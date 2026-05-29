Vóc dáng ở tuổi 53 của Lý Băng Băng

Mười năm, một lần trở lại

Lần cuối Lý Băng Băng xuất hiện tại Cannes là hơn một thập kỷ trước. Lần này, cô trở lại không ồn ào, không cầu kỳ, không cố gây sốc. Thiết kế haute couture lấy cảm hứng từ tranh thủy mặc phương Đông với phom dáng ôm sát, tông đen trắng tối giản nhưng sang trọng.

Báo chí Trung Quốc gọi đây là màn tái xuất "điềm tĩnh nhưng quyền lực". Đường nét vai và cổ sắc sảo, bước đi trên thảm đỏ thoải mái và tự tin, nữ diễn viên để lộ vài nếp nhăn vùng mắt như một người phụ nữ thực sự ở tuổi 53, nhưng tổng thể khiến khán giả quên mất con số đó. Các bình luận trên Weibo tràn ngập lời khen: "Băng Băng không hề già đi", "người phụ nữ đẹp quên thời gian".

Điểm khác biệt của Lý Băng Băng không nằm ở việc cô trông trẻ hơn tuổi hay không. Nó nằm ở thần thái. Trên một thảm đỏ quy tụ những biểu tượng nhan sắc hàng đầu thế giới, cô vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và đầy cuốn hút vốn đã trở thành thương hiệu riêng. Không chạy theo xu hướng, không tranh phần. Cô ưu tiên những thiết kế tôn vóc dáng cùng bảng màu thanh lịch, trắng, bạc, xanh ngọc, nude ánh kim. Những lựa chọn của một người biết mình là ai.

Cùng bộ trang sức Joséphine Valse Impériale với motif kim cương hình giọt lệ tương đắc đầm quây ánh bạc lấp lánh, dáng đá quý yêu thích nhất của hoàng hậu Joséphine, Ảnh hậu của điện ảnh Đại lục mang vẻ đẹp của một mỹ nhân Tứ Đán Song Băng lên những bậc thềm danh giá của nghệ thuật thứ bảy.

Noah Schnapp, Gillian Anderson và những ngôi sao còn lại

Lý Băng Băng không phải gương mặt duy nhất tỏa sáng tại Cannes mùa này. Chàng Will của Stranger Things, Noah Schnapp, ra mắt sân khấu lớn Cannes với chiếc trâm cài áo hình sẻ ngô xanh đính đá quý trong bộ sưu tập Jewels by Nature.

Noah Schnapp

Loài chim nhỏ bé nhưng là tiểu vương của vùng trời từ châu Âu đến Tây Á, một ẩn ý tinh tế cho sự nghiệp đang cất cánh của chàng diễn viên 21 tuổi danh tiếng đã bay xa khắp thế giới chỉ sau một vai diễn. Bộ sưu tập Jewels by Nature lấy cảm hứng từ tình yêu thiên nhiên của hoàng hậu Joséphine, mối tình của Napoléon đại đế và nàng thơ vĩnh cửu của kinh đô ánh sáng.

Biểu tượng truyền hình với hai giải Primetime Emmy, Gillian Anderson, nữ diễn viên từng chinh phục hàng triệu khán giả Việt Nam qua The X-files, không chỉ một mà đến hai lần buộc giới phóng viên và nhiếp ảnh gia phải chỉnh tiêu cự hướng về trang sức.

Gillian Anderson

Nữ chính của Teenage Sex And Death At Camp Miasma được công chiếu tại Cannes diện trang sức Soir de Fête, Amour d'Aigrette, Joséphine trước khi đổi phục sức đặc biệt vào ngày khác: Bông tai từ bộ sưu tập đỉnh sức mới A Journey Through Nature và lắc tay vintage năm 1926 từ bộ sưu tập di sản.

Nhìn ngắm trang sức quý phái và những chiếc đầm dạ tiệc của quý bà người Mỹ, hình bóng những vai diễn để đời, điều tra viên sắc bén Dana Scully hay bà đầm thép Margaret Thatcher, thoáng trở về trong tâm trí người yêu phim.