Vợ của Jang Su Won (thành viên nhóm Sechs Kies , Hàn Quốc) – Ji Sang Eun mới đây trở thành tâm điểm tranh cãi vì một hành động khi đi du lịch cùng gia đình.

Theo đó, trên kênh YouTube của Jang Su Won xuất hiện video ghi lại cảnh hai vợ chồng cùng con gái nhỏ vui chơi tại hồ bơi. Trong video, Jang Su Won bế con trượt xuống máng nước, nhưng do không ước lượng được độ sâu nên mặt bé cũng bị nước ngập. Bé giật mình sợ hãi, còn Jang Su Won liên tục xin lỗi con: “Ba xin lỗi”.

Trước tình huống bất ngờ, Ji Sang Eun từ bên ngoài hồ bơi cũng hoảng hốt chạy lại, gọi lớn: “Anh à! Không phải đã nói đừng để con uống nước sao? Có phải nên kiểm tra trước không?”.

Ji Sang Eun vẫn lo lắng hỏi: “(Con bé) có uống nước không? Đã nói là tuyệt đối không để con uống nước hồ bơi mà”, rồi dùng khăn che mặt bé, trông như sắp khóc.

Sau đó, một bộ phận cư dân mạng đã chỉ trích cách nuôi dạy con của Ji Sang Eun cũng như thái độ của cô với chồng Jang Su Won, để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng vợ chồng Jang Su Won đã thiếu cẩn trọng khi để bé trượt máng nước mà chưa kiểm tra kỹ độ sâu, đặc biệt khi đứa trẻ còn quá nhỏ để tự xử lý tình huống bất ngờ dưới nước. Một số ý kiến cho rằng phản ứng hoảng hốt của Ji Sang Eun và việc cô lớn tiếng nhắc chồng ngay tại hồ bơi cho thấy sự thiếu chuẩn bị và phối hợp trong chăm sóc con. Thậm chí, có bình luận đánh giá cô “quá căng thẳng” hoặc “phản ứng thái quá”, cho rằng điều đó có thể khiến đứa trẻ thêm hoảng sợ.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lên tiếng bênh vực cặp đôi. Họ cho rằng tai nạn nhỏ khi trẻ tập làm quen với nước là điều khó tránh khỏi, và phản ứng lo lắng của một người mẹ khi thấy con gặp nguy hiểm là hoàn toàn tự nhiên. Không ít ý kiến cũng chỉ ra rằng đoạn video đã được biên tập nên có thể khiến tình huống trở nên kịch tính hơn thực tế. Từ một khoảnh khắc ngoài ý muốn trong sinh hoạt gia đình, câu chuyện đã trở thành chủ đề tranh luận về cách nuôi dạy con và giới hạn chia sẻ đời tư của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trước phản ứng này, phía ê-kíp sản xuất YouTube cho biết: “Có nhiều bình luận hỏi vì sao người mẹ lại khóc, nhưng thực tế không phải khóc và tình huống cũng không nghiêm trọng như vậy. Do chúng tôi có mặt tại hiện trường nên hiểu rõ bầu không khí lúc đó, nhưng có vẻ quá trình biên tập đã tạo cảm giác căng thẳng hơn thực tế. Sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn trong khâu chỉnh sửa. Gia đình Jang Su Won là một gia đình bình thường và đầy yêu thương. Mong mọi người hãy nhìn nhận tích cực và đừng chỉ trích một cách mù quáng”.

Được biết, Jang Su Won kết hôn với stylist Ji Sang Eun, hơn anh một tuổi vào năm 2021. Sau 9 lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, họ chào đón con gái vào năm 2024. Quá trình mang thai và sinh con từng được công khai thông qua chương trình thực tế của đài SBS “Same Bed, Different Dreams 2 – You Are My Destiny” .