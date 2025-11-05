Vợ chồng không có gì ngoài nợ

Không phải cứ có nợ là xấu, đôi khi chúng ta phải vay mua nhà, mua xe; vay để khởi nghiệp, kinh doanh. Tuy nhiên, nợ nần theo cách như của cặp vợ chồng dưới đây, câu chuyện sẽ rất khác. Nợ khi này không còn là động lực để cùng nhau cố gắng làm lụng, vun vén mà lại trở thành áp lực quá lớn khiến cuộc sống chẳng còn niềm vui.

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết: "Hôm nay ngồi lại tổng hợp chi tiêu trong gia đình thì thấy khiếp quá mọi người ạ... Tiền làm ra bao nhiêu chỉ toàn trả nợ với trả lãi cho chồng. Chưa được 1 năm mà chồng em báo nợ hơn 1 tỷ, mà toàn là nợ nần do ăn chơi.

Hiện tại tất cả tài sản đều chuyển qua tên của em, chồng em van xin em cho anh 1 cơ hội sửa sai. Em chưa biết phải làm thế nào...".

Bức ảnh chi tiêu do cô đăng tải. Mỗi tháng phải trả nợ 45 triệu đồng...

Nhìn bức ảnh này cùng những lời giãi bày của cô, nhiều người không thể không thảng thốt. Để có thể trả nợ 45 triệu/tháng, chứng tỏ cô cũng là người có khả năng kiếm tiền. Chi tiêu trong gia đình cũng không phải quá nhiều, còn chưa tới 8 triệu/tháng. Nếu chồng không ăn chơi, mang về khoản nợ tiền tỷ, rõ ràng tình hình tài chính sẽ rất khả quan.

Việc cô nản lòng, mệt mỏi trong tình cảnh này là có phần dễ hiểu.

"Cũng phải có tiền mới gánh được chừng nó đợ cho chồng. Là vợ chồng rồi thì nợ cũng là 1 dạng tài sản chung, khó mà rạch ròi nợ của anh anh trả, nợ của tôi tôi trả được. Chủ nợ người ta cũng không quan tâm điều đó, chồng không trả thì người ta tìm vợ đòi. Mình cũng từng như vậy nên mình hiểu, chỉ có điều tháng trả tận 45 triệu thì khó mà gồng lâu được. Cân nhắc nói với bố mẹ chồng, anh em nhà chồng xem sao bạn ạ" - Một người chia sẻ và khuyên.

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, người ta hay bảo thế. Nhưng trường hợp nợ nần tận tiền tỷ do ăn chơi thì khó mà bỏ ngay được lắm, bởi nếu là người biết nhận sai và sửa sai thì đã không để số nợ lớn tới vậy, cùng lắm vài chục triệu thôi là phải tỉnh ra rồi" - Một người thẳng thắn.

"Đi làm chỉ để trả nợ, mà còn không phải là nợ do mình gây ra. Trả được nợ 45 triệu/tháng thì có khi thừa sức vay mua nhà ở thời điểm này rồi. Là người ngoài mà còn thấy tiếc cho bạn. Nếu là mình thì mình không kiên nhẫn và bao dung vậy được" - Một người thở dài.

Cẩm nang thoát nợ: Phương pháp "cầu tuyết" trong giải quyết nợ nần

Phương pháp trả nợ "quả cầu tuyết" được giới thiệu bởi Dave Ramsey - Chuyên gia tài chính cá nhân và tác giả cuốn sách "The Total Money Makeover".

Dave Ramsey đã dùng hình ảnh quả cầu tuyết lăn từ trên xuống để miêu tả phương pháp này. Mỗi quả cầu tuyết tượng trưng cho một món nợ. Quả cầu tuyết đầu tiên lăn xuống là quả cầu nhỏ nhất, càng lăn, nó sẽ càng hút nhiều tuyết hơn và dần dần trở thành quả cầu tuyết khổng lồ.

Ảnh minh họa

Theo lẽ đó, Dave Ramsey khuyên bạn ưu tiên cho xử lý các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn để hạn chế tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", đồng thời, tạo dựng sự lạc quan và tự tin trong quá trình trả nợ.

Sau khi trả được một món nợ, bạn sẽ không phải trả tiền lãi của món nợ đó nữa, những quả cầu tuyết nhỏ đã bị mất đi và quan trọng nhất đó là tâm lý hoàn thành. Tâm lý này sẽ tạo cho bạn động lực để trả những món nợ lớn hơn. Dần dần, với sự kiên trì cùng tinh thần lạc quan và tự tin, bạn sẽ thoát ra khỏi đống nợ của mình.

Để áp dụng phương pháp "Quả cầu tuyết", bạn hãy làm theo 4 bước dưới đây.

- Bước 1: Liệt kê các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất dựa theo tổng số tiền (không tính lãi suất), ghi chú số tiền tối thiểu phải trả hàng tháng.

- Bước 2: Ưu tiên trả hết khoản nợ nhỏ nhất, đồng thời trả mức tối thiểu của các khoản nợ còn lại.

- Bước 3: Mỗi khi trả dứt một món nợ, bạn cộng dồn số tiền đã trả cho mục đó vào mục nhỏ nhất tiếp theo.

- Bước 4: Lần lượt làm như vậy cho đến khi thanh toán tất cả nợ.

Dave Ramsey cũng nhấn mạnh rằng: Song song với việc trả nợ, bạn phải kiểm soát bản thân, hay cụ thể hơn là kiểm soát thói quen chi tiêu, để không phát sinh thêm những khoản nợ mới. Bạn không thể vừa trả nợ vừa tạo thêm những khoản nợ khác. Nếu như vậy, mục đích sống cả đời của bạn có thể chỉ là để trả nợ.