Vợ than chồng “kiếm cớ” đòi chia phòng, nhiều người biết chuyện thì "mắng ngược": Chồng chị là người cha điểm 10 đấy!

“Mình có quá khắt khe không, hay chồng đang kiếm cớ để né ngủ cùng vợ?” - câu hỏi tưởng chừng riêng tư ấy của một bà mẹ bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội những ngày qua. Chỉ sau vài giờ đăng tải, dòng tâm sự đã thu hút nhiều bình luận trái chiều, xoay quanh một vấn đề không mới nhưng luôn nhạy cảm: có nên cho anh trai - em gái ngủ chung phòng khi đã bước vào tuổi dậy thì?

Theo chia sẻ, gia đình chị có hai con sinh đôi, một trai một gái, sắp lên lớp 8. Từ nhỏ đến nay, hai con vẫn ngủ chung phòng, mỗi đứa một giường riêng, mọi sinh hoạt diễn ra “êm ả, không có vấn đề gì”. Tuy nhiên gần đây, người chồng liên tục đề nghị tách phòng cho các con. Điều khiến người vợ băn khoăn là nếu làm vậy, do nhà chỉ có ba phòng, vợ chồng sẽ buộc phải ngủ riêng, mỗi người một con, đồng nghĩa với việc không còn không gian riêng tư cho hai vợ chồng.

“Các con vẫn thấy thoải mái vì quen nhau từ bé. Chồng cứ khăng khăng đòi chia phòng, mình không hiểu là vì lo cho con hay vì không muốn ngủ chung với vợ nữa”, chị viết.

Thế nhưng, trái với mong đợi về sự đồng cảm, phần lớn bình luận lại nghiêng về phía người chồng, thậm chí không ít ý kiến tỏ ra gay gắt.

Con lớn rồi!

“Con chị lớp 8 rồi mà còn không muốn tách, vậy định để đến cấp 3 luôn sao?”, một người thẳng thắn. Người khác cảnh báo: “Giờ lớp 6 đã bắt đầu ý thức rõ về khác biệt giới rồi, không cho các con ngủ riêng thì đợi tới khi nào nữa?”. Thậm chí có bình luận nặng lời cho rằng người mẹ “chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà quên mất sự phát triển tâm sinh lý của con”.

Không ít phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: có nhà tách phòng cho con từ lớp 2, lớp 3; có người dù nhà chật vẫn tìm cách tạo vách ngăn, rèm che để đảm bảo không gian riêng. Quan điểm chung được lặp lại nhiều lần là: sự “ổn” ở hiện tại không đồng nghĩa với an toàn về lâu dài.

Thực tế, theo các chuyên gia tâm lý, giai đoạn từ 11-14 tuổi là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào dậy thì, hình thành rõ rệt ý thức về cơ thể, giới tính, ranh giới cá nhân và quyền riêng tư. Việc anh trai em gái ngủ chung phòng quá lâu, dù không xảy ra vấn đề gì cụ thể, vẫn tiềm ẩn những rủi ro tâm lý: trẻ khó học cách tôn trọng không gian riêng, dễ hình thành cảm giác xấu hổ mơ hồ hoặc bối rối về cơ thể mà không biết chia sẻ cùng ai.

Không phải vì nghi ngờ con cái, mà vì tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con. Cha mẹ tách phòng đúng lúc chính là cách âm thầm dạy con về ranh giới, sự riêng tư và an toàn.

Đề nghị chia phòng là biểu hiện của người cha trách nhiệm

Ở góc độ hôn nhân, nhiều người cũng cho rằng việc người chồng đề nghị chia phòng không nên bị nhìn nhận như một “cái cớ”. Ngược lại, đó có thể là biểu hiện của trách nhiệm làm cha, khi anh nhận thấy con đã lớn và cần thay đổi môi trường sống cho phù hợp. Việc vợ chồng phải tạm thời hy sinh sự tiện nghi riêng tư để ưu tiên lợi ích của con, với nhiều gia đình, là điều không tránh khỏi.

Dĩ nhiên, bài toán không gian sống chưa bao giờ dễ, đặc biệt với những gia đình ở đô thị, nhà nhỏ, nhiều thế hệ. Nhưng thay vì đặt câu hỏi “ai đúng ai sai”, câu chuyện này gợi mở một vấn đề lớn hơn: cha mẹ có đang vô tình níu giữ con ở “vùng an toàn” của mình, chậm hơn một nhịp so với sự trưởng thành của con hay không?

Con lớn không ồn ào. Đôi khi, sự lớn lên chỉ bắt đầu từ nhu cầu được đóng cửa phòng, được thay đồ trong không gian riêng, được ngủ mà không có ánh nhìn của người khác giới dù đó là anh chị em ruột. Nhận ra điều đó sớm và điều chỉnh kịp thời, có lẽ không phải là sự khắt khe, mà là một dạng yêu thương tỉnh táo.

Và có lẽ, điều khiến cộng đồng mạng lên tiếng không nằm ở chuyện “ngủ chung hay ngủ riêng” mà ở nỗi lo sâu xa hơn: đừng để sự thuận tiện của người lớn làm chậm bước trưởng thành của con trẻ.