Vợ cũ đã có động thái sau khi Hoàng Anh đến đồn cảnh sát đâm đơn kiện, bạn thân nhờ luật sư bảo vệ an toàn cho 2 mẹ con

Sự việc Hoàng Anh và bạn gái tin đồn có mặt tại trụ sở cảnh sát để đâm đơn kiện Quỳnh Như - vợ cũ của nam diễn viên - đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Theo đó, bạn gái tin đồn của Hoàng Anh khẳng định mình bị vu khống và bôi nhọ danh dự.

Sau 2 ngày giữ im lặng, đến sáng ngày 17/12, vợ cũ Hoàng Anh và bạn thân đã đăng livestream chia sẻ về lùm xùm này. Theo đó, bạn thân khẳng định hiện đã nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ an toàn cho 2 mẹ con Quỳnh Như. "Ngày hôm nay, Vy và Khoa đã được phép cùng Như, đại diện cho Như đến gặp luật sư. Cho nên từ nay tất cả những chuyện liên quan đến Như khoảng 1 tuần qua sẽ có luật sư can thiệp vào. Cho nên muốn trấn an với mọi người là Như từ nay sẽ ổn hơn. Từ ngày hôm nay sẽ có luật sư đại diện cho Như. Tất cả những gì liên quan đến luật pháp từ nay Như không cần phải lo nữa. Có thể sắp tới có nhiều chuyện sẽ xảy ra nữa nhưng Như và Nu sẽ được an toàn và có đại diện trực tiếp", người này chia sẻ trong livestream.

Quỳnh Như và bạn thân đăng livestream sau lùm xùm chồng cũ đến đồn cảnh sát đâm đơn kiện.

Hình ảnh Hoàng Anh và bạn gái tin đồn đến trụ sở cảnh sát, đâm đơn kiện vợ cũ gây xôn xao trước đó.

Bên cạnh đó, Quỳnh Như cho biết cô bị đau đầu và mất ngủ suốt 2 tháng qua hậu ly hôn Hoàng Anh. Chuyện buồn đã khiến cô sụt 8kg chỉ trong 2 tuần."2 tháng vừa rồi như địa ngục vậy đó. Tinh thần rất mệt luôn. Sáng đến tối Như không lúc nào nghỉ được luôn. Nhiều lúc tôi vừa lái xe một mình vừa khóc vì không biết cuộc sống sau này của 2 mẹ con sẽ ra sao nếu không có ba", Quỳnh Như chia sẻ.

Tuy nhiên, hiện Quỳnh Như đã lấy lại được tinh thần, bình tĩnh hơn nhờ nhận được rất nhiều lời động viên từ bạn bè và người thân.

Ồn ào hậu đấu tố cực căng sau ly hôn của Hoàng Anh và vợ cũ đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ảnh: Sưu tầm, Cắt từ clip trên Facebook nhân vật