Vợ quá nóng bỏng, tôi muốn đi ngoại tình cho đỡ áp lực

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được hơn 2 năm. An - vợ tôi kém 4 tuổi, sinh con xong được ít lâu nhưng đã nhanh chóng lại dáng. Thậm chí, ở cữ một thời gian khiến cô ấy lại càng trắng trẻo, nõn nà. Ai nấy đến chơi đều phải xuýt xoa vì nhan sắc xinh xắn và vóc dáng nóng bỏng cua bà mẹ 1 con.

Nhưng thời gian này tôi lại đang bị cảm nắng bởi cô đồng nghiệp ở công ty. Mọi người đừng vội buông lời trách móc, thật chất tôi cũng cảm thấy quá áp lực khi chung sống với người vợ xinh đẹp lại còn thích chụp ảnh và khôn khéo như An.

Hồi xưa, tôi phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới chinh phục được cô ấy. Sau đó, tôi rất chịu khó đưa An đi chơi, gặp gỡ hội bạn, vì cô ấy chính là niềm tự hào của tôi. Bạn bè, người thân ai nấy gặp An đều khen ngợi hết lời.

Không chỉ xinh đẹp, bạn gái tôi còn khéo ăn khéo nói và hài hước. Chính vì thế, An rất được lòng mọi người. Sau một thời gian hay theo chân tôi đi gặp gỡ bạn bè của tôi, cuối cùng cô ấy được coi như 1 thành viên nhóm. Thậm chí, nhiều khi mọi người còn thủ thỉ với An trước khi kể với tôi!

Tuy nhiên, có một điều tôi luôn không thích đó là An thường xuyên mặc những bộ váy body ôm sát lấy cơ thể, rồi tạo dáng khoe ra 3 vòng hoàn hảo. Nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng tôi không thích tất cả mấy lão "dê xồm" follow facebook An. Lần nào cô ấy đăng ảnh cũng y như rằng rất nhiều like, rồi hàng loạt bình luận khen "ngon", xinh…

Dù An công khai có người yêu trên Facebook nhưng không ít gã vẫn cứ nhắn tin tán tỉnh làm tôi rất điên. Sau đó, tôi cũng nói cô ấy hạn chế đăng ảnh, An ậm ừ, nhưng được một thời gian thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Phải tận khi lấy nhau về, tôi mới càng thêm bực mình vì chuyện vợ đẹp… Hồi ấy, tôi đã nghe vài người nói rằng sao xấu như tôi lại cưa được vợ đẹp thế! Rồi có người bạn của An bảo cứ nghĩ cô ấy sẽ lấy được chồng đại gia, không thì đẹp trai xuất sắc chứ không phải bình thường thế này!?!

Đính chính 1 chút, tôi không xấu, chỉ là không đẹp trai lắm. Hoặc có thể khi đứng cạnh cô vợ cao ráo, trắng trẻo tôi lại càng lùn và đen nên xấu hơn bình thường?

Tôi có chút tự ái về điều đó. Nhưng nó không ảnh hưởng nhiều tới tình cảm tôi và An. Chỉ là khi nghe mọi người chê bai, tôi không muốn chụp ảnh với An nhiều như trước nữa.

Thế nhưng, sau khi lấy về tôi mới thấy càng ngày càng không vui. An là gái có chồng nhưng lúc nào cũng đăng mấy tấm ảnh bikini hững hờ, tôi nói nhiều mà vẫn không chịu nghe. Cô ấy còn lý sự rằng ảnh tôi chụp, đã chụp thì phải cho khoe lên chứ. Tôi bảo ghét những người đàn ông khác nhòm ngó vợ tôi, cô ấy lại nũng nịu nói ai nhìn không quan trọng, quan trọng chỉ cô ấy chỉ có mình tôi!

Nhưng tôi vẫn thấy không vui. Rồi họ hàng còn nhìn vào và đánh giá nữa. Tôi biết nói thế nào khi có người nói vợ tôi trông xinh nhưng rẻ tiền???

Từ những chuyện cỏn con đó mà hai đứa cãi nhau nhiều. Cộng thêm bất đồng trong nhiều vấn đề, tôi hay bỏ ra ngoài chơi, mặc kệ An ở nhà. Thế mà cô ấy lại đi nói với bạn bè tôi rằng tôi vô tâm, gia trưởng. Và tôi bị bạn bè quay lưng, đó là bạn bè của tôi mà! Cảm giác bị vợ cướp mất bạn khá là bực bội.

Song, tất cả những điều đó chưa phải là đáng sợ nhất. Điều khiến tôi khó chia sẻ với ai, đó chính là chuyện chăn gối. Cô ấy từng nói với tôi không vui vẻ, hào hứng gì nhưng muốn tôi vui. Chẳng lẽ tôi không có kỹ năng khiến vợ mất hứng tới vậy? Cách nói của An khiến tôi nghĩ như thế, nó làm tôi có chút tự ti. Thi thoảng nhìn vào cơ thể tôi, An bất giác có ánh mắt rất lạ. Tôi cảm giác như cô ấy đang kì thị hoặc muốn chê bai gì đó, mà không dám nói.

Cảm giác ấy khiến tôi rất áp lực. Rồi dần dần, nhìn vợ đẹp mà tôi cũng chẳng hứng thú. Nhưng sợ vợ nghĩ tôi ngoại tình nên tôi mới cố làm cho có.

Rồi tôi gặp cô đồng nghiệp, thật sự, cô ấy không đẹp nhưng lại rất thoải mái. Chúng tôi cùng đi công tác và có trót qua đêm 1 lần. Sau đó, hai đứa cũng không ai nói gì, hoàn toàn lảng đi vì sợ ảnh hưởng cuộc sống người kia. Chúng tôi chỉ thi thoảng nhắn tin nói công việc. Nhưng tôi càng ngày càng thấy nhớ cô đồng nghiệp.

Vợ tôi thì vẫn không hay biết thì phải, cô ấy còn quá bận chăm con, rồi chụp ảnh, khoe dáng lên facebook bán hàng online. Tôi không muốn phản bội vợ con, nhưng nếu cứ cố ép mình thì tôi rất khó chịu. Mọi người nói tôi phải làm sao đây?