Vợ nặng 125kg suốt ngày nằm lỳ xem điện thoại nhưng vẫn được chồng yêu chiều chỉ vì 1 lý do

Truyền thông Trung Quốc cho biết, sự việc hi hữu xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Một người đàn ông vì gia cảnh nghèo khó nên mãi đến năm 40 tuổi mới lấy được vợ. Vợ anh là người cùng làng. Cô có ngoại hình mũm mĩm, kém sắc lại lười làm việc nhà nên mãi không có chàng trai nào để ý. Hai người quen biết và kết hôn thông qua mai mối.

Theo Người đưa tin, gia đình người phụ nữ vì sợ con gái sẽ không lấy được chồng nên hết sức ủng hộ cuộc hôn nhân này. Trong khi đó người đàn ông cũng không quan tâm đến ngoại hình của vợ tương lai, anh chỉ mong sớm thoát cảnh độc thân.

Người phụ nữ có ngoại hình mũm mĩm, kém sắc lại lười làm việc nhà. Ảnh: Ettoday.

Vậy là đám cưới của cặp đôi diễn ra suôn sẻ trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, người thân và bạn bè. Người trong thôn cũng cho rằng đây là mối lương duyên do ông trời sắp đặt để 2 con người cô đơn tìm thấy nhau và cùng phấn đấu xây dựng tương lai.

Tuy nhiên, sau khi cưới, người vợ ngày càng thể hiện mình là một người lười biếng, nằm lỳ trên giường, không ra khỏi nhà. Cô chưa từng động tay vào việc nhà thậm chí còn bắt chồng mang cơm đến tận giường.

Ngày ngày, cô nằm trên giường xem điện thoại. Sau này, cô còn nói chồng mua cho mình chiếc máy tính bảng để xem cho rõ. Anh chồng cũng chiều theo ý vợ, dùng tiền tiết kiệm mua máy tính bảng phục vụ sở thích của cô.

Rác thải ngập ngụa xung quanh giường nhưng người vợ vẫn không hề động tĩnh. Ảnh: Ettoday.

Ăn xong, người vợ cũng không chịu dọn dẹp, mọi việc đến tay chồng. Ban ngày anh đi làm, tối về lại phải cơm bưng nước rót cho vợ rồi dọn dẹp. Rác thải ngập ngụa xung quanh giường nhưng người vợ vẫn không hề động tĩnh. Vì vậy, sau một thời gian kết hôn, cô vợ đã nặng 125kg, theo Vietnamnet.

Những tưởng lấy một người vợ như vậy anh chồng sẽ vô cùng tức giận, bức xúc nhưng... không. Anh coi đó là chuyện bình thường và sẵn sàng phục vụ vợ. Những người hàng xóm khuyên nhủ anh không nên để vợ lười biếng như vậy. Thật không ngờ anh đáp: "Có vợ là may mắn lắm rồi, còn hơn là sống độc thân".

Câu chuyện trên hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng Trung Quốc. Đa số ý kiến đều cảm thấy khó hiểu trước thái độ và hành động của người chồng. Việc làm của người chồng càng dung túng cho sự lười nhác, ỷ lại của người vợ, khiến cô ta không nhận ra sai lầm của mình và còn ảnh hưởng đến sức khỏe.