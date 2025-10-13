“Với Hồng Thơ thì Hùng có rất nhiều suy nghĩ, còn với Dung thì Hùng… không nghĩ gì”.

Những ngày gần đây, câu chuyện về mối quan hệ drama giữa Hồng Thơ, chú Hùng và cô Dung ấm ớ đang trở thành đề tài sôi nổi của những cư dân mạng nhiều chuyện. Một người phụ nữ 52 tuổi vẫn độc thân, lại có mối quan hệ "tri kỉ" với người đàn ông tên Nguyễn Hùng, dẫu ở bên người đàn ông này là một... người vợ có tên Dung ấm ớ. Mọi chuyện bắt đầu được đặt dưới kính lúp của cư dân mạng sau khi nhóm bạn này đăng tải những video TikTok về chuyến đi chơi Đà Lạt. Kể từ đó, mọi rắc rối bắt đầu leo thang...

Nếu mỗi mối quan hệ đều là một bài toán, thì câu chuyện giữa cô Thơ, chú Hùng và cô Dung ấm ớ có lẽ phải cần đến… ba giáo sư và một thầy bói mới có thể giải đáp. Tình bạn hơn ba thập kỷ, hôn nhân ba mươi năm, và “mối lương duyên tri kỷ” sâu đậm đến mức chẳng ai phân định nổi đâu là ranh giới giữa thương, quý hay… thương quá. Ba người bạn gồm: Một người vợ, một người chồng, và một người “tri kỷ” - cùng ngồi lại, kể về tuổi trẻ, về những ngã rẽ, và về những điều “không muốn nói nhưng ai cũng hiểu”.

Liệu hôm nay họ sẽ giữ được nụ cười thân mật, hay sẽ lỡ lời hé mở điều gì khiến cả mạng xã hội phải dừng lại mà… replay?

Xin chào các cô chú! Rất vui khi được trò chuyện với cả nhà hôm nay!

Hồng Thơ: Xin chào đại gia đình thân yêu! Tôi - Hồng Thơ.

Đỗ Hùng: Tôi - Đỗ Hùng.

Hồng Thơ: Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại một buổi trò chuyện đặc biệt. Rất là cảm ơn các con các cháu đã theo dõi.

Đỗ Hùng: Không nghĩ là sẽ xuất hiện trong một trường quay như vậy. Từ trước đến giờ, Hùng chỉ là người theo dõi trên màn ảnh nhỏ thôi - chưa được biết trường quay thế nào.

Dung: Chào mọi người. Dung… ró rồi.

Câu hỏi đầu tiên nè: Mọi người có thể chia sẻ một chút về bản thân mình cho khán giả được biết rõ hơn không ạ?

Hồng Thơ: Mình là Thơ. 52 tuổi. Mình đến từ Hà Nội. Sở thích của mình là Hùng Đỗ. Mình và anh Hùng là bạn bè tri kỷ và đã có những mối liên kết rất là sâu đậm với nhau. Ngày hôm nay, rất là vui vì 2 anh em có mặt ở đây. Anh nói tiếp đi anh.

Đỗ Hùng: Tôi là Đỗ Hùng. Ngày xưa thì may mắn là được học cùng lớp với cô Thơ này, cũng phải mấy chục năm về trước rồi. Và cũng rất may mắn là nhờ nhiều mối lương duyên cũng như các câu lạc bộ kết nối Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên - mà chúng tôi có thể được gặp lại và đồng hành với tri kỉ của mình. Năm nay thì cũng là kỷ niệm 31 năm em nhỉ? Cho nên là chúng tôi quyết định tham gia chương trình này để lên màn ảnh rộng, gọi là cùng nhau kỷ niệm đấy. Tôi lên đây chắc là chỉ chúc sức khỏe mọi người thôi.

Hồng Thơ: Trước là chúc mọi người sức khỏe. Cứ phải là sức khỏe đã, đúng không anh?

Đỗ Hùng: Đúng rồi.

Hồng Thơ: Sau là chúc mọi người có một gia đình hạnh phúc. Tựa như là Hồng Thơ và anh Hùng vậy đó.

Dung: Vừa rồi là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Dung với anh Hùng. Hồng Thơ là bạn thân của Dung đó. Ba bọn mình rất vui. Đúng không Thơ?

Hồng Thơ: Vui! *Vỗ tay.

Cô chú có thể chia sẻ về tình bạn của cả 3 người được không? Ba người chơi với nhau từ khi nào nhỉ? Ai là người thân với ai trước và ai là người kéo ai vào nhóm bạn này?

Hồng Thơ: Thật ra thì tình bạn của chúng mình cũng ngẫu nhiên lắm. Mình với anh Hùng ngày xưa gọi là thanh mai trúc mã, sau một vài biến cố thì không đến được với nhau. Tưởng là mất nhau rồi đấy chứ, anh nhờ? Thế nào mà tuổi xế chiều trung niên vẫn còn ở cạnh nhau. Là tri kỷ chị Dung nhé! Còn chị Dung ấm ớ này thì ngày xưa chị ấy ở đầu ngõ nhà mình. Bố mẹ mình nói thẳng ra là giàu đi, là tá điền - thế nên không đồng ý cho lấy anh Hùng. Anh ấy thì lỡ với chị này lại bầu bì ra, không biết là như nào thì lại phải cưới cái bà này. Ấm ớ cả đời, khổ một đời. Bây giờ tuổi xế chiều gặp nhau lại quay về làm tri kỉ, không hiểu lầm chị Dung nhé!

Cô chú hãy giãi bày một chút suy nghĩ của mình về hai người còn lại được chứ?

Đỗ Hùng: Cảm xúc và suy nghĩ à? Khó đấy nhờ. Với Hồng Thơ thì tôi có rất nhiều suy nghĩ, còn với Dung thì… đơn giản thôi.

Hồng Thơ: Không nghĩ gì.

Đỗ Hùng: Đúng rồi, không nghĩ gì.

Hồng Thơ: Cũng giống như anh Hùng. Với anh Hùng, em có rất là nhiều cái trăn trở. Nói chung là một sự tiếc nuối của tuổi trẻ. Còn với chị Dung thì không ngòi bút nào có thể tả được chị Dung.

Dung: D-Dung có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng mà bình thường thì Dung… không nghĩ gì.

Hồng Thơ: Đấy. Cứ thế thôi mọi người ạ. Thành ra nhiều khi bọn mình cũng không đoái hoài gì đâu.

Vậy chuyện tình giữa chú Hùng và cô Dung đã bắt đầu như thế nào ạ? Điều gì đã khiến chú Hùng quyết định kết hôn với cô Dung?

Đỗ Hùng: Cái câu chuyện gia đình thì Hùng không muốn đi sâu quá. Có thể là hôm nay, mình xin phép không đề cập đến những chuyện cá nhân. Mong là các cháu cũng chỉ tìm hiểu đến đây thôi nha.

Hồng Thơ: Đúng rồi, hôn nhân trao đổi ấy mà.

Thế còn cô Dung thì sao? Điều gì ở chú Hùng khiến cô Dung cảm thấy đây đúng là người mà mình có thể trao thân gửi phận?

Dung: Dung nghĩ rằng… chắc do cái duyên, nhờ? Cái duyên tới thì con người mới… đến với nhau. Chắc là do anh Hùng duyên, mà Thơ thì… cũng duyên.

Đỗ Hùng: Dũng cũng duyên Dung nhé.

Hai người đã kết hôn được 30 năm rồi phải không ạ? Có bí quyết đặc biệt nào ở đây khiến cuộc hôn nhân có thể bền vững như vậy không ạ?

Hồng Thơ: Giời ơi, kéo dài dữ chưa?

Dung: Có sự góp sức của Hồng Thơ.

Hồng Thơ: Chị này, em thì liên quan gì? Vớ vẩn. Nào, bình tĩnh nói lại dõng dạc lên cho mọi người nghe, không là các con các cháu xem lại hiểu lầm đấy.

Dung: Dung xúc động quá.

Hồng Thơ: Đấy nói chung là trải qua nhiều khoảng thời gian, hai anh chị kết hôn được 30 năm thì thực ra là nó dài lắm. Như một cuộc tra tấn vậy đó.

Dung: Hồng Thơ là hội đồng quản trị của Dung, nên là Dung rất biết ơn Thơ.

Hồng Thơ: Bản thân Thơ nghĩ là khán giả xem sẽ hiểu vì sao mà anh Hùng lại có những tình cảm đặc biệt cho Thơ như vậy. Khi mà đồng hành bên một người… không bình thường, cái tâm lý của mình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Mong mọi người hết sức thông cảm. Chị Thơ có bệnh lý nền.

Vậy còn cô Thơ thì sao ạ? Cô có thể chia sẻ một chút về cuộc sống riêng tư của mình được không? Hình như bây giờ cô vẫn đang lẻ bóng?

Hồng Thơ: Lẻ bóng thì không. Nói chung Thơ là type phụ nữ độc tài, độc quyền và lúc nào cũng có đàn ông. Một bóng hồng như thế này mà lại đơn độc thì chẳng khác gì chị Dung cả. Phụ nữ hơn nhau ở chỗ đấy mà. Hiện tại, Thơ đang rất hạnh phúc bên các con. Thơ có 3 cháu và đều lớn cả rồi, Thơ cũng có một người bạn tri kỷ đồng hành cùng mình vượt qua mọi gian khổ nên thấy rất vui. Cuộc sống của Thơ bây giờ viên mãn lắm, nhiều người ước ao mà.

Là bạn của cả chú Hùng lẫn cô Dung, vậy cô Thơ có thể tiết lộ một chút là mình quý ai hơn không?

Hồng Thơ: Thơ lại là người chẳng biết nói dối bao giờ cơ. Nói điêu là mất lộc luôn, nên là với chị Dung thì là một sự rất khó nói. Thơ chơi với chị Dung như là một sự tích đức cho con tôi, còn để mà quý thì… không quý nổi mọi người ạ. Còn đây, với cái người bạn tri kỷ đồng hành cùng mình 31 năm qua, anh Hùng tốt tính lắm mọi người ạ, con mình cũng như con anh Hùng thôi. Thế nên là quý thì quý anh Hùng, còn chị Dung thì thôi trả nghiệp. Kiếp này gặp nhau, kiếp sau thì đừng nhé.

Dung: Dũng rõ rồi.

Thế mà dường như cô Dung lại dành rất nhiều tình cảm cho cô Thơ, còn coi cô Thơ là hội đồng quản trị, là một người bạn thân nữa. Những lúc cô Dung bày tỏ tình cảm như vậy, cô Thơ cảm thấy thế nào?

Hồng Thơ: Thì kệ thôi, tại vì nhiều khi chị này cũng…

Đỗ Hùng: Nói suốt ngày ấy mà, lúc nào cũng nói.

Hồng Thơ: Chị Dung là người phụ nữ mà một ngày chỉ có đúng một khung giờ - 10h30 phút sáng - là chị ấy tỉnh táo trong vòng 30 phút. Còn lại là ẫm ờ. Nên là sự yêu quý của chị Dung là cũng phải thôi.

Dung: Bình thường Thơ hay dí vào đầu Dung.

Hồng Thơ: Cái gì? Không có đâu mọi người ạ, mình cũng nhiều pha giúp chị Dung lắm. Thơ vừa làm nên một điều kỳ tích, đó là có mặt tại cửa khẩu Mộc Bài để có thể là….

Dung: Đừng nhắc về điều đấy, Dung sợ…

Hồng Thơ: Để chuộc chị Dung về. Thế nên là chị Dung luôn dành cho Thơ một tình cảm đặc biệt và điều đó là hoàn toàn bình thường.

Sự cố đó diễn ra trong chuyến đi Đà Lạt phải không ạ? Mọi người có thể kể một chút về chuyến đi đó được chứ!

Hồng Thơ: Đó là chuyến đi kỷ niệm 31 năm tình bạn của Thơ và anh Hùng.

Đỗ Hùng: Căn bản là Hồng Thơ thích thì tôi đi luôn mà không cần phải suy nghĩ. Giờ mình có tuổi rồi, cũng đâu có công to việc lớn gì đâu. Con cái thì cũng trưởng thành hết rồi, có thời gian nên thích thì mình đi thôi.

Hồng Thơ: Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chị Dung lên một chiếc xe khách và uống nhầm một chai nước, tỉnh dậy thì thấy mình đang ở khu… Tam Thái Tử. Vậy là Thơ rất liều lĩnh, Thơ làm được điều không thể đấy mọi người ạ. Thơ đã tới cửa khẩu Mộc Bài để có thể chuộc chị Dung về. Tình hình sức khỏe hiện tại của chị Thơ thì mắt đang bị cụp mất một pha, và vẫn còn đang rất là hoảng sợ mọi người ạ. Chắc cũng là kỷ niệm nhớ đời của chị Dung đấy. Chị Dung còn kỷ niệm gì để chia sẻ với các cháu không?

Dung: Dung rất vui. Lần đầu Dung được tới Đà Lạt và Mộc Bài. Nhắc lại Dung xúc động quá.

Khi biết tin cô Dung đang ở trên chiếc xe bus đến cửa khẩu Mộc Bài, cô Thơ và chú Hùng cảm thấy thế nào? Điều gì thôi thúc hai người phải đến giải cứu cô Dung ngay lập tức ạ?

Hồng Thơ: Ngay lập tức khi phát hiện thông tin, gia đình chị Dung đã gửi cho Thơ một số tiền rất lớn. Đấy cũng là động lực lớn nhất, và bên cạnh thì cũng nghĩ tình bạn của cả hai. Thế nên Thơ lên đường đi cứu chị Dung về, còn sau này nếu mà không tử tế thì… lại đi tiếp.

Dung: Dũng rõ rồi.

Cô Dung có nhớ lần đầu tiên gặp cô Thơ không ạ? Ấn tượng đầu tiên về cô Thơ là gì ạ? Cảm giác về một người bạn tri kỷ, một người bạn tốt hay đâu đấy là một người hơi khó đoán?

Dung: Thật ra Thơ tốt với Dung lắm. Thơ lúc nào cũng nghĩ cho Dung trong tất cả mọi việc. Kể cả anh Hùng. Dung lúc nào cũng được Thơ nghĩ cho. Lúc nào mà Thơ không nghĩ cho Dung thì Thơ sẽ dí vào đầu Dung, Dung nhớ rõ lắm.

Thế cô có bao giờ thắc mắc vì sao cô Thơ lại thuộc lịch làm việc, lịch ở nhà, lịch sinh hoạt của chú Hùng hơn cả mình không ạ?

Dung: Thì là tri kỷ mà. Đúng không Thơ?

Hồng Thơ: Đúng không nào? Em với anh Hùng là gì nhờ?

Dung: Là tri kỷ.

Có bao giờ cô Dung thấy những cảm xúc vô hình, hay những ánh mắt lạ lùng giữa cô Thơ và chú Hùng không ạ?

Dung: Không. Bởi vì Dung toàn đeo kính râm nên Dung không nhìn rõ lắm.

Nhưng mà cũng đã có rất nhiều những tin đồn từ cư dân mạng về mối quan hệ giữa cô Thơ và chú Hùng rồi. Cô Dung có bao giờ nghi ngờ không ạ?

Dung: Người ta nói nhiều với Dung lắm. Nhưng mà Dung tin Thơ. Dung tin anh Hùng.

Hồng Thơ: Đúng rồi. Sống phải có niềm tin chứ. Vợ chồng bao nhiêu năm rồi sao mà phải sợ.

Làm sao để cô Dung giữ được niềm tin đấy khi mỗi ngày đều có rất nhiều những tin đồn và cả những điều mình nhìn thấy nữa?

Dung: Chắc do Dung không nghĩ nhiều. Mỗi ngày, Dung chỉ có 30 phút tỉnh thôi.

Có bao giờ cô Dung định tìm hiểu thực hư những điều mọi người nói không? Ví dụ như… đọc lén tin nhắn hoặc theo dõi?

Dung: Có. Dung có lúc tò mò muốn tìm hiểu nhưng mà mỗi lần như thế Dung tỉnh dậy là ở bên Campuchia rồi.

Cư dân mạng đang có một tin đồn: Đó là cô Dung chỉ… giả vờ ấm ớ để chiếm đoạt tài sản của chú Hùng thôi! Hôm nay, cô Dung có thể làm rõ tin đồn này được không ạ?

Dung: Dung rõ rồi. Dung xin mọi người đừng tìm hiểu nữa. Dung đau lắm rồi, mọi người tìm hiểu nữa là Dung càng đau. Đau lắm!

Nếu chẳng may những gì người ta đồn đại là thật, liệu Dung có sẵn sàng tha thứ cho anh Hùng để giữ gìn gia đình không, hay sẽ chọn chia tay để nhường Hồng Thơ một vé?

Hồng Thơ: Lấy đâu ra?

Dung: Đúng rồi. Tri kỷ. Bạn thân của Dung mà!

Bây giờ cháu xin phép được hỏi chú Hùng ạ. Làm thế nào để chú cân bằng được mối quan hệ giữa vợ và một người bạn tri kỉ để không ai cảm thấy tổn thương?

Đỗ Hùng: Bây giờ làm gì có ai tổn thương đâu?

Hồng Thơ: Đúng rồi, cả nhà ai cũng vui mà. Ai là người tổn thương? Dung có tổn thương không?

Dung: K…k..hông… Dung không.

Thế giữa cô Dung và cô Thơ, ai mới là người chú Hùng muốn đưa đi du lịch Đà Lạt ngắm hoa dã quỳ?

Đỗ Hùng: Hùng thì giờ cũng đã lớn tuổi rồi, Hùng không chọn một - Hùng chọn tất cả. Quan trọng là mọi người đều yêu thương nhau.

Hồng Thơ: Đúng rồi, nhưng không có chị Dung đi thì không ai xách túi. Khổ lắm. Nên tất cả cùng đi là vui rồi.

Vậy nếu cô Thơ và cô Dung đối diện nhau, mà lại đúng lúc chú Hùng đang trong một tình thế đầy bối rối - chú Hùng sẽ chọn nắm tay ai để bớt run?

Đỗ Hùng: Khó nhỉ?

Dung: Chắc là anh Hùng nắm tay Thơ, vì tay Dung… tự nắm rồi.

Đỗ Hùng: Dung rất là hiểu chuyện.

Vậy trong trái tim của chú Hùng, vị trí số 1 là vợ Dung, số 2 là Hồng Thơ - hay cả hai đều có vị trí ngang bằng và quan trọng như nhau?

Đỗ Hùng: Câu này Hùng không cần trả lời. Các bạn khán giả và mọi người đều có thể thấy rõ.

Cũng có một tin đồn là chú đến với cô Thơ để lấy tiền nuôi cô Dung - đúng hay sai?

Hồng Thơ: Ôi giời ơi tôi làm gì có đồng nào? Tiền đâu mà lấy?

Đỗ Hùng: Gia đình của cô Thơ dù hồi trẻ rất khá giả, nhưng cũng đã gặp không ít biến cố. Thơ cũng là một người phụ nữ rất tự cường, thậm chí đã từng đi bán gà.

Hồng Thơ: Đúng là như vậy. Để xây dựng lên một hệ thống như ngày hôm nay thì tất cả đều tự tay Thơ làm hết. Nên câu chuyện mà lấy tiền của anh Hùng thì không, gớm, anh Hùng làm gì có tiền? Trên răng dưới… thắt lưng, không có tiền đâu mọi người ơi. Nhiều khi còn phải vay chị Dung để thuốc men ấy.

Trong mắt cô Hồng Thơ thì chú Hùng là người thế nào ạ?

Hồng Thơ: Anh là một người chồng lý tưởng. Nhưng mà tất nhiên, Thơ với anh Hùng chỉ là tri kỷ thôi. Anh Hùng là một người đàn ông rất ga lăng, tuy là có 40kg thôi nhưng việc gì cũng có thể làm được. Gánh vác được nhiều thứ, thế nên trong mắt Thơ thì anh Hùng như một người bạn, một người đồng hành, một người thầy, một kim chỉ nam, một người truyền lửa.

Nếu không có chú Hùng thì cô Thơ và cô Dung có trở thành bạn tốt không ạ?

Hồng Thơ: Không chứ! Không có anh Hùng thì Thơ cũng phải nói thật là chị Dung không ổn với Thơ. Nhưng may có anh Hùng là người ở giữa, anh Hùng đằm lại tất cả mọi mâu thuẫn của hai chị em nên mới được như ngày hôm nay. Đúng không?

Vậy nếu có thể viết cho chú Hùng một bức thư, cô Dung sẽ mở đầu bằng câu…

Hồng Thơ: “Bao giờ anh bỏ… thuốc lá nhỉ?”. Đúng không? Tại mình có nhiều thứ phải bỏ đi trong cuộc đời chứ, đúng không hả cháu gái? Nhưng mà cái Thơ muốn anh Hùng bỏ nhất thì khó nhé. Thế nên cái muốn bỏ thứ hai là thuốc lá. Nếu có bức thư thì sẽ là như vậy: “Bao giờ anh bỏ thuốc là nhỉ?”. Thế thôi, còn mọi tâm tư bọn mình nói trực tiếp với nhau rồi. Viết thứ nhiều khi bị bắt được cũng… không hay.

Còn trong mắt chú Hùng thì cô Thơ là một người phụ nữ…?

Đỗ Hùng: Thơ thì quá hoàn hảo rồi. Hùng đã lên rất nhiều bài và nói nhiều lần - Hùng không phải chối cãi nữa. Trong chuyến đi Đà Lạt, Hùng cũng từng chia sẻ: “Đà Lạt thành phố mộng mơ/ Hồng Thơ xinh quá. Nguyễn Dung… bình thường”.

Hồng Thơ: Anh này anh ấy dí dỏm lắm.

Không biết cháu Cún có biết về chú Hùng không ạ?

Hồng Thơ: Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Biết từ lúc còn đỏ hỏn.

Đỗ Hùng: Từ nhỏ là tôi đã đồng hành với Cún rồi. Qua từng cái sinh nhật luôn. Ngày xưa cháu Cún ước mơ theo nghệ thuật, muốn một cái đàn là chú Hùng đã mua cho một cái organ đầu tiên rồi.

Là chú Hùng chứ không phải bố Cún mua sao?

Hồng Thơ: Thơ có biệt danh là “không cần đàn ông”. Thơ không có chồng đâu. Trông thế thôi chứ không có chồng. Nên chú Hùng cũng như một người… cha của cháu Cún.

Đỗ Hùng: Tôi rất thích trẻ con, càng nhiều con tôi càng thích. Không vấn đề gì hết!

Cún có bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình với chú Hùng không ạ?

Hồng Thơ: Ôi bây giờ chúng nó lớn hết cả rồi. Con cái lớn như mất con ấy cháu ạ. Ngày bé nó còn ôm chân mình, bây giờ lớn rồi khó nói chuyện lắm. Cứ đi đâu ấy, chả nói chuyện đâu. Nói 2 câu là lại cáu nên mẹ con dạo này cũng… ấy lắm. Nhưng mà nó thì lại chỉ nói chuyện với chú Hùng thôi, toàn là hai chú cháu nó tự nhắn tin với nhau, chia sẻ với nhau hết. Mình cứ như là người thừa ấy.

Vậy còn các con của chú Hùng thì sao? Có bao giờ chia sẻ với bố về những câu chuyện mọi người đồn đại không?

Đỗ Hùng: Các con thì hầu như cũng đã di chuyển hết vào miền Nam làm việc rồi nên cũng không thường xuyên liên lạc. Nhưng các cháu vẫn nhắn tin bình thường.

Hồng Thơ: Lớn rồi chia sẻ cái gì. Gớm. Để cho nó tự bay chứ sao mà cứ phải giữ bên người?

Cuộc trò chuyện cũng đã kéo dài rồi! Rất cảm ơn các cô các chú đã đồng ý đến đây với chúng cháu!

Hồng Thơ: Cảm ơn con gái! Xin chào tạm biệt tất cả các khán giả! Hồng Thơ xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, chiều mát mẻ. Mọi người lan tỏa nhé!

Đỗ Hùng: Chia sẻ giúp Hồng Thơ mọi người nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của gia đình Dung - Hùng - Thơ. Dù là các cháu chia sẻ, bình luận rất nhiều mà đôi khi chú đọc cũng không hiểu tại sao lại có những bình luận như vậy. Nhưng không sao hết! Quan trọng là gia đình nhà mình vui! Thế nên là cảm ơn tất cả, xin chào!!!

Ảnh: Duy Linh - Clip: KingPro/Teamshow - Design: An Long