Vợ Vương Anh Ole tung ảnh đám hỏi nét căng: So với trên mạng khác nhiều không?

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Vương Anh Ole và Mai Bừng bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng 18/10 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trước đó, nam diễn viên liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nửa kia nhưng khéo léo giấu mặt, khiến danh tính cô gái đồng hành cùng anh trở thành chủ đề được cư dân mạng tò mò.

Sau loạt clip tại lễ ăn hỏi được chia sẻ trên MXH, mới đây, Mai Bừng tiếp tục chia sẻ loạt ảnh rõ nét ghi lại ngày vui của mình. Cô chú thích: “Lễ ăn hỏi đủ đầy và hạnh phúc, cuối cùng ước mơ đội mấn và mặc áo dài đỏ của em Mai đã thành hiện thực”.

Vợ chồng Vương Anh Ole tại đám hỏi

Trong bộ ảnh, cô dâu diện áo dài đỏ, đội mấn đồng điệu, trang điểm nhẹ nhàng và tạo kiểu phần tóc mái dày. Nhiều người dành lời khen cho vẻ ngoài xinh xắn của cô dâu, đồng thời nhận xét hai người trông đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Loạt ảnh nét căng với nụ cười tươi và hạnh phúc cũng giúp Mai Bừng khoe trọn nhan sắc trong ngày trọng đại. So với những khoảnh khắc qua clip lan truyền trước đó, cô dâu được nhận xét trông rạng rỡ hơn.

“Mặt chú rể kiểu: ‘Em đã là của anh’. Cô dâu xinh, đáng yêu quá em ơi!”, “Chúc mừng anh chị nha! Cô dâu áo dài đội mấn xinh quá”, “Cô dâu xinh quá, nhìn ảnh rõ nét còn xinh hơn trên clip nữa!”, “Xinh xắn, rạng rỡ quá trời, nhìn là biết hôm nay cô dâu hạnh phúc cỡ nào”, “Chị này có nét duyên ghê, mặc áo dài đỏ hợp”,... là một số bình luận từ mọi người.

Cặp đôi trong hình ảnh được lan truyền trên mạng và ảnh tự đăng

Những hình ảnh khác của Mai Bừng và Vương Anh Ole

Vương Anh Ole tên thật là Trần Vương Anh, sinh năm 1992, từng được khán giả biết đến qua các sitcom Bộ Tứ 10A8, Những Phóng Viên Vui Nhộn,... Sau đó, anh tiếp tục tham gia các dự án truyền hình như Về Nhà Đi Con và Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Đặc biệt, vai Thái của Đi Giữa Trời Rực Rỡ giúp Vương Anh được chú ý.

Ngoài diễn xuất, Vương Anh còn hoạt động tích cực trên mạng xã hội với các nội dung về đời sống, giải trí, ẩm thực và du lịch. Hiện tại tài khoản TikTok của Vương Anh Ole có 634 nghìn người theo dõi.

Vương Anh Ole

Ngọc Mai (hay còn có nickname Mai Bừng) hiện sinh sống tại Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô làm thiết kế thời trang, đồng thời sở hữu một cửa hàng quần áo. Ngọc Mai hơn Vương Anh Ole 5 tuổi, song cả hai vẫn được nhận xét khá đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Trước khi tổ chức lễ ăn hỏi, cặp đôi đã có hơn 1 năm hẹn hò kín tiếng. Dù thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc đi chơi, du lịch hay chuẩn bị cho đám cưới, cả hai vẫn hạn chế để lộ danh tính đối phương. Từ sau khi quyết định về chung một nhà, cặp đôi đã thoải mái hơn, đăng nhiều hình ảnh của đối phương.

Mai Bừng