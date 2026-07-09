Vụ 146 điểm 10 Toán: Khởi tố Trưởng Điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Công an thông tin việc khởi tố Trưởng Điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Tại buổi họp báo chiều 9/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý vụ việc 146 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Trong số 4 bị can có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên và thư ký là Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Hai trường hợp còn lại, công an chưa cung cấp danh tính.

Kết quả điều tra ban đầu sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi, nhưng bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán chưa đúng quy chế thi.

Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy, thư ký điểm thi, đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, đến thời điểm hiện tại bước đầu cơ quan an ninh điều tra xác định hội đồng thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi THPT quốc gia năm 2026.

Cơ quan an ninh điều tra đang điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can và các cá nhân liên quan để làm rõ động cơ mục đích phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra cũng như xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để đề xuất xử lý, đảm bảo khách quan công bằng cho các thí sinh tham gia kỳ thi.