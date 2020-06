Vợ chồng Công nương Kate dính nghi án chơi xấu em dâu Meghan Markle trong vụ việc rời khỏi hoàng gia gây sốc dư luận

Mối quan hệ rạn nứt giữa nhà Sussex và truyền thông Anh từ lâu đã diễn ra, đặc biệt cặp đôi này còn tiến hành khởi kiện những tờ báo Anh khác nhau gây xôn xao dư luận. Một số nguồn tin cho hay, Công tước xứ Sussex đã kiện hãng truyền thông Murdoch, chủ sở hữu của tờ The Sun khi đã làm rò rỉ thông tin nhà Sussex rời khỏi hoàng gia trước khi cặp đôi đưa ra thông báo chính thức.

Trong đó, vụ kiện nhắm thẳng vào Tổng biên tập của The Sun là Dan Wootton. Harry đã cáo buộc The Sun xuất bản bài viết hé lộ việc rời khỏi hoàng gia của vợ chồng anh mà không được sự cho phép. Được biết, Dan Wootton đã khai thác từ hai nguồn tin là Christian Jones và nhà báo tự do Callum Stephens.

Dan Wootton.

Christian Jones từng làm việc cho Meghan.

Trong khi đó, Christian Jones từng là thư ký báo chí của nhà Sussex và hiện giờ người đàn ông này đang hợp tác với vợ chồng Công nương Kate. Chính mối liên hệ này đã khiến nhiều người tin rằng nhà Cambridge có liên quan đến vụ kiện tụng lùm xùm này.

Nhiều ý kiến cho rằng, vợ chồng Công nương Kate có thể chính là người đã rò rỉ thông tin về việc nhà Sussex rời khỏi hoàng gia cho Christian Jones, để người này liên hệ với truyền thông khiến dư luận chỉ trích vợ chồng Meghan dữ dội trước khi các thỏa thuận giữa nhà Sussex với hoàng gia Anh được thống nhất.

Điều này buộc nhà Sussex phải đưa ra thông báo rời khỏi hoàng gia sớm hơn dự định và khiến họ phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận. Nếu như vợ chồng Công nương Kate thực sự đứng đằng sau vụ rò rỉ thông tin của tờ The Sun thì chắc chắn sẽ gây chấn động dư luận và khiến uy tín của họ bị sụt giảm.

Hai cặp đôi hoàng gia đều dính nghi án hãm hại nhau.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay, Hoàng tử William và Nữ công tước Kate không hề hay biết gì về vụ trao đổi của Christian Jones với Dan Wootton và trang The Sun cũng cho hay họ cũng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Christian Jones. Vụ kiện sẽ được đưa ra tòa trong thời gian sắp tới và công chúng đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng.

Nguồn: CCN