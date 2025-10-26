Vòng nguyệt quế mạ vàng của Quán quân Olympia 2025
Trận Chung kết Olympia 2025 chính thức diễn ra, hé lộ chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt kỷ niệm 25 năm hành trình tri thức đáng nhớ.
Sáng nay, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25 chính thức diễn ra. Từ những khán giả trung thành đến thế hệ học sinh mới, tất cả đều hướng về sân khấu đặc biệt này.
Tại đây, bốn gương mặt xuất sắc nhất cả nước cùng nhau chinh phục đỉnh cao cuối cùng. Và như thường lệ, tâm điểm được mong chờ nhất không chỉ là ai sẽ giành vòng nguyệt quế chung cuộc mà còn là diện mạo của chiếc vòng biểu tượng vinh quang này.
Cận cảnh vòng nguyệt quế trận chung kết năm nay.