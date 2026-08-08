Vợ Xuân Son tự lái xe đưa cả gia đình từ Ninh Bình lên Hà Nội để cổ vũ chồng, cách chăm con quá Việt Nam

Nguyễn Xuân Son (sinh năm 1997, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil) đang cùng ĐT Việt Nam đang băng băng tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trong trận Việt Nam - Campuchia tối 7/8, sau khi Nguyễn Quang Hải rời sân, Xuân Son được trao lại chiếc băng đội trưởng. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đeo băng đội trưởng ĐTQG Việt Nam.

Khoảnh khắc ấy càng đặc biệt khi trên khán đài sân Mỹ Đình có sự xuất hiện của những người thân yêu nhất với Xuân Son. Được biết, Marcele Seippel - vợ Xuân Son đã tự lái xe đưa cả gia đình từ Ninh Bình lên Hà Nội để cổ vũ chồng và ĐT Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn, Marcele còn chia sẻ dự đoán Việt Nam sẽ giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia. Hình ảnh cô cùng các thành viên trong gia đình chuẩn bị vào sân nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Vợ Xuân Son và gia đình chuẩn bị di chuyển vào sân (Clip: vlogminhhai)

Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng thể hiện tình cảm cho gia đình Xuân Son, đặc biệt là hai cậu con trai đáng yêu. Không ít người cũng gửi lời chúc nam cầu thủ sớm tìm lại phong độ cao nhất như thời điểm trước chấn thương.

“Gia đình Xuân Son đáng quý, hai con trai đáng yêu”, “Xuân Son vẫn chưa lấy lại được phong độ cao như trước lúc chấn thương, mong rằng Bán kết và Chung kết Son sẽ có phong độ cao nhất”, “Vợ Xuân Son xinh quá, nhìn gầy đi nữa”, “Gia đình này dễ thương”,... là một số bình luận từ dân tình.

Bên cạnh câu chuyện bóng đá, một chi tiết trong cách gia đình Xuân Son chăm sóc các con cũng được quan tâm: dùng dây an toàn cho trẻ khi đến nơi đông người vì sợ con lạc.

Theo đó trước khi di chuyển vào sân Mỹ Đình, Marcele cùng người nhà đeo dây bảo hiểm cho các bé, vừa để dễ dàng dắt con theo, vừa hạn chế nguy cơ trẻ chạy lạc giữa dòng người đông đúc. Một hình ảnh nhìn qua khá đơn giản nhưng lại nhanh chóng được netizen “bắt sóng”, bởi đây cũng là cách nhiều bố mẹ Việt lựa chọn khi đưa con nhỏ tới những nơi đông người như sân vận động, trung tâm thương mại hay các sự kiện lớn.

“Nên làm theo là cách vợ Xuân Son mang dây bảo hiểm an toàn cho con nha”, “Ở nơi đông người, trẻ em có dây bảo hiểm là ok nhất rồi”, “Mấy mom nên học theo khi dẫn con nhỏ đi chơi nhớ đem theo dây dắt bé đi như nhà Xuân Son nè”, “Đúng là mẹ nào khi ra ngoài cũng sợ con lạc, làm vậy là ổn nhất”,...

Về phần mình, Marcele Seippel cũng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi đi cổ vũ chồng. Đặc biệt, vợ Xuân Son còn cho 2 con trai học hát Quốc ca Việt Nam khiến người hâm mộ ấn tượng.

Được biết bên ngoài sân cỏ, Xuân Son có cuộc sống khá giản dị bên vợ Marcele Seippel và các con. Hai người quen nhau từ khi còn ở Brazil và Marcele đã đồng hành cùng anh trong hành trình thi đấu tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, vợ chồng Xuân Son sống tại Ninh Bình để thuận tiện cho việc thi đấu của chàng cầu thủ tại CLB Thép Xanh Nam Định. Trong khi Xuân Son phát triển sự nghiệp bóng đá thì Marcele tập trung chăm sóc gia đình, quán xuyến việc nhà và thường xuyên có mặt trên khán đài cổ vũ chồng.