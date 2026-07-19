Theo JoongAng Ilbo, khoảng 12h55 ngày 17/7, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về việc có người rơi từ một tòa chung cư ở khu Yonghyeon-dong, thành phố Uijeongbu. Khi có mặt tại hiện trường, nhân viên y tế đưa một người đàn ông và một người phụ nữ, đều ngoài 40 tuổi, đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đều không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Quá trình xác minh cho thấy hai nạn nhân là vợ chồng sinh sống tại chính khu chung cư này. Sau đó, cảnh sát đến căn hộ của họ để kiểm tra thì phát hiện hai con của cặp đôi, một bé 12 tuổi và một bé 8 tuổi, đã tử vong bên trong nhà.

Điều tra ban đầu cũng cho thấy vào khoảng 7h39 sáng cùng ngày, cảnh sát từng nhận được cuộc gọi từ người dân phản ánh nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng la hét lớn phát ra từ khu vực chung cư. Một số cư dân cho biết âm thanh lớn đến mức khiến họ tỉnh giấc, tuy nhiên không thể xác định chính xác căn hộ phát ra tiếng động, chỉ biết ở khu vực cùng tầng của tòa nhà bên cạnh.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã đi kiểm tra từng căn hộ, bấm chuông và lắng nghe động tĩnh từ những căn không có người trả lời. Tuy nhiên, căn hộ của gia đình này không có ai mở cửa và cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận. Cảnh sát cho biết gia đình này trước đây không có tiền sử bị trình báo liên quan đến bạo lực gia đình.

Hiện cơ quan điều tra đang kiểm tra xem hiện trường có thư tuyệt mệnh hay không, đồng thời lấy lời khai từ người thân và những người liên quan. Thi thể các nạn nhân cũng đã được chuyển đến Viện Điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc để khám nghiệm, nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong và diễn biến vụ việc.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự xót xa trước thảm kịch. Một số ý kiến suy đoán gia đình có thể gặp khó khăn về tài chính hoặc đầu tư thua lỗ, song đây chỉ là bình luận trên mạng xã hội và hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Nhiều người cũng lên án việc hai đứa trẻ thiệt mạng trong vụ việc và mong cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ toàn bộ vụ án.