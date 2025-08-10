Vợ chồng Hà Nội “mất kết nối” vì thu nhập giảm 20 triệu: Có nhà, có xe vẫn thấy khó cứu vãn?

Thu nhập giảm là điều không ai mong muốn, nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây, chuyện này cũng không còn khiến người ta bất ngờ. Tình hình khó khăn chung, nhiều nơi cắt giảm nhân sự, người ở lại thì thêm việc nhưng chẳng thêm lương,... tất cả cũng đã dần quen và thích nghi, bởi cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Tuy nhiên, câu chuyện thực tế không hề đơn giản là giảm thu nhập thì mình giảm chi tiêu. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây chính là một tình huống khó giải quyết như vậy.

Chồng bị nợ lương, vợ bỗng thấy “mất kết nối”: Nguyên nhân sâu xa không chỉ là vì thiếu tiền!

Tình hình tài chính của cặp vợ chồng này có thể tóm tắt như sau: Trước đây, tổng thu nhập của gia đình là 35 triệu đồng/tháng, trong đó lương chồng 20 triệu, lương vợ 10 triệu kết hợp với buôn bán được thêm 5 triệu nữa. Nhờ bên ngoại hỗ trợ nên vợ chồng cũng đã có nhà, có xe ở Hà Nội.

Tình trạng “mất kết nối” xảy ra khi cô vợ phát hiện chồng bị nợ lương, nhưng anh không nói với vợ mà âm thầm rút quỹ tiết kiệm chung và vay thẻ tín dụng để chi tiêu.

Ảnh minh họa

“Mọi người có ai từng cảm thấy mất kết nối với bạn đời của mình vì vấn đề tài chính chưa ạ? Nói về chi tiêu, chồng em sẽ lo các khoản: Trả góp mua nhà, tiền điện nước và bỉm sữa cho con; còn em lo tiền đi chợ, học phí của con. Phần tiêu cá nhân thì tiền ai, người đó xài.

Dạo gần đây em phát hiện các khoản chi tiêu nhiều vượt mức, chồng em còn rút 50 triệu từ tài khoản tiết kiệm chung. Hỏi ra thì biết công ty nợ lương nhân viên, tháng trả tháng không và tình trạng này kéo dài hơn 1 năm nay rồi. Chồng em bảo vì thế nên anh phải lấy tiền tiết kiệm ra tiêu, còn nợ thêm một ít thẻ tín dụng nữa.

Buồn, hụt hẫng, mất niềm tin và thương chồng là cảm xúc hiện tại của em. Nếu em không chủ động hỏi thì không biết anh còn giấu em bao lâu nữa. Em thực sự đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục cùng chồng cố gắng không, và cũng không biết phải cố bằng cách nào khi vật giá ngày càng leo thang mà thu nhập 2 vợ chồng quá bấp bênh? Mong mọi người cho em lời khuyên với” - Cô vợ trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người động viên cô vợ nên giữ bình tĩnh, đừng vội nghĩ tới những phương án quá tiêu cực bởi có thể cô đang nóng giận do chồng thiếu trung thực mà thôi.

“Dù sao cũng có nhà, có xe rồi thì cũng đừng áp lực quá. Chồng bị nợ lương mà không nói với vợ, lén rút tiết kiệm ra xoay thì chắc chắn là sai, nhưng mình cố nhìn theo hướng tích cực xíu là ảnh cũng không muốn để vợ suy nghĩ, bất an mom ạ. Giờ mom cần tự ổn định lại tinh thần, rồi vợ chồng ngồi xuống bàn bạc với nhau xem. Cùng lắm thì kiện đòi lương, rồi nghỉ tìm công việc khác chứ đừng nghĩ đến phương án tách nhau ra làm gì” - Một người khuyên.

“Mình là đàn ông, cũng đã trải qua 1 thời gian thu nhập thấp và bấp bênh nhưng vợ mình không hề kêu ca mà vẫn tích cực hỗ trợ mình, giờ khá khẩm lên rồi, mình rất tôn trọng và biết ơn vợ vì khoảng thời gian ấy, vợ mình không tạo thêm áp lực cho mình. Thế nên bạn cũng đừng vội nản lòng, tài chính hiện tại là vấn đề nhất thời thôi, ý chí của người đàn ông mới là cái quan trọng và nên để tâm bạn à” - Một người bộc bạch.

Vì sao vợ chồng cần trung thực với nhau trong chuyện tài chính?

Vì trong hôn nhân, tiền bạc không chỉ là phương tiện để duy trì cuộc sống, mà còn là một phần của niềm tin và sự gắn kết. Khi cả hai cùng chia sẻ, bàn bạc và thống nhất các vấn đề tài chính, họ không chỉ đang quản lý dòng tiền, mà còn đang củng cố nền tảng mối quan hệ.

Ảnh minh họa

Ngược lại, việc giấu giếm thu nhập, nợ nần hoặc các khoản chi tiêu lớn dễ dẫn đến hiểu lầm, nghi ngờ và cảm giác “mất kết nối”. Bởi lẽ, nếu một người âm thầm gánh áp lực tài chính mà không chia sẻ, người còn lại sẽ không có cơ hội cùng tìm giải pháp. Khi sự thật bị phát hiện, tổn thương không chỉ nằm ở con số tiền bị hao hụt, mà còn ở cảm giác bị loại khỏi những quyết định quan trọng của gia đình.

Trung thực về tài chính cũng giúp vợ chồng cùng đặt ra mục tiêu chung: từ việc trả nợ, tiết kiệm, đến lên kế hoạch cho những khoản đầu tư lớn hay chuẩn bị cho tương lai con cái. Khi mọi thông tin rõ ràng, mỗi người sẽ biết cách điều chỉnh chi tiêu cá nhân và chủ động hơn trong việc hỗ trợ đối phương.

Cuối cùng, minh bạch tài chính không có nghĩa là xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi người vẫn có thể giữ một khoản “quỹ cá nhân” cho những sở thích riêng, nhưng các vấn đề ảnh hưởng đến ngân sách chung nên được trao đổi thẳng thắn. Nói về tiền đôi khi khó, nhưng chính những cuộc trò chuyện khó khăn ấy mới giúp vợ chồng hiểu nhau hơn và duy trì sự đồng hành dài lâu.