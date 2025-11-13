Vợ chồng Mailisa đang nắm giữ những "quân bài" nào?

Cặp đôi Phan Thị Mai (sinh năm 1975, thường gọi là Mailisa) và Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985), chủ sở hữu hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa, từ lâu đã thu hút sự chú ý từ công chúng. Mới đây, loạt cơ sở thuộc “hệ sinh thái” Mailisa đã bị cơ quan chức năng khám xét nên càng được quan tâm hơn.

Vợ chồng Mailisa

Hiện tại vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh là đại diện theo pháp luật của hàng loạt các doanh nghiệp, chi nhánh trong “hệ sinh thái” này. Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề. Đặc biệt, vợ chồng Mailisa để nhiều công ty có tên gọi dễ nhầm lẫn, chỉ khác nhau ở cách sắp xếp các cụm từ, viết hoa viết thường hay dấu cách.

Chẳng hạn, với tên thương hiệu là sự biến biến thể từ Mailisa như: MAILISA, Mailisa, MAI LI SA,... Trong khi đó với tên công ty lại xáo trộn các cụm từ như Công ty TNHH MTV Dịch vụ MAILISA và Công ty TNHH Dịch vụ MTV MAILISA là 2 doanh nghiệp khác nhau.

Chi tiết hơn, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đang hoặc từng là đại diện theo pháp luật của các công ty:

- Công ty TNHH MTV MAILISA

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ MAILISA

- Công ty TNHH MTV Thương mại MAILISA

- Công ty TNHH MTV Thẩm mỹ viện MAILISA

- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ MAILISA

- Công ty TNHH MTV Thương mại Thẩm mỹ viện MAILISA

- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thẩm mỹ viện MAILISA

- Công ty TNHH Thương mại Mailisa

- Công ty TNHH Thẩm mỹ viện dịch vụ MAILISA

- Công ty TNHH Thương mại Thẩm mỹ viện MAILISA

- Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MAI LI SA

- Công ty TNHH Dịch vụ MTV Thẩm mỹ viện MAILISA

- Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thẩm mỹ viện MAILISA

- Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại MTV MAILISA

- Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ MAILISA

- Công ty TNHH Bếp ăn 0 đồng Khánh Mailisa

- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ XNK MK Skincare

- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ XNK MAIKABEAUTY

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, một số công ty mang tên Mailisa ở trạng thái: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

Trong các doanh nghiệp này, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA thành lập năm 2007 được xem là đơn vị khởi nghiệp đầu tiên của Mailisa với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Mai Li Sa. Hiện, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA cũng là doanh nghiệp chủ chốt trong hệ sinh thái.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA có người đại diện theo pháp luật là Phan Thị Mai, trụ sở chính đặt tại địa chỉ 86+88+92 Huỳnh Văn Bánh, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM, vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Theo Tạp chí VietnamFinance, trong năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu cao nhất lịch sử với 307,6 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2022. Lũy kế 5 năm gần nhất (2019 - 2023), tổng doanh thu của Công ty đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng (trung bình thu 200 tỷ đồng mỗi năm).

Trụ sở Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA cũng là nơi hoạt động của Thẩm mỹ viện Mailisa

Lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ MAILISA - doanh nghiệp tại Hà Nội cũng rất đáng kể.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này thành lập tháng 7/2018, có địa chỉ tại số 6, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Hoàng Kim Khánh và có vốn điều lệ 15 tỷ đồng.

Theo tạp chí Thương gia, năm 2019, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt ở mức 61,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,2 tỷ đồng. Bước sang năm 2020, doanh thu thuần tăng vọt lên gần 158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 90,3 tỷ đồng (tăng gần 70% so với năm 2019). Đến năm 2021, dù lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 20% nhưng vẫn dừng ở mức gần 75 tỷ đồng.

Theo thông tin từ website thương hiệu, thương hiệu Mailisa được thành lập từ năm 1998. Hiện tại - sau gần 30 năm hình thành và phát triển, thương hiệu này đã phát triển thành hệ thống với hơn 16 chi nhánh trên toàn quốc.

Toàn bộ 16 chi nhánh đều là những tòa nhà có quy mô lớn. Các cơ sở này cung cấp dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo nghề, được tọa lạc ở TPHCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Nghệ An, Bình Dương, Cần Thơ,…