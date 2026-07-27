Vợ Công Lý khóc sưng mắt

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đã đăng tải đoạn clip mới trên TikTok, thu hút sự quan tâm của netizen. Cô chia sẻ khoảnh khắc đời thường khi vừa nấu ăn vừa trò chuyện với người theo dõi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là lời tâm sự của cô về trạng thái cảm xúc sau khi vừa trải qua một khoảng thời gian buồn. Cô cho biết mình vừa khóc đến sưng mắt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự động viên bản thân tiếp tục cố gắng làm việc.

Cô chia sẻ: "Ăn đậu phụ các bác ạ. Lâu lắm rồi không ăn đậu phụ. Đậu phụ chấm với cả nước mắm thôi. Nhà các bác thì có cái món gì ngon không ạ? Phải nói là thực sự là từng ngày là làm và tiết thì liên kết đến giờ là em cũng lười ra những cái clip nấu ăn. Hy vọng rằng là tớ sẽ tiếp tục quay trở lại nấu ăn, chia sẻ cùng với cả các bác nhé. Cũng mùa này em đang dùng rất là thích này. Và cái chảo này cũng rất là thích các bác ơi. Tại còn rẻ nữa. Em cũng vừa với cả khóc sưng cả mắt xong nha các bác ạ".

Ngọc Hà bộc bạch bản thân vừa mới khóc sưng mắt. Nguồn: TikTok nhân vật

Dù không tiết lộ lý do khiến bản thân bật khóc, Ngọc Hà vẫn giữ tinh thần tích cực. Trong clip, cô cho biết sau khi trút bỏ cảm xúc, điều quan trọng là tiếp tục cố gắng làm việc và kiếm tiền, thay vì để bản thân chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Chia sẻ mộc mạc của bà xã NSND Công Lý nhanh chóng nhận được nhiều bình luận động viên từ cư dân mạng. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời mong cô giữ gìn sức khỏe và luôn vững vàng để đồng hành cùng chồng cũng như phát triển công việc cá nhân.

Cô cho hay: "Khóc xong rồi thì vẫn phải nỗ lực cố gắng kiếm tiền. Bởi vì cuộc sống này không ai cho mình tiền cả. Nên giờ mình chỉ có tự lực cánh sinh thôi. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ em".

Cô cho biết bản thân vẫn tiếp tục cố gắng làm việc và kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: FBNV

Sau biến cố sức khỏe vào năm 2021, NSND Công Lý phải trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng. Trong suốt chặng đường ấy, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của nam nghệ sĩ.

Sau nhiều năm kiên trì điều trị kết hợp tập phục hồi, tình trạng sức khỏe của NSND Công Lý đã có những tín hiệu tích cực. Về phần mình, Ngọc Hà vẫn miệt mài làm việc để ổn định kinh tế gia đình. Cô từng nhiều lần chia sẻ rằng cuộc sống của hai vợ chồng vẫn còn không ít áp lực, song cả hai luôn động viên nhau giữ tinh thần lạc quan và cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

NS Công Lý bị đột quỵ từ năm 2021, sau quá trình điều trị sức khoẻ đã có những chuyển biến tích cực. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Ngọc Hà nhận được nhiều sự quan tâm khi luôn đồng hành cùng NSND Công Lý trong hành trình điều trị và phục hồi sức khỏe sau biến cố. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, cô cũng tích cực hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày và công việc. Sau khi nghỉ công việc văn phòng, Ngọc Hà chuyển hướng sang làm tiếp thị liên kết (affiliate marketing), xem đây là nguồn thu nhập để chủ động về kinh tế và cùng chồng vun vén cuộc sống.