Vợ chết, chồng nguy kịch với những vết đâm trên người sau 14 ngày cưới

Nguồn tin từ lãnh đạo chính quyền xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) xác nhận với PV Tiền Phong, trên địa bàn vừa xảy ra một sự việc đau lòng trong thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Nạn nhân là đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau chưa đầy nửa tháng, người cùng xã Vinh Thanh.



Hậu quả của sự việc đau lòng này là người vợ tử vong, còn người chồng vẫn đang theo dõi điều trị tại một bệnh viện ở Huế, với các vết thương trên người, nghi do tự đâm bằng dao.

Theo một lãnh đạo UBND xã Vinh Thanh cho biết, vào chiều mùng 4 Tết (ngày 28/1/2020), người nhà bất ngờ phát hiện anh Nguyễn B. (tên nạn nhân đã thay đổi; B. sinh năm 1997, quê quán Vinh Thanh) quằn quại giữa vùng máu, trên người có nhiều vết đâm.

Cách đó không xa, chị Trần Thị C. (tên nạn nhân đã thay đổi; C. sinh năm 1993) - vợ của anh B. cũng đang ngất lịm, miệng sùi bọt mép.

Mặc dù được nỗ lực cấp cứu, nhưng chị C. đã không qua khỏi. Riêng anh B, với nhiều vết dao nghi tự đâm trên người, nhờ được phát hiện, cứu chữa nên hiện đã qua cơn nguy kịch.

Từ vụ việc này, nhiều đồn đoán đã dấy lên cho rằng, do mâu thuẫn tình cảm của đôi vợ chồng trẻ nên dẫn đến sự việc. Tuy nhiên, ông Phan Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh, cho biết, hiện chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân sự việc, nhưng cái chết của người vợ trẻ Trần Thị C. có thể do một nguyên nhân khác.

Theo ông Phan Đức Anh, qua công tác nắm tình hình tại địa phương, được biết, anh Nguyễn B. thời gian gần đây có dấu hiệu tâm lý không ổn, đặc biệt là những ám ảnh từ sau cái chết do tự sát của một người bạn thân.

“Có thể do tâm lý không bình thường vào một thời điểm nhất thời nào đó, anh chồng đã dùng dao tự thương. Người vợ chứng kiến hình ảnh này có thể do quá sốc, quá sợ hãi nên dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về tim mạch, sau đó tử vong... Tuy nhiên, đó chỉ là những thông tin ban đầu”, ông Phan Đức Anh cho hay.

Ông Anh còn cho biết thêm, do vụ việc đang trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng, nên nguyên nhân về cái chết của chị Trần Thị C. vẫn chưa có kết luận cuối cùng.