Vòng kim cô của Tôn Ngộ Không làm bằng gì?

Trong ký ức của nhiều thế hệ độc giả, Tây Du Ký không chỉ là hành trình thỉnh kinh đầy gian nan mà còn là cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt của Tôn Ngộ Không dưới sự kìm kẹp của chiếc vòng kim cô. Hình ảnh vị Tề Thiên Đại Thánh thần thông quảng đại phải lăn lộn đau đớn mỗi khi Đường Tăng niệm chú đã trở thành một trong những chi tiết ám ảnh nhất.

Nhiều độc giả thường thắc mắc liệu món pháp bảo này được làm bằng đồng, vàng hay một loại kỳ trân dị bảo nào đó có khả năng siết chặt xương cốt. Tuy nhiên, nếu lần giở lại từng trang nguyên tác của Ngô Thừa Ân, chúng ta sẽ thấy bản chất của chiếc vòng này thú vị và "đáng sợ" hơn nhiều so với một món trang sức kim loại thông thường.

Chiếc vòng kim cô nhiều lần gây đau đớn cho Tôn Ngộ Không

Thực tế, chiếc vòng kim cô hay còn gọi là Khẩn Cô Nhi không phải là một món đồ được rèn đúc bằng lửa hay búa rìu thủ công. Đây là một trong ba bảo vật mà Phật Tổ Như Lai đã trao cho Quan Thế Âm Bồ Tát để tìm người đi thỉnh kinh.

Ba chiếc vòng này có tên gọi lần lượt là Khẩn Cô Nhi (đeo cho Ngộ Không), Cấm Cô Nhi (đeo cho Hắc Hùng Tinh) và Phán Cô Nhi (đeo cho Hồng Hài Nhi). Về bản chất vật lý, chúng được mô tả là làm bằng đồng hoặc vàng ròng, nhưng thực chất đó là sự kết tinh của pháp lực vô biên từ Phật giới, có khả năng biến hóa theo ý muốn của người điều khiển.

Chi tiết gây bất ngờ nhất chính là lúc chiếc vòng này xuất hiện. Nó không được đặt trực tiếp lên đầu Ngộ Không dưới hình dáng một vòng kim loại cứng. Ban đầu, Quan Thế Âm đã hóa phép chiếc vòng thành một bộ áo gấm và một chiếc mũ da hổ xinh xắn. Khi Ngộ Không vì tò mò mà đội thử chiếc mũ lên đầu, chiếc vòng mới bắt đầu bén rễ và "mọc" sâu vào tận chân lông, xương tủy của hành giả. Điều này giải thích vì sao dù Ngộ Không có dùng gậy Như Ý để nạy hay dùng phép thần thông để thu nhỏ đầu, chiếc vòng vẫn luôn bám sát và không bao giờ rơi ra được.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét về yếu tố vật chất thì chưa đủ để lý giải vì sao nó lại khiến Ngộ Không đau đớn đến vậy. Chiếc vòng kim cô thực chất là một "vật dẫn" của ý chí. Khi Đường Tăng niệm "Khẩn cô nhi chú" hay còn gọi là Định tâm chân ngôn, chiếc vòng không chỉ siết chặt về mặt vật lý mà còn tác động trực tiếp vào thần kinh và tâm trí của người đeo. Nó đại diện cho kỷ luật và quy tắc. Bản chất của "vàng" hay "đồng" ở đây chỉ là lớp vỏ bọc cho một thứ quyền năng tâm linh: Khả năng chế ngự bản năng hung hãn và sự kiêu ngạo của "tâm khỉ".

Chiếc vòng kim cô thực chất là một "vật dẫn" của ý chí

Điểm thú vị cuối cùng nằm ở sự biến mất của nó. Sau khi thầy trò Đường Tăng hoàn thành chuyến thỉnh kinh và đắc đạo, Tôn Ngộ Không có ý định nhờ Bồ Tát tháo chiếc vòng ra vì sợ sư phụ lại niệm chú lúc mình... đang vui. Thế nhưng, khi đưa tay lên đầu, Ngộ Không nhận ra chiếc vòng đã biến mất từ lúc nào không hay.

Chi tiết này khẳng định một sự thật, rằng chiếc vòng không được làm từ bất kỳ chất liệu vĩnh cửu nào của trần gian. Nó chỉ tồn tại khi "ma tính" trong lòng Ngộ Không còn tồn tại. Một khi tâm đã tịnh, con người đã đạt đến cảnh giới tự giác hoàn toàn, thì xiềng xích dù là bằng vàng hay bằng phép thuật cũng tự khắc tan biến vào hư không.