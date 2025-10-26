Vòng nguyệt quế mạ vàng của Quán quân Olympia 2025

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25 chính thức diễn ra. Từ những khán giả trung thành đến thế hệ học sinh mới, tất cả đều hướng về sân khấu đặc biệt này.

Tại đây, bốn gương mặt xuất sắc nhất cả nước cùng nhau chinh phục đỉnh cao cuối cùng. Và như thường lệ, tâm điểm được mong chờ nhất không chỉ là ai sẽ giành vòng nguyệt quế chung cuộc mà còn là diện mạo của chiếc vòng biểu tượng vinh quang này.

Cận cảnh vòng nguyệt quế trận chung kết năm nay.

Vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Olympia năm thứ 25 do NTK Đỗ Vân Trí thiết kế.

Anh Trí mất hơn 2 tháng để hoàn thiện chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng 18k đặc biệt nhất mùa 25.

Vòng được mạ vàng 28k, từng chi tiết được chạm khắc thủ công, gò hàn, mạ PVD và phủ nano chống trầy xước.

Các lá nguyệt quế được xếp so le từng tầng, tạo cảm giác chuyển động và ánh sáng tự nhiên.

NTK gọi vòng nguyệt quế là “vương miện tri thức”.

Năm 2025, vòng nguyệt quế được phủ vàng kim 18k, tượng trưng cho 25 năm tri thức tỏa sáng.

Toàn bộ chiếc vòng đều được làm từ đồng thau – chất liệu có ánh kim gần giống vàng thật.

Sau 25 năm, vòng nguyệt quế Olympia vẫn là biểu tượng bất biến của vinh quang, tri thức và khát vọng Việt.