Vợ Việt, chồng Úc và quyết định dành món quà tuổi thơ đặc biệt cho con gái

Gia đình Macdonald giữa thiên nhiên Australia.

Với gia đình Macdonald, câu trả lời không phải là những món đồ đắt tiền hay những lớp học đặc biệt, mà là thời gian được đồng hành cùng con trong những năm tháng tuổi thơ.



Chính suy nghĩ đó đã dẫn tới một quyết định mà nhiều người cho là khá táo bạo: tạm gác nhịp sống ổn định tại Melbourne để thực hiện hành trình khám phá Australia bằng nhà di động kéo dài hai năm cùng con gái nhỏ.

Gia đình Macdonald tại Uluru.

Sau khi kết hôn và xây dựng cuộc sống tại Australia, vợ chồng chị Bắc và anh Phil vẫn duy trì niềm đam mê khám phá. Khi con gái My chào đời, họ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cách nuôi dạy con và những giá trị muốn truyền lại cho con trong tương lai.



Theo gia đình Macdonald, trường học đóng vai trò quan trọng nhưng không phải nơi duy nhất trẻ học hỏi. Thiên nhiên, những chuyến đi và những trải nghiệm thực tế cũng là những người thầy đặc biệt.

Gia đình Macdonald trong chuyến leo núi khám phá thiên nhiên Australia.

Trong hành trình xuyên Australia, bé My được tiếp xúc với thiên nhiên gần như mỗi ngày. Em được quan sát động vật hoang dã, leo núi, đi bộ đường dài và khám phá nhiều vùng đất khác nhau.

Bé My phụ ba rửa xe trong hành trình.



Không chỉ học từ thiên nhiên, My còn học từ chính cuộc sống trên nhà di động. Từ những việc đơn giản như sắp xếp đồ đạc, giữ gìn không gian sinh hoạt hay phụ giúp ba mẹ những công việc phù hợp với lứa tuổi, cô bé dần hình thành tính tự lập và trách nhiệm.

Gia đình Macdonald bên nhà di động.

Sau hàng chục nghìn kilomet trên những cung đường khác nhau, điều mà gia đình nhớ nhất không phải những địa danh nổi tiếng mà là những bữa ăn cùng nhau, những buổi chiều ngắm hoàng hôn và những khoảnh khắc bình dị được đồng hành bên nhau.



Với gia đình Macdonald, món quà lớn nhất dành cho con không phải là vật chất mà là những ký ức đẹp được tạo nên từ sự đồng hành của cha mẹ.



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