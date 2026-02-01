Vợ đăng ký cho con gái 4 tuổi học 6 lớp năng khiếu, còn đòi thêm 2 lớp nữa, chồng suy sụp: "Vợ tôi bị sao thế?"

Gần đây, một ông bố sống tại quận Tiêu Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện gia đình mình lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nguyên nhân xuất phát từ việc vợ anh liên tục đăng ký các lớp đào tạo, năng khiếu cho con gái nhỏ, khiến hai vợ chồng rơi vào tranh cãi kéo dài.

Theo chia sẻ, con gái của anh năm nay mới 4 tuổi. Ngoài thời gian học ở trường mẫu giáo, bé còn phải tham gia hàng loạt lớp học khác như rèn luyện khả năng nói, tiếng Anh, múa, giáo dục sớm, thể thao và Lego... Chưa dừng lại ở đó, vợ anh - tức mẹ của bé gái vẫn cho rằng "chưa đủ" và dự định đăng ký thêm hai lớp nữa là toán học và hội họa.

Trước lịch học kín mít của con, người bố không giấu được sự bất lực. Anh cho rằng tuổi thơ đáng lẽ nên là khoảng thời gian vui chơi, khám phá nhưng với con gái anh, gần như ngày nào bé cũng phải xoay vòng giữa các lớp học.

"Không phải tôi phản đối việc cho con học thêm, nhưng con còn quá nhỏ. Học nhiều như vậy thật sự có cần thiết không?", anh tâm sự.

Không ít cặp vợ chồng gặp mâu thuẫn trong vấn đề nuôi dạy con cái (Ảnh minh họa)

Người bố cũng chia sẻ thêm rằng vợ anh thường lấy lý do "ngày xưa không có điều kiện học, bây giờ phải bù đắp cho con". Nhưng đứng ở góc độ của anh, ngoài áp lực tài chính, việc đưa đón liên tục và cường độ học dày đặc còn bào mòn cả thể lực lẫn tinh thần của trẻ và cha mẹ. Điều khiến anh đau đầu nhất là dù đã cố gắng khuyên can, hai vợ chồng vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Câu chuyện nhanh chóng chạm đến nỗi niềm chung của nhiều gia đình hiện đại. Không ít phụ huynh thừa nhận việc cho con học năng khiếu từ rất sớm, với số lượng ngày càng nhiều, đã trở thành một xu hướng khó tránh.

Trong phần bình luận, nhiều netizen cho biết họ hoặc người xung quanh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một tài khoản chia sẻ rằng con mình đang học tới 9 lớp năng khiếu khác nhau, từ ngoại ngữ, toán tư duy đến thể thao và nghệ thuật. Có người cho rằng đây là cách cha mẹ bù đắp cho những thiếu thốn thời thơ ấu của chính mình, nên vô tình đặt kỳ vọng quá lớn lên con cái.

Câu hỏi được đặt ra là cho trẻ đi học các lớp phụ đạo từ quá sớm như vậy có thực sự cần thiết? (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, quan điểm của các phụ huynh cũng rất đa dạng. Một số người cho rằng học năng khiếu không đồng nghĩa với đánh mất tuổi thơ, miễn là đứa trẻ thực sự yêu thích. Có cha mẹ đặt ra nguyên tắc rõ ràng: con thích thì cho học, con không còn hứng thú thì dừng, tuyệt đối không ép buộc. Với họ, việc học trong môi trường có bạn bè, được khám phá kỹ năng mới cũng mang lại niềm vui và cảm giác thành tựu cho trẻ, không thua kém việc vui chơi tự do.

Ngược lại, không ít phụ huynh lại bày tỏ sự lo lắng. Họ cho rằng trẻ nhỏ có giới hạn về thể lực và khả năng tập trung, nếu lịch học quá dày sẽ dễ mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý. Một số gia đình lựa chọn cách "giảm tải", chỉ cho con học một lớp phù hợp ở từng giai đoạn, ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và vui chơi ngoài trời.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?