"Vợ Nhặt, Tây Tiến, Chiếc Thuyền Ngoài Xa, Lão Hạc, tác phẩm nào là thơ?" - Bác sĩ nội trú ấp úng, netizen tranh cãi

Một đoạn hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều, xoay quanh sự xuất hiện của một bác sĩ nội trú, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok , trong chương trình Ai Là Triệu Phú phát sóng ngày 27/01 vừa qua.

Theo đó, ở câu hỏi số 5 , người chơi này đã gặp khó khăn trước một câu hỏi kiến thức phổ thông tưởng chừng khá "cơ bản", khiến không ít khán giả bất ngờ, thậm chí có người cho rằng điều này "không xứng" với danh xưng và học lực của anh.

Cụ thể, câu hỏi được chương trình đưa ra như sau:

"Tác phẩm nào sau đây thuộc thể loại thơ?".

Các đáp án để lựa chọn có: A. Vợ Nhặt; B. Tây Tiến; C. Chiếc Thuyền Ngoài Xa; D. Lão Hạc

(Đáp án đúng là B. Tây Tiến - tác phẩm thơ nổi tiếng của nhà thơ Quang Dũng.)

Ở câu hỏi số 5, người chơi này đã gặp khó khăn trước một câu hỏi kiến thức phổ thông tưởng chừng khá cơ bản, khiến không ít khán giả bất ngờ. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, người chơi này vừa hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội , hiện đang học tập và làm việc tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội - hành trình vốn đã được xem là cực kỳ áp lực, khắc nghiệt và đòi hỏi cường độ lao động trí óc lẫn thể chất cao.

Việc một bác sĩ nội trú không trả lời được một câu hỏi văn học đơn giản trên sóng truyền hình nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, giỏi chuyên môn không đồng nghĩa với việc phải "toàn năng" ở mọi lĩnh vực .

Bác sĩ suy cho cùng vẫn là con người, có sở trường và sở đoản . Suốt nhiều năm học tập và làm việc trong môi trường y khoa đặc thù, việc không còn nhạy bén với các kiến thức văn học phổ thông là điều không quá khó hiểu. Con đường đào tạo y khoa vốn đã khắc nghiệt, dài hơi và mang tính chuyên môn hóa cực cao. Họ dành phần lớn thời gian cho giải phẫu, bệnh học, phác đồ điều trị, trực đêm, ca mổ kéo dài nhiều giờ liền - những thứ đòi hỏi trí nhớ, sự tập trung và sức chịu đựng ở một dạng rất khác so với kiến thức phổ thông.

Trong quá trình đó, việc mai một dần những mảng kiến thức không gắn trực tiếp với nghề nghiệp là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một người làm nghề y không sống trong môi trường phải thường xuyên nhắc lại thơ văn, tác phẩm hay kiến thức khoa học xã hội, thì việc lúng túng trước một câu hỏi văn học trên truyền hình không phải là dấu hiệu của "học hành kém cỏi", mà chỉ đơn giản phản ánh đúng quy luật chọn lọc tự nhiên của trí nhớ con người.

Xã hội hiện đại vận hành dựa trên sự phân hóa năng lực. Không ai có thể giỏi mọi thứ cùng lúc. Một bác sĩ giỏi là người đưa ra chẩn đoán chính xác, xử lý tình huống y khoa đúng lúc, giữ được sự tỉnh táo trước ranh giới sinh - tử, chứ không phải là người bắt buộc phải trả lời trôi chảy mọi câu hỏi kiến thức tổng hợp trên sóng truyền hình.

Một điểm khác cũng được nhiều người nhắc tới khi Ai Là Triệu Phú không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà còn là cuộc chơi của tâm lý và áp lực thời gian. Không ít người từng học rất chắc kiến thức nhưng vẫn "đứng hình" khi ngồi vào ghế nóng, trước ánh đèn trường quay và rất nhiều khán giả theo dõi. Thực tế, đã từng có không ít người chơi là giảng viên, tiến sĩ, chuyên gia… cũng gặp những khoảnh khắc lúng túng tương tự.

Việc xã hội dễ dàng gắn mác "bác sĩ mà không biết cái này" hay "học cao mà trả lời vậy sao" vô tình tạo ra một kỳ vọng quá tải rằng người trí thức phải toàn năng, không được phép quên, không được phép sai. Trong khi thực tế, chính sự không hoàn hảo mới khiến họ là con người và cũng chính vì thế, họ mới cần được nhìn nhận công bằng hơn thay vì bị đánh giá chỉ qua một câu hỏi, một khoảnh khắc ngắn ngủi trên truyền hình.