì 2 nữ sinh tự ngã. Hậu quả vụ việc khiến V. tử vong tại chỗ, O. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Công an phường Sông Cầu sau khi nhận tin báo đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.