Nơi ở của Lê Văn Phú tại khu đô thị trên địa bàn phường Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Phong.

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều (vợ Phú) cùng một số bị can để điều tra.

Lê Văn Phú, hay Phú Lê được giới trẻ biết đến là “ca sĩ giang hồ”, diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát, phim ca nhạc. Điển hình là bài hát “Đời là thế thôi, phim “Chạm mặt giang hồ 1”… với hàng triệu lượt xem.

Bên cạnh đó, trang Facebook Phú Lê có tới 1,4 triệu người theo dõi. Phú Lê thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội.

Trong công việc, được biết vợ chồng Phú Lê bán hàng online trên mạng xã hội với các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Vợ chồng Phú Lê - Thúy Kiều.

Lã Thúy Kiều (SN 1985, vợ Phú Lê) - từng là người sáng lập và giữ vai trò giám đốc của nhiều công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trong đó có Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú, thành lập năm 2017; Công ty TNHH Thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát, thành lập năm 2013.

Năm 2015, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội đã phát hiện Công ty Kiều Thiên Phát có nghi vấn sản xuất hóa mỹ phẩm kém chất lượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Snow White, Laurel cùng hàng nghìn vỏ chai, thùng carton và nguyên liệu chế biến. Theo cơ quan chức năng, các mặt hàng trên do công ty tự mua nguyên liệu về và tự pha chế rồi tung ra thị trường.

Căn biệt thự Phú Lê ở nằm trong một khu đô thị ở Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Thanh Phong.

Nhiều lần bị cơ quan chức năng “sờ gáy”

Trong những năm qua, Lê Văn Phú đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến các vi phạm trên không gian mạng, cố ý gây thương tích…

Điển hình, vào tháng 2/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Phú về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”.

Phú Lê thừa nhận dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi “xóc bầu, tôm, cua, cá” rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ nhằm câu “like”, câu “view” gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật.

Phú Lê với những hình ảnh khoe khoang cuộc sống giàu sang trên mạng.

Năm 2023, trong Lễ Trung thu cho các em học sinh ở một trường Dân tộc bán trú, thuộc huyện Trạm Tấu (cũ), “giang hồ mạng” Phú Lê đã xuất hiện phản cảm trong trang phục Hoàng đế nhà Thanh (Trung Quốc). Đáng chú ý, Hiệu trưởng ngôi trường thậm chí còn nhảy múa phụ họa cho tiết mục này.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra bức xúc khi việc này diễn ra tại trường học.

Phú Lê cùng "đàn em" tại cơ quan điều tra liên quan đến vụ hot girl Đào Chile.

Trước đó, vào năm 2020, Phú Lê cũng vướng vào lùm xùm liên quan đến gia đình hot girl Đào Chile (tức Trần Thị Đào, ở Hà Nội). Cụ thể, Phú Lê cùng đồng phạm bị cáo buộc đã cử đàn em đến nhà hành hung người trong gia đình hot girl Đào Chile.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã bắt giữ vợ chồng Lê Văn Phú, triệu tập nhiều đối tượng để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, tháng 12/2020, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng (cũ), Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án liên quan tới Lê Văn Phú.

Việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án này là do trước đó bị hại trong vụ án đã đến rút đơn yêu cầu khởi tố và đề nghị tòa án đình chỉ việc đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ án này.