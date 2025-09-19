Diệp Vịnh Tương biểu diễn võ thuật

Diệp Vịnh Tương sinh năm 1986, là huấn luyện viên cá nhân chuyên nghiệp, giảng viên Thái Cực Quyền của Đại học Phúc Đán. Cô từng nhiều lần giành huy chương vàng tại các giải võ thuật quốc tế và là truyền nhân đời thứ sáu của Thái Cực Dương phái. Đây là trường phái Thái Cực được sáng tạo bởi cao thủ Dương Lộ Thiền đời nhà Thanh, cũng là một trong những chi phái Thái Cực lớn nhất.

Truyền nhân Thái Cực được ví như Tiểu Long Nữ

Diệp Vịnh Tương sở hữu vóc dáng mảnh mai, diện mạo thanh thoát, được cho là rất giống phong thái nhân vật Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai, toát lên vẻ tiên khí thoát tục.

Là cô gái xinh đẹp thế hệ 8x từng giành ba huy chương vàng quốc tế ở các hạng mục Thái Cực quyền, kiếm và đao, cô chứng minh bản thân thực sự là truyền nhân Thái Cực.

Diệp Vịnh Tương là truyền nhân của Thái Cực Dương phái

Hầu hết mọi người khi nhắc đến Thái Cực đều nghĩ ngay đến hình ảnh những cụ già luyện tập trong công viên vào buổi sớm. Nhưng Diệp Vịnh Tương muốn cho mọi người thấy những khả năng khác. Chính sự kiên trì không ngừng nghỉ trong việc quảng bá Thái Cực đã giúp cô làm mới lại trí tưởng tượng của mọi người về môn võ này. Qua sự thể hiện của cô, Thái Cực trở nên trẻ trung, duyên dáng, thậm chí “tiên khí” và thời thượng.

Diệp Vịnh Tương bắt đầu học Thái Cực quyền từ năm 3 tuổi, 6 tuổi đã tham gia biểu diễn, từ 8 đến 12 tuổi từng luyện tập Thiếu Lâm, nhờ đó cô có thể dung hòa nội gia và ngoại gia, mang đến cách hiểu độc đáo về Thái Cực. Hàng chục năm thấm nhuần Thái Cực đã khiến cô tràn đầy nhiệt huyết, đồng thời mang trên vai sứ mệnh kế thừa gia tộc.

Diệp Vịnh Tương sở hữu vẻ đẹp mảnh mai, thanh thoát

“ Với một người tràn đầy năng lượng như tôi, luyện võ là một việc rất vui vẻ. Tôi không cảm thấy khổ, dường như tôi sinh ra đã giỏi biểu đạt qua ngôn ngữ cơ thể" , Diệp Vịnh Tương chia sẻ. “Biến sự lĩnh ngộ thành cảm nhận cơ thể, hợp nhất tri thức và hành động – đó chính là Thái Cực".

Sắc vóc của Diệp Vịnh Tương

Bà ngoại của Diệp Vịnh Tương, bà Ngô Tĩnh Hà, và mẹ cô, bà Trần Thiết Linh, đều là học trò của đại sư Phủ Chung Văn – tông sư Thái Cực Dương phái. Mẹ cô là đệ tử xuất sắc đời thứ năm của Phủ Chung Văn, theo ông gần 30 năm, thường cùng ông biểu diễn trên sân khấu, từng giành nhiều chức vô địch trong nước và huy chương vàng quốc tế, là một trong những học trò cưng của ông.

Diệp Vịnh Tương tinh thông Thái Cực truyền thống Dương thị 85 thức, Thái Cực giản hóa 24 thức, Thái Cực kiếm, đao, côn và các công pháp Thái Cực.

Diệp Vịnh Tương đang giảng dạy Thái Cực

Từ năm 2008, cô bắt đầu tự mình giảng dạy và đến nay vẫn tiếp tục, với phong cách quyền pháp nhẹ nhàng mà trầm ổn, giảng dạy tùy theo năng lực học viên, khéo léo dẫn dắt, kết hợp giữa dạy và học một cách thú vị. Cô còn có thể giảng dạy song ngữ Trung-Anh lưu loát, giúp mỗi học viên tìm thấy niềm vui trong quá trình học Thái Cực.

Trong hàng chục năm thấm nhuần Thái Cực, từng lời nói, hành động, từng khoảnh khắc tĩnh hay động của Diệp Vịnh Tương đều phù hợp với triết lý Thái Cực. Cô cũng cực kỳ nghiêm khắc trong việc luyện tập.

Nếu độ nghiêm khắc được chia thành 10 cấp, cô tự đặt cho mình mức 12. Sau đó, Diệp Vịnh Tương lấy mẹ mình làm mục tiêu, mơ ước một ngày nào đó sở hữu võ quán Thái Cực riêng.

Giấc mơ truyền bá Thái Cực trong thời hiện đại

Sau khi tốt nghiệp, gia đình từng mong Diệp Vịnh Tương tìm công việc ổn định. Cô từng làm nhân viên hành chính tại công ty quảng cáo, nhưng chỉ sau một tháng, cô đã nghỉ việc. So sánh với cuộc sống trước đây, Diệp Vịnh Tương nhận ra rõ ràng điều mình thực sự muốn là gì. Có thể nói, Thái Cực đã chọn cô, và cô cũng kiên định chọn Thái Cực.

Diệp Vịnh Tương từng từ bỏ công việc hành chính để theo đuổi đam mê võ thuật

Trên hành trình của mình, Diệp Vịnh Tương đã giành được nhiều giải thưởng và có không ít học trò xuất sắc. Nhưng với cô, những điều này không quá quan trọng: “Giống như làm công việc văn phòng cần bằng cấp, trong ngành võ thuật cũng cần chứng chỉ và thành tích để làm bệ phóng.”

“Phải tích lũy đến mức khi gặp bất kỳ vấn đề nào, bạn cũng không sợ hãi, luôn tự tin và xử lý mọi thứ thuần thục. Chỉ khi đó tôi mới dám đứng ra nói rằng, tôi – một người trẻ – là truyền nhân của Thái Cực quyền”, D iệp Vịnh Tương bộc bạch.

Diệp Vịnh Tương muốn truyền bá Thái Cực theo cách mới

Diệp Vịnh Tương rất chú trọng đến tầm nhìn và nội hàm của mình. Từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, sau khi tự lập tài chính, cô còn du học tại London. Trong thời gian đó, Diệp Vịnh Tương không ngừng suy nghĩ về cách truyền bá Thái Cực truyền thống trong bối cảnh hiện đại.

“Người không đọc sách chỉ có vẻ ngoài võ thuật, còn người đọc sách sẽ mang khí chất văn võ song toàn”, Diệp Vịnh Tương nói.

Diệp Vịnh Tương ví mình như chiếc thuyền lá trên mặt sông, đúng như cái tên “Diệp Vịnh Tương” của cô. “Ban đầu, bạn không biết mình có thể vượt qua dòng sông đó hay không. Điều duy nhất bạn biết là bờ bên này đã không còn sức sống, vậy thì hãy thử sang bờ bên kia xem sao", Diệp Vịnh Tương phát biểu.

Diệp Vịnh Tương là cô gái cá tính

Dù mọi thứ liên quan đến Thái Cực đều bắt nguồn từ mẹ, nhưng lớp học của Vịnh Tương lại hoàn toàn khác với mẹ cô. Được giáo dục theo kiểu hiện đại, cô đã nghiên cứu phương pháp dạy Thái Cực phù hợp với lối sống và tư duy của con người hiện đại.

“Cách dạy Thái Cực truyền thống thường chỉ đưa ra phần tinh hoa, còn lại để người học tự ngộ" , Vịnh Tương nói . “Nhưng thật ra, việc dạy Thái Cực giống như may quần áo theo số đo. Thầy vẫn là thầy, nhưng mỗi người có vóc dáng khác nhau, quần áo may ra cũng sẽ khác ”, Diệp Vịnh Tương chia sẻ.

Diệp Vịnh Tương cũng có sở thích đi du lịch

Trong talkshow năm 2022, Diệp Vịnh Tương bộc lộ quan điểm: "Cách tôi hiểu về Thái Cực là sự hòa hợp giữa trời và người, bao dung vạn vật. Vậy tại sao Thái Cực không thể trẻ trung, không thể duyên dáng, không thể, thậm chí, thời thượng?”.

Cô khẳng định: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nên tôi bắt đầu ghi lại hành trình của mình qua hình ảnh. Tôi chụp ảnh Thái Cực, thực hiện những bộ ảnh đẹp, quay các video ngắn. Thậm chí, qua những video ngắn đó, tôi được nhiều người biết đến. Tôi chỉ đang làm điều mình yêu thích, muốn mọi người làm mới nhận thức về Thái Cực, muốn mọi người thấy được những khả năng của Thái Cực”.

